College Football National Signings

Colorado Aaron Austin, dl, 6-2, 240, North Crowley, Fort Worth, Texas Zach Courtney, te, 6-6, 240, Post, Post, Texas Dylan…

Colorado

Aaron Austin, dl, 6-2, 240, North Crowley, Fort Worth, Texas

Zach Courtney, te, 6-6, 240, Post, Post, Texas

Dylan Dixson, s, 6-2, 190, Pearland, Pearland, Texas

Carter Edwards, ot, 6-4, 285, Presbyterian Christian School, Hattiesburg, Miss.

Travis Gray, ot, 6-6, 300, Cherokee Trail, Aurora, Colo.

Anthony Hankerson, rb, 5-8, 190, Saint Thomas Aquinas, Fotr Lauderdale, Fla.

Alex Harkey, ol, 6-5, 290, Tyler Junio College, Buda, Texas

Simeon Harris, cb, 6-0, 170, Benicia, Benicia, Calif.

Isaac Hurtado, lb, 6-4, 220, Fullerton College, Cypress, Calif.

Eoghan Kerry, lb, 6-3, 225, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Ashton Logan, k, 6-1, 185, Orange Lutheran HS, Orange, Calif.

Kaden Ludwick, lb, 6-5, 240, Clackamas, Clackamas, Ore.

Jeremy Mack, s, 5-11, 190, East Mississippi Community College, Scooba, Miss.

Owen McCown, qb, 6-1½, 175, Rusk, Rusk, Texas

Keyshon Mills, cb, 6-0, 190, Little Elm, Little Elm, Texas

Jason Oliver, ath, 6-0, 175, Liberty HS, Brentwood, Calif.

Grant Page, ath, 6-3, 190, Fairview, Boulder, Colo.

Oakie Salave’a, ath, 6-2, 185, Tafuna, Pago Pago, American Samoa

Aubrey Smith, lb, 6-2, 220, Buford, Buford, Ga.

Xavier Smith, s, 6-2, 190, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Chase Sowell, wr, 6-2, 185, Atascocita, Humblem Texas

Jordyn Tyson, wr, 6-1, 170, Allen, Allen, Texas

Victor Venn, rb, 5-9, 175, Buford, Buford, Ga.

Van Wells, ol, 6-2, 300, C.E. King, Houston

Joshua Wiggins, cb, 6-1, 170, Klein Oak, Spring, Texas

Duke

Cade Anders, te, 6-4, 240, West Point, N.Y.

Vincent Anthony Jr., de, 6-6, 235, C.E. Jordan, Durham, N.C.

Travis Bates, rb, 5-11, 200, Tampa, Fla.

Henry Belin, qb, 6-3, 210, Cardinal Hayes, Bronx, N.Y.

Matt Craycraft, ol, 6-4, 275, Jesuit, Dallas, Texas

Jeremiah Hasley, lb, 6-3, 220, Pine-Richland, Gibsonia, Pa.

Brian Parker II, ol, 6-5, 285, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Terry Moore, ath, 6-1, 185, Washington, Washington, N.C.

Steven Nahmias, ol, 6-3, 285, Marist School, Atlanta, Ga.

Kenzy Paul, db, 6-1, 190, McCallie School, Chattanooga, Tenn.

Chandler Rivers, db, 5-10, 175, Beaumont United, Beaumont, Texas

Jake Taylor, te, 6-5, 220, Cardinal Gibbons, Raleigh, N.C.

Nathan Vail, db, 6-2, 185, Harrison, Kennesaw, Ga.

Mehki Wall, wr, 5-10, 165, Dudley, Greensboro, N.C.

Jaden Watkins, wr, 6-3, 185, Asheville School, Asheville, N.C.

Eric Weatherly, rb, 5-8, 175, Bartram Trail, Jacksonville, Fla.

Wesley Williams, de, 6-5, 245, Battlefield, Haymarket, Va.

Carter Wyatt, lb, 6-2, 220, West Brunswick, Shallotte, N.C.

East Carolina

Omari Allen, iol, 6-4, 315, Vance County, Henderson, N.C.

Zakye Barker, lb, 5-11, 228, Norcross, Norcross, Ga.

Isaiah Brown-Murray, cb, 5-10, 185, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Ja’Maurion Franklin, edge, 6-5, 230, Lake City, Lake City, S.C.

Marlon Gunn Jr., rb, 5-11, 195, Scotlandville Magnet, Baton Rouge, La.

J.D. Lampley, dl, 6-2½, 292, Richmond, Rockingham, N.C.

C.J. Mims, dl, 6-1, 295, West Craven, Vanceboro, N.C.

