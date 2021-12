NCAA Division II Football Playoff Glance

All Times EST First Round Saturday, Nov. 20 New Haven 38, Bentley 13 Shepherd 38, Findlay 31 Notre Dame (Ohio)…

All Times EST First Round Saturday, Nov. 20

New Haven 38, Bentley 13

Shepherd 38, Findlay 31

Notre Dame (Ohio) 33, Slippery Rock 25

West Georgia 23, Albany St. (Ga.) 7

Bowie St. 31, Lenoir-Rhyne 10

Newberry 33, West Florida 30, OT

Grand Valley St. 20, Lindenwood 3

Harding 30, Washburn 14

NW Missouri St. 50, Cent. Washington 21

Bemidji St. 28, Augustana (SD) 24

Angelo St. 48, Minn. Duluth 14

Nebraska-Kearney 31, Western St. (Col.) 24

___

Second Round Saturday, Nov. 27

Kutztown 10, New Haven 7

Shepherd 38, Notre Dame (Ohio) 34

Valdosta St. 66, West Georgia 35

Bowie St. 13, Newberry 10

Ferris St. 54, Grand Valley St. 20

NW Missouri St. 28, Harding 9

Colorado Mines 55, Bemidji St. 6

Angelo St. 20, Nebraska-Kearney 7

___

Quarterfinals Saturday, Dec. 4

Angelo St. vs. Colorado Mines, 2:05 p.m.

Ferris St. 41, NW Missouri St. 20

Shepherd 30, Kutztown 28

Valdosta St. 41, Bowie St. 17

___

Semifinals Saturday, Dec. 11

TBD

___

Championship Saturday, Dec. 18 McKinney ISD Stadium At McKinney, Texas

Semifinal winners, 9 p.m.

