NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals

G FG FGA Pct PG C.Brown, Arizona St. 1 4 4 1.000 4.00 C.Campbell, Indiana 1 3 3 1.000 3.00 T.Cluckey, Toledo 1 3 3 1.000 3.00 M.Dennis, Wake Forest 1 3 3 1.000 3.00 C.Ham, Duke 1 3 6 .500 3.00 J.Hoyland, Wyoming 2 6 7 .857 3.00 Z.Long, Tulsa 1 3 5 .600 3.00 J.Moody, Michigan 1 3 3 1.000 3.00 M.Ruffolo, Kentucky 1 3 3 1.000 3.00 G.Baechle, UTEP 2 4 5 .800 2.00 B.Baxa, Houston 1 2 2 1.000 2.00 C.Becker, Colorado 1 2 2 1.000 2.00 B.Bourgeois, Southern Miss. 1 2 3 .667 2.00 N.Brown, Liberty 1 2 3 .667 2.00 J.Browning, San Diego St. 1 2 2 1.000 2.00 M.Dapore, Air Force 1 2 2 1.000 2.00 P.Domschke, W. Michigan 1 2 2 1.000 2.00 A.Glass, Kent St. 1 2 2 1.000 2.00 D.Guajardo, South Alabama 1 2 2 1.000 2.00 E.Hayes, Oregon St. 1 2 3 .667 2.00 M.Jeter, South Carolina 1 2 2 1.000 2.00 D.Longhetto, California 1 2 2 1.000 2.00 G.Nicholson, Miami (Ohio) 1 2 2 1.000 2.00 J.Noyes, Utah 1 2 2 1.000 2.00 J.Oldroyd, BYU 1 2 2 1.000 2.00 B.Potter, Clemson 1 2 2 1.000 2.00 W.Reichard, Alabama 1 2 2 1.000 2.00 J.Richardson, N. Illinois 1 2 3 .667 2.00 J.Sackett, UTSA 1 2 2 1.000 2.00 E.Sanchez, Old Dominion 1 2 2 1.000 2.00 M.Suarez, FAU 2 4 4 1.000 2.00 B.Talton, Nevada 2 4 4 1.000 2.00 N.Vakos, Ohio 1 2 2 1.000 2.00 R.Verhoff, Marshall 1 2 2 1.000 2.00 R.Fitzgerald, Florida St. 2 3 4 .750 1.50 C.Griffin, Illinois 2 3 5 .600 1.50 B.Auburn, Texas 1 1 2 .500 1.00 J.Barnes, Louisiana Tech 1 1 2 .500 1.00 N.Barr-Mira, UCLA 1 1 3 .333 1.00 A.Blom, Iowa 1 1 2 .500 1.00 B.Buce, Troy 1 1 1 1.000 1.00 N.Burnette, North Carolina 2 2 2 1.000 1.00 V.Calvaruso, Wisconsin 1 1 1 1.000 1.00 C.Carson, Umass 1 1 1 1.000 1.00 R.Coe, Cincinnati 1 1 3 .333 1.00 C.Coles, Utah St. 1 1 1 1.000 1.00 J.Dalmas, Boise St. 1 1 3 .333 1.00 C.Davis, Texas A&M 1 1 2 .500 1.00 M.Fineran, Purdue 1 1 1 1.000 1.00 C.Gabriel, FIU 1 1 1 1.000 1.00 B.Grupe, Notre Dame 1 1 1 1.000 1.00 D.Gutierrez, UNLV 1 1 1 1.000 1.00 B.Hall, SMU 1 1 1 1.000 1.00 P.Henry, Washington 1 1 1 1.000 1.00 K.Hensley, Coastal Carolina 1 1 1 1.000 1.00 C.Howard, Memphis 1 1 1 1.000 1.00 D.Janikowski, Washington St. 1 1 3 .333 1.00 G.Kell, TCU 1 1 1 1.000 1.00 J.Kelley, Georgia Tech 1 1 2 .500 1.00 M.Lawler, Bowling Green 1 1 1 1.000 1.00 C.Legg, West Virginia 1 1 1 1.000 1.00 C.Lewis, Oregon 1 1 1 1.000 1.00 C.Little, Arkansas 1 1 1 1.000 1.00 T.Loop, Arizona 1 1 1 1.000 1.00 D.Lynch, Southern Cal 1 1 1 1.000 1.00 J.McAtamney, Rutgers 1 1 1 1.000 1.00 C.McGrath, Tennessee 1 1 1 1.000 1.00 A.McNulty, Buffalo 1 1 2 .500 1.00 H.Mevis, Missouri 1 1 1 1.000 1.00 N.Mihalic, W. Michigan 1 1 1 1.000 1.00 E.Mooney, North Texas 2 2 3 .667 1.00 M.Quinn, UAB 1 1 1 1.000 1.00 D.Ramos, LSU 1 1 2 .500 1.00 A.Raynor, Georgia Southern 1 1 1 1.000 1.00 C.Rogers, SMU 1 1 1 1.000 1.00 W.Ross, Virginia Tech 1 1 1 1.000 1.00 N.Ruelas, Uconn 2 2 3 .667 1.00 C.Ryland, Maryland 1 1 1 1.000 1.00 B.Sauls, Pittsburgh 1 1 1 1.000 1.00 Z.Schmit, Oklahoma 1 1 1 1.000 1.00 