Jacob Sacra, ot, 6-5, 310, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

FAU

Wyatt Sullivan, wr, 6-5, 198, Robert F Munroe Day School, Quincy, Fla.

Jaylen Wester, lb, 6-1, 200, Palmetto

FIU

John Bock II, ol, 6-3, 305, Cardinal Gibbons, Fort Lauderdale, Fla.

Antonio Patterson, rb, 5-11, 190, Oakland, Murfreesboro, Tenn.

Florida

Max Brown, qb, 6-3, 200, Lincoln Christian, Tulsa Okla.

David Conner, ot, 6-6, 295, Deerfield Beach, Deerfield Beach, Fla.

Caleb Douglas, wr, 6-3, 185, Hightower, Missouri City, Texas

Trevor Etienne, rb, 5-10, 200, Jennings, Jennings, La.

Jalen Farmer, iol, 6-5, 325, Eastside, Covington, Ga.

Hayden Hansen, te, 6-5, 250, Weatherford, Weatherford, Texas

Shemar James, lb, 6-2, 212, Faith Academy, Mobile, Ala.

Tony Livingston, te, 6-4, 225, King, Tampa, Fla.

Jamari Lyons, dt, 6-4, 298, Viera, Melbourne, Fla.

Chris McClellan, dl, 6-3, 295, Owasso, Owasso, Okla.

Miguel Mitchell, ath, 6-1, 205, Oxford, Oxford, Ala.

Devin Moore, cb, 6-3, 190, Naples, Naples, Fla.

Jack Pyburn, edge, 6-3, 255, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

Andrew Savaiinaea, dl, 6-3, 273, Graham-Kapowsin, Graham, Wash.

Trey Smack, k, 6-1, 200, Severna Park, Severna Park, Md.

Christian Williams, iol, 6-4, 320, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Kamari Wilson, s, 6-0, 200, IMG Academy, Fort Pierce, Fla.

Florida St.

Dante Anderson, edge, 6-3, 205, Homestead , Homestead, Fla.

Julian Armella, iol, 6-6, 285, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Kanaya Charlton, ol, 6-5, 354, Brunswick, Brunswick, Ga.

Brian Courtney, te, 6-3, 223, Independence, Ashburn, Va.

AJ Duffy, qb, 6-2, 223, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jaylen Early, ol, 6-4, 320, Duncanville, Duncanville, Texas

Omar Graham Jr., lb, 6-1, 205, Stranahan, Fort Lauderdale, Fla.

Aaron Hester, de, 6-1, 237, Duncan U. Fletcher, Neptune Beach, Fla.

Rodney Hill, rb, 5-10, 175, Bulloch Academy, Statesboro, Ga.

Daniel Lyons, dt, 6-4, 286, Homestead , Homestead, Fla.

Sam McCall, db, 6-0, 182, Lake Gibson, Lakeland, Fla.

Jerrale Powers, te, 6-4, 238, Duncanville, Duncanville, Texas

Daughtry Richardson, ol, 6-5, 285, Miami Central, Miami, Fla.

Qae’shon Sapp, ol, 6-4, 235, Lee County, Leesburg, Ga.

Azareyeh Thomas, ath, 6-1, 177, Niceville, Niceville, Fla.

Bishop Thomas, dl, 6-2, 301, Bishop Moore Catholic, Orlando, Fla.

Georgia

Bear Alexander, dl, 6-3, 325, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Keithian Alexander, dl, 6-3, 315, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Aliou Bah, ol, 6-5, 325, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Dillon Bell, wr, 6-2, 205, The Kinkaid School, Houston, Texas

Drew Bobo, ol, 6-5, 300, Auburn, Auburn, Ala.

Oscar Delp, te, 6-5, 220, West Forsyth, Cumming, Ga.

Daylen Everette, db, 6-1, 190, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Earnest Greene, iol, 6-4½, 330, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Jacob Hood, ol, 6-8, 342, Hillsboro, Nashville, Tenn.

Julian Humphrey, db, 6-1, 185, Clear Lake, Houston, Texas

Marvin Jones Jr., edge, 6-4½, 245, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

EJ Lightsey, lb, 6-2, 210, Fitzgerald, Fitzgerald, Ga.

C.J. Madden, de, 6-3, 239, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Christen Miller, dl, 6-4, 285, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

De’Nylon Morrissette, wr, 6-1, 200, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Andrew Paul, rb, 5-11, 220, Parish Episcopal School, Dallas, Texas

Branson Robinson, rb, 5-10, 220, Germantown, Madison, Miss.

Griffin Scroggs, ol, 6-4, 315, Grayson, Loganville, Ga.

