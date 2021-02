Senior Bowl Rosters

Hancock Whitney Stadium Mobile, Ala. Saturday, Jan. 30 AMERICAN QB Kellen Mond, Texas A&M QB Kyle Trask, Florida QB Jamie…

Hancock Whitney Stadium Mobile, Ala. Saturday, Jan. 30 AMERICAN

QB Kellen Mond, Texas A&M

QB Kyle Trask, Florida

QB Jamie Newman, Wake Forest

QB Mac Jones, Alabama

RB Larry Rountree III, Missouri

RB Kylin Hill, Mississippi State

RB Chris Evans, Michigan

RB Elijah Mitchell, Louisiana

TE Tre McKitty, Georgia

TE Noah Gray, Duke

TE Quintin Morris, Bowling Green

TE Kylen Granson, SMU

WR Racey McMath, LSU

WR Marquez Stevenson, Houston

WR Austin Watkins Jr., UAB

WR Josh Palmer, Tennessee

WR Shi Smith, South Carolina

WR Kadarius Toney, Florida

WR Trevon Grimes, Florida

WR Amari Rodgers, Clemson

WR Cornell Powell, Clemson

OL Trey Smith, Tennessee

OL David Moore, Grambling State

OL Drake Jackson, Kentucky

OL Alaric Jackson, Iowa

OL Ben Cleveland, Georgia

OL Alex Leatherwood, Alabama

OL Deonte Brown, Alabama

OL Jack Anderson, Texas Tech

OL Dan Moore Jr., Texas A&M

OL Jaylon Moore, Western Michigan

DB Joshuah Bledsoe, Missouri

DB DJ Daniel, Georgia

DB Tyree Gillespie, Missouri

DB JaCoby Stevens, LSU

DB Hamsah Nasirildeen, Florida State

DB Shawn Davis, Florida

DB Richie Grant, Central Florida

DB Bryan Mills, North Carolina Central

DB Mark Webb, Georgia

DB Aaron Robinson, Central Florida

DB Robert Rochell, Central Arkansas

DB Ifeatu Melifonwu, Syracuse

DE Wyatt Hubert, Kansas State

DL Marvin Wilson, Florida State

DL Carlos Basham Jr., Wake Forest

DL Cameron Sample, Tulane

DL Chauncey Golston, Iowa

DL Malik Herring, Georgia

DL Payton Turner, Houston

DL Marlon Tuipulotu, Southern Cal

EDGE Janarius Robinson, Florida State

EDGE Quincy Roche, Miami

EDGE William Bradley-King, Baylor

LB Paddy Fisher, Northwestern

LB Charles Snowden, Virginia

LB Riley Cole, South Alabama

LB Jabril Cox, LSU

LB Grant Stuard, Houston

LB Monty Rice, Georgia

LB KJ Britt, Auburn

LB Jordan Smith, UAB

NATIONAL

QB Sam Ehlinger, Texas

QB Ian Book, Notre Dame

QB Feleipe Franks, Arkansas

RB Rhamondre Stevenson, Oklahoma

RB Demetric Felton, UCLA

RB Michael Carter, North Carolina

RB Najee Harris, Alabama

RB Khalil Herbert, Virginia Tech

TE Tony Poljan, Virginia

TE Kenny Yeboah, Mississippi

TE Hunter Long, Boston College

WR Ben Skowronek, Notre Dame

WR Desmond Fitzpatrick, Louisville

WR D’Wayne Eskridge, Western Michigan

WR Cade Johnson, South Dakota St.

WR Tylan Wallace, Oklahoma State

WR Nico Collins, Michigan

WR Frank Darby, Arizona State

WR DeVonta Smith, Alabama

WR Sage Surratt, Wake Forest

OL Robert Hainsey, Notre Dame

OL Brenden Jaimes, Nebraska

OL Spencer Brown, Northern Iowa

OL Dillon Radunz, North Dakota State

OL Robert Jones, Middle Tennessee

OL James Hudson III, Cincinnati

OL Creed Humphrey, Oklahoma

OL Adrian Ealy, Oklahoma

OL Aaron Banks, Notre Dame

OL Jake Curhan, California

OL Quinn Meinerz, Wisconsin-Whitewater

DB Divine Deablo, Virginia Tech

DB Keith Taylor, Washington

DB Thomas Graham Jr., Oregon

DB Tre Brown, Oklahoma

DB Ambry Thomas, Michigan

DB Camryn Bynum, California

DB Rodarius Williams, Oklahoma State

DB Damar Hamlin, Pittsburgh

DB Tre Norwood, Oklahoma

DB Benjamin St-Juste, Minnesota

DB Darren Hall, San Diego State

DL Jonathon Cooper, Ohio State

DL Levi Onwuzurike, Washington

DL Osa Odighizuwa, UCLA

DL Rashad Weaver, Pittsburgh

DL Patrick Jones II, Pittsburgh

DL Adetokunbo Ogundeji, Notre Dame

DL Daelin Hayes, Notre Dame

DL Tarron Jackson, Coastal Carolina

DL Elerson Smith, Northern Iowa

DL Ta’Quon Graham, Texas

EDGE Shaka Toney, Penn