M.Shipley, Hawaii 2 2 2 1.000 1.00 C.Smigel, Akron 1 1 2 .500 1.00 P.Stafford, Louisiana-Lafayette 1 1 2 .500 1.00 A.Stage, Northwestern 1 1 2 .500 1.00 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 1 1 1 1.000 1.00 A.Szmyt, Syracuse 1 1 1 1.000 1.00 M.Trickett, Minnesota 1 1 1 1.000 1.00 B.VonGunten, Ball St. 1 1 1 1.000 1.00 E.Albertson, New Mexico St. 2 1 2 .500 .50 T.Bleekrode, Nebraska 2 1 2 .500 .50 B.Narveson, W. Kentucky 2 1 2 .500 .50 A.Zita, Charlotte 2 1 2 .500 .50 K. Agina, Fresno St. 0 0 0 .000 .00 R.Ajayi, West Virginia 1 0 0 .000 .00 L. Alexander, Washington 0 0 0 .000 .00 P. Alford, Texas 0 0 0 .000 .00 T.Allen, W. Kentucky 2 0 0 .000 .00 S. Anderson, Cincinnati 0 0 0 .000 .00 M. Anderson, Iowa St. 0 0 0 .000 .00 T. Andrews, Michigan 0 0 0 .000 .00 J. Armella, Florida St. 0 0 0 .000 .00 A. Ausberry, Auburn 0 0 0 .000 .00 A.Austin, Oregon St. 1 0 0 .000 .00 E.Badger, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 H. Baker, Army 0 0 0 .000 .00 B. Banks, Nebraska 0 0 0 .000 .00 N. Bargains, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00 B. Barnes, Utah 0 0 0 .000 .00 A.Beale, Toledo 1 0 0 .000 .00 J.Bernard-Converse, LSU 1 0 0 .000 .00 C. Biser, West Virginia 0 0 0 .000 .00 W. Bowles, Utah St. 0 0 0 .000 .00 B. Brecht, Iowa 0 0 0 .000 .00 J.Brooks, Texas 1 0 0 .000 .00 Q. Brown, TCU 0 0 0 .000 .00 D.Burks, Purdue 1 0 0 .000 .00 O.Burroughs, Kansas 1 0 0 .000 .00 J. Bycznski, Purdue 0 0 0 .000 .00 K. Caesar, Ohio 0 0 0 .000 .00 A. Caldwell, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00 C.Caldwell, South Alabama 1 0 0 .000 .00 J. Calloway, Tennessee 0 0 0 .000 .00 W. Campbell, South Carolina 0 0 0 .000 .00 S.Candotti, Boston College 1 0 0 .000 .00 J.Casey, Indiana 1 0 0 .000 .00 B. Cheney, Missouri 0 0 0 .000 .00 C. Christian, FIU 0 0 0 .000 .00 G. Christian-Lichtenhan, Colorado 0 0 0 .000 .00 M.Clark, Tulane 1 0 0 .000 .00 M. Clipper, Tennessee 0 0 0 .000 .00 D. Coles, James Madison 0 0 0 .000 .00 J. Conley, North Carolina 0 0 0 .000 .00 S.Conroy, Akron 1 0 0 .000 .00 D. Crouch, Boston College 0 0 0 .000 .00 K. Crowder, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 F. Crum, Wyoming 0 0 0 .000 .00 J. Crumedy, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00 B.Damous, UAB 1 0 0 .000 .00 D. Davis, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 W.Dawn, UTEP 2 0 0 .000 .00 S. Dellinger, Army 0 0 0 .000 .00 T. Denson, Purdue 0 0 0 .000 .00 D. Dickerson, SMU 0 0 0 .000 .00 T.Doss, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00 R. Dotson, Kansas 0 0 0 .000 .00 C.Dunn, NC State 1 0 0 .000 .00 G. El-Hadi, Michigan 0 0 0 .000 .00 V. Erickson, Missouri 0 0 0 .000 .00 D. Evans, Wisconsin 0 0 0 .000 .00 C. Fagan, Maryland 0 0 0 .000 .00 N.Fahina, UNLV 1 0 0 .000 .00 J. Farrell, Hawaii 0 0 0 .000 .00 K.Foreman, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 C. Fortin, Uconn 0 0 0 .000 .00 S. Frost, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00 