Jaheim Singletary, db, 6-2, 170, Riverside, Jacksonville, Fla.

C.J. Smith, wr, 6-3, 175, Mount Dora, Highland, Fla.

Darris Smith, edge, 6-6, 225, Appling County, Baxley, Ga.

Cole Speer, wr, 6-1, 185, Calhoun, Calhoun, Ga.

Malaki Starks, ath, 6-1, 200, Jefferson, Jefferson, Ga.

Gunner Stockton, qb, 6-1, 220, Rabun County, Tiger, Ga.

JaCorey Thomas, db, 6-1, 188, Boone, Orlando, Fla.

Brett Thorson, p, 6-2, 205, ProKick Australia

Jalon Walker, lb, 6-2, 220, Salisbury, Salisbury, N.C.

C.J. Washington, lb, 6-1, 215, Cedartown, Cedartown, Ga.

Shone Washington, dl, 6-3, 297, Warren Easton, New Orleans, La.

Mykel Williams, de, 6-5, 265, Hardaway, Columbus, Ga.

Georgia Tech

Brandon Best, og, 6-4, 293, Milton, Alpharetta, Ga.

Aidan Birr, k, 6-1, 190, Kennedale, Kennedale, Texas

Kyle Efford, lb, 6-2½, 225, Dacula, Dacula, Ga.

Jamie Felix, rb, 5-8½, 189, Camden County, Kingsland, Ga.

Tyler Gibson, ot, 6-5, 290, Johns Creek, Alpharetta, Ga.

Jullian Lewis, wr, 6-2, 205, Western, Fort Lauderdale, Fla.

Horace Lockett, dl, 6-6, 338, Westlake, Atlanta, Ga.

Jaylin Marshall, s, 6-3, 190, Western, Fort Lauderdale, Fla.

Antonio Martin, rb, 5-11, 215, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

KJ Miles, dl, 6-4, 288, St. Peters Prep, Jersey City, N.J.

DJ Moore, wr, 6-1, 190, Archer, Lawrenceville, Ga.

Clayton Powell-Lee, db, 6-2, 180, Westlake, Atlanta, Ga.

Zach Pyron, qb, 6-2, 215, Pinson Valley, Pinson, Ala.

Rodney Shelley, db, 5-11, 175, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Houston

Dorian Friend, cb, 5-9, 160, Spring HS, Spring, Texas

Matthew Golden, wr, 6-1, 190, Klein Cain, Houston, Texas

Bryan Henry, te, 6-3, 230, Belton, Belton, Texas

Demetrius Hunter, iol, 6-2, 315, West Orange-Stark, Orange, Texas

Karson Jones, ot, 6-5, 290, Frenship, Wolfforth, Texas

CJ Nelson, wr, 6-0, 175, Richland, North Richland Hills, Texas

Treylin Payne, lb, 6-0, 200, Judson, Converse, Texas

Tevin Shaw, iol, 6-5, 285, Manvel, Manvel, Texas

Illinois

Isaiah Adams, ot, 6-6, 320, Garden City, Kan.

Jordan Anderson, rb, 6-3, 215, Joliet Catholic Academy, Joliet, Ill.

Owen Anderson, te, 6-4, 235, Hun School , Skillman, N.J.

Jared Badie, lb, 6-5, 212, Oswego East, Oswego, Ill.

Hank Beatty, wr, 5-11, 180, Rochester, Rochester, Ill.

Henry Boyer, te, 6-6, 250, Brother Rice, Oak Lawn, Ill.

Matt Fries, ot, 6-5, 275, Cranford Sr, Cranford, N.J.

TJ Griffin, s, 6-2, 190, Amos Alonzo Stagg, Palos Hills, Ill.

Ashton Hollins, ath, 6-4, 170, George County, Lucedale, Miss.

Malachi Hood, s, 6-2, 210, Joliet Catholic Academy, Joliet, Ill.

Gabriel Jacas, edge, 6-3, 240, Fort Pierce Central, Fort Pierce, Fla.

James Kreutz, lb, 6-1, 210, Loyola Academy, Wilmette, Ill.

Aidan Laughery, ath, 5-11, 188, Gcms, Gibson City, Ill.

Aiden Laughery, ath, 5-11, 188, Gibson City, Fla.

Donovan Leary, qb, 6-2, 190, Timber Creek, Sicklerville, N.J.

Clayton Leonard, iol, 6-4, 265, Iroquois West, Danforth, Ill.

Elijah Mc-Cantos, cb, 6-0, 170, Edison, Miami, Fla.

Shawn Miller, wr, 6-1, 190, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Magnus Moller, ot, 6-8, 300, Denmark

Joey Okla, iol, 6-3, 285, Arrowhead, Hartland, Wis.

Eian Pugh, wr, 6-4, 170, Fenwick, Oak Park, Ill.

Tyson Rooks, wr, 6-5, 180, Glynn Academy, Brunswick, Ga.

Hunter Whitenack, ot, 6-7, 290, New Prairie, New Carlisle, Ind.

Indiana

Cameron Camper, wr, 6-2, 190, Trinity Valley CC, Athens, Texas

Omar Cooper, wr, 6-1, 185, Lawrence North, Indianapolis, Ind.

Phillip Dunnam, s, 6-1, 180, North Miami Beach Senior, Miami, Fla.

Brody Foley, te, 6-5½, 236, Anderson, Cincinnati, Ohio

James Monds III, cb, 5-10, 177, Vero Beach, Vero Beach, Fla.

Dominick James, dl, 6-2, 278, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Isaiah Jones, lb, 6-2, 215, London, London, Ohio

Jaylin Lucas, ath, 5-7, 170, Edna Karr, Houma, La.

Bray Lynch, ot, 6-5, 280, Westlake, Austin, Texas

Dasan McCullough, edge, 6-5, 220, Bloomington South, Bloomington, Ind.

Ryan Miller, te, 6-6, 215, Kenston, Chagrin Falls, Ohio

Demon Moore, iol, 6-5, 315, R Nelson Snider, Fort Wayne, Ind.

Trevell Mullen, cb, 5-11, 150, Coconut Creek, Pompano Beach, Fla.

Gi’Bran Payne, rb, 5-10, 190, LaSalle , Cincinnati, Ohio

Kamryn Perry, wr, 5-9, 170, Marietta, Ga.

Jamari Sharpe, cb, 6-1, 175, Northwesternm Miami, Fla.

Carter Smith, ot, 6-5, 280, Olentangy Liberty, Powell, Ohio

Venson Sneed, dl, 6-4, 240, Winter Park, Winter Park, Fla.

Brendan Sorsby, qb, 6-3, 220, Lake Dallas, Texas

Richard Thomas, dl, 6-2, 255, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Kaiden Turner, lb, 6-2, 218, Fayetteville, Fayetteville, Ark.

Iowa

Addison Ostrenga, te, 6-5, 220, Sun Prairie, Sun Prairie, Wis.

Brian Allen, dl, 6-3, 259, St. Thomas More, Oakdake, Conn.

Jacob Bostick, wr, 6-3, 170, Palatine, Palatine, Ill.

Caden Crawford, dl, 6-4, 235, Lansing, Lansing, Kan.

Jack Dotzler, ot, 6-7, 265, Waunakee, Waunakee, Wis.

Koen Entringer, ath, 6-2, 190, Walled Lake Western, Walled Lake, Mich.

Aaron Graves, dl, 6-5½, 260, Southeast Valley, Gowrie, Iowa

TJ Hall, ath, 6-2, 175, San Joaquin Memorial, Fresno, Calif.

Kaleb Johnson, rb, 6-1, 215, Hamilton, Hamilton, Ohio

Kale Krogh, ot, 6-6, 265, Ballard, Huxley, Iowa

Deshaun Lee, cb, 5-11, 173, Belleville, Belleville, Mich.

Carson May, qb, 6-5, 220, Jones, Jones, Okla.

Jayden Montgomery, lb, 5-11, 215, Bay Port, Green Bay, Wis.

Xavier Nwankpa, s, 6-2, 190, Southeast Polk, Altoona, Iowa

Jaziun Patterson, rb, 5-10½, 190, Deerfield Beach, Deerfield Beach, Fla.

Olando Trader, cb, 6-1, 185, Jackson, Jackson, Mich.

Landyn Van Kekerix, lb, 6-2, 195, Rock Valley, Rock Valley, Iowa

Cael Vanderbush, te, 6-6, 200, Plainfield, Plainfield, Ind.

Iowa St.

Quaron Adams, rb, 5-8, 150, Chandler, Chandler, Ariz.

Rocco Becht, qb, 6-1, 190, Wiregrass Ranch, Zephyrhills, Fla.

Gabe Burkle, te, 6-7, 240, Prairie, Cedar Rapids, Iowa

Jeremiah Cooper, s, 5-11, 170, Andress, El Paso, Texas

Terrell Crosby, wr, 5-11, 180, Lakewood Senior HS, St. Petersburg, Fla.

Hunter Deyo, dl, 6-3, 270, Lewis Central, Council Bluffs, Iowa

Jason Essex, wr, 6-3, 192, Winnetonka, Kansas City, Mo.