C. Galban, Kent St. 0 0 0 .000 .00 K. Gay, Virginia 0 0 0 .000 .00 C.Gillespie, Vanderbilt 2 0 0 .000 .00 T. Glover, Georgia St. 0 0 0 .000 .00 N. Grande, Coastal Carolina 0 0 0 .000 .00 D. Grant, Colorado 0 0 0 .000 .00 T. Gray, Colorado 0 0 0 .000 .00 J.Green, Mississippi St. 1 0 0 .000 .00 A. Greene, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 N. Griffin, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00 K.Halvorsen, Hawaii 2 0 0 .000 .00 P.Hampton, Army 1 0 0 .000 .00 C. Hankins, Ohio 0 0 0 .000 .00 G.Hansen, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 J. Harmon, Kent St. 0 0 0 .000 .00 G. Harper, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 D. Harris, South Florida 0 0 0 .000 .00 T. Hartlieb, Iowa 0 0 0 .000 .00 I. Hawkins, Syracuse 0 0 0 .000 .00 S. Helu, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 J. Henderson, UCF 0 0 0 .000 .00 S. Henderson, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00 K. Henley, Arkansas 0 0 0 .000 .00 M.Hibner, Michigan 1 0 0 .000 .00 N. Hogan, Tulane 0 0 0 .000 .00 J. Holland, Virginia 0 0 0 .000 .00 T. Huff, Texas State 0 0 0 .000 .00 K. Hunter, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 M. Ianni, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 S. Ika, Baylor 0 0 0 .000 .00 K. Jackson, Kansas St. 0 0 0 .000 .00 N.Jackson, Virginia 1 0 0 .000 .00 G.James, FIU 1 0 0 .000 .00 M.Jammeh, N. Illinois 1 0 0 .000 .00 M. Jefcoat, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 J.Jefferson, West Virginia 1 0 0 .000 .00 N. Johnson, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00 C. Johnson, Alabama 0 0 0 .000 .00 D. Johnson, Miami 0 0 0 .000 .00 I.Johnson, North Texas 2 0 0 .000 .00 T. Johnson, North Texas 0 0 0 .000 .00 C.Jones, Army 1 0 0 .000 .00 S.Jones, Baylor 1 0 0 .000 .00 M. Jones, Georgia 0 0 0 .000 .00 A. Jones, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00 Q.Judkins, Mississippi 1 0 0 .000 .00 J.Kelley, Oklahoma 1 0 0 .000 .00 G.Kelly, Colorado St. 1 0 0 .000 .00 D. Kendall, Boston College 0 0 0 .000 .00 D. Keys, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 K. Kidd, Texas 0 0 0 .000 .00 F. Laloulu, Oregon 0 0 0 .000 .00 L. Lapeze, UTSA 0 0 0 .000 .00 J. Lewis, Minnesota 0 0 0 .000 .00 C. Lowery, Arkansas 0 0 0 .000 .00 C. Lyons, Charlotte 0 0 0 .000 .00 L. Mabe, SMU 0 0 0 .000 .00 J. Maea, Utah 0 0 0 .000 .00 R. Mays, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 M. McAllister, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 J. McCarron, Virginia 0 0 0 .000 .00 J.McChesney, BYU 1 0 0 .000 .00 J.McKinstry, Bowling Green 1 0 0 .000 .00 J. Medlock, Utah 0 0 0 .000 .00 J. Meine, Utah 0 0 0 .000 .00 D. Miles, Bowling Green 0 0 0 .000 .00 D.Miller, NC State 1 0 0 .000 .00 Q.Mitchell, Toledo 1 0 0 .000 .00 J.Monroe, Tulane 1 0 0 .000 .00 C. Nash, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 J.Ngata, Clemson 1 0 0 .000 .00 A. Nichols, Tennessee 0 0 0 .000 .00 