Ikenna Ezeogu, edge, 6-6, 220, Blue Springs, Blue Springs, Mo.

Greg Gaines, wr, 6-2, 185, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Jace Gilbert, k, 6-1, 190, Marlow HS, Marlow, Okla.

Tommy Hanann, Edge, 6-3, 225, Wayzata, Minneapolis, Minn.

Deylin Hasert, iol, 6-5, 280, Marshall, Marshall, Minn.

Trevon Howard, s, 6-1, 200, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jacob Imming, lb, 6-2, 215, Sergeant Bluff-Luton, Sergeant Bluff, Iowa

Andrew Keller, te, 6-6, 215, Waunakee, Waunakee, Wis.

Drake Knobloch, ls, 6-3, 235, Winterset HS, Winterset, Iowa

Will McLaughlin, lb, 6-3, 220, Harlan Community, Harlan, Iowa

James Neal, ot, 6-6, 300, Independence, Kan.

Cartevious Norton, rb, 5-11, 210, Ware County, Waycross, Ga.

Domonique Orange, dl, 6-4, 300, North Kansas City, Kansas City, Mo.

Tyler Perkins, p, 6-0, 184, Norwalk, Norwalk, Ohio

Colby Reeder, lb, 6-3, 220, Salesianum, Wilmington, Del.

Jontez Williams, cb, 5-10, 180, Bradford HS, Starke, Fla.

Carson Willich, lb, 6-2, 200, Blue Springs, Blue Springs, Mo.

Iowa State

Terrell Crosby, db, 6-0, 178, St. Petersburg, Fla.

Jacob Ellis, lb, 6-2, 215, Council Bluffs, Iowa

Jackson St.

Charles Armstrong, ot, 6-5, 270, Manatee, Bradenton, Fla.

Javonte Gardner, ot, 6-5, 290, Jones, Orlando, Fla.

Travis Hunter, cb, 6-1, 165, Collins Hill, Suwanee, Ga.

James Reddick II, ol, 6-3, 320, Peach County, Fort Valley, Ga.

Braezhon Ross, dl, 6-2, 266, Desert Pines, Las Vegas, Nev.

Shedeur Sanders, qb, 6-1, 198, Trinity Christian, Cedar Hill, Texas

Herman Smith, ath, 5-11, 190, Lincoln, San Diego, Calif.

De’Jahn Warren, cb, 6-0, 175, Lackawanna CC, Scranton, Pa.

Kansas

Joey Baker, ol, 6-4, 260, South Lake Carroll, South Lake, Texas

Brian Dilworth, cb, 5-10, 180, Chaminade-Madonna College Prep, Hollywood, Fla.

James Livingston, ot, 6-7, 275, Dexter, Dexter, Mich.

Tevita Noa, db, 6-4, 250, Snow College, Ephraim, Utah

Kaleb Purdy, s, 5-10, 170, DeSmet, Saint Louis, Mo.

Ethan Vasko, qb, 6-3, 180, Oscar Smith, Chesapeake, Va.

Kansas St.

Drake Bequeaith, ot, 6-5, 260, Grapevine, Grapevine, Texas

Jake Clifton, lb, 6-2, 205, Owasso, Owasso, Okla.

Silas Etter, wr, 6-2, 200, Eudora HS, Eudora, Kan.

Jalen Klemm, ot, 6-6, 260, Gibsonia, Pa.

Adryan Lara, qb, 6-2, 210, Desert Edge, Goodyear, Ariz.

Sterling Lockett, wr, 5-10, 155, Blue Valley, Stilwell, Kan.

Brayden Loftin, te, 6-5, 210, Lewis Central, Council Bluffs, Iowa

Colby McCalister, cb, 5-11, 175, Clear Brook, Friendswood, Texas

Garrett Oakley, te, 6-5, 210, Scotus Central Catholic, Columbus, Neb.

Tobi Osunsanmi, lb, 6-2, 210, East, Wichita, Kan.

Jacob Parrish, ath, 5-10, 170, Olathe North HS, Olathe, Kan.

John Pastore, iol, 6-5, 270, Erie, Erie, Colo.

VJ Payne, lb, 6-2, 180, Buford, Buford, Ga.

Jordan Perry, ath, 6-2, 180, Jefferson, Jefferson, Ga.

Donovan Rieman, de, 6-4, 230, Enid, Okla.

Kobe Savage, s, 5-11, 200, Paris, Texas

Vaai Seumalo, dt, 6-4, 325, Garden City Community College, Molokai, Hawaii

MORE

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.