B. Nicolosi, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 N. Nicotra, Boston College 0 0 0 .000 .00 S. Obiang, Texas State 0 0 0 .000 .00 J. Oluwaseun, Miami 0 0 0 .000 .00 R. Parodie, Ohio 0 0 0 .000 .00 L. Parr, Texas 0 0 0 .000 .00 V.Pemberton, Ball St. 1 0 0 .000 .00 M. Peterson, Cincinnati 0 0 0 .000 .00 C. Pettitt, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 M. Petty, BYU 0 0 0 .000 .00 J.Platt, FAU 2 0 0 .000 .00 N. Quadrini, Missouri 0 0 0 .000 .00 C. Rapley, W. Michigan 0 0 0 .000 .00 T. Reader, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 A.Reed, W. Kentucky 2 0 0 .000 .00 J. Rio, Boise St. 0 0 0 .000 .00 J. Rivera-Harvey, Arizona St. 0 0 0 .000 .00 C. Roberts, South Florida 0 0 0 .000 .00 J. Robinson, South Alabama 0 0 0 .000 .00 G.Rogers, Memphis 1 0 0 .000 .00 T. Rogers, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00 N.Rutchena, California 1 0 0 .000 .00 J. Rutherford, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 H.Salmon, Tennessee 1 0 0 .000 .00 G.Sanders, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 Q. Sapp, Florida St. 0 0 0 .000 .00 D. Schlenbaker, Washington St. 0 0 0 .000 .00 C. Schwesinger, UCLA 0 0 0 .000 .00 G. Scroggs, Georgia 0 0 0 .000 .00 J. Scruggs, Purdue 0 0 0 .000 .00 S. Shannon, FIU 0 0 0 .000 .00 T.Shough, Texas Tech 1 0 0 .000 .00 D.Silas, Iowa St. 1 0 0 .000 .00 A.Simpson, Arizona 1 0 0 .000 .00 S. Siva-Tu’u, Washington 0 0 0 .000 .00 E.Smith, Stanford 1 0 0 .000 .00 E. Spaulding, New Mexico 0 0 0 .000 .00 D. Spurlock, Michigan 0 0 0 .000 .00 J. Stonehouse, Missouri 0 0 0 .000 .00 M. Sumter, Georgia St. 0 0 0 .000 .00 K.Swanson, Troy 1 0 0 .000 .00 C. Swinney, Clemson 0 0 0 .000 .00 R. Swope, West Virginia 0 0 0 .000 .00 W. Taylor, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 T.Taylor, Colorado 1 0 0 .000 .00 B. Thomas, South Carolina 0 0 0 .000 .00 D. Thompson, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00 J.Trotter, Clemson 1 0 0 .000 .00 L. Turay, Temple 0 0 0 .000 .00 D.Turner, Michigan 1 0 0 .000 .00 L. Turner-Gooden, Texas 0 0 0 .000 .00 A. Uke, Stanford 0 0 0 .000 .00 P.Umanmielen, Florida 1 0 0 .000 .00 A. Uppuluri, Tulane 0 0 0 .000 .00 L. Voorhees, Boise St. 0 0 0 .000 .00 D. Wade, Kentucky 0 0 0 .000 .00 T.Walton, Ohio 1 0 0 .000 .00 Z.Welch, Nevada 1 0 0 .000 .00 L.Wentz, Virginia 1 0 0 .000 .00 M. West, Coastal Carolina 0 0 0 .000 .00 A.Weynand, Nevada 2 0 0 .000 .00 J. Williams, Rice 0 0 0 .000 .00 Q.Williams, Buffalo 1 0 0 .000 .00 A.Williams, Ohio 1 0 0 .000 .00 D. Willis, Minnesota 0 0 0 .000 .00 T.Wilson, Texas Tech 1 0 0 .000 .00 J.Wilson, Syracuse 1 0 0 .000 .00 J. Wilson, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00 N. Woods, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 N.Wright, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 A. Wright, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00 C. Wright, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 B. Yates, West Virginia 0 0 0 .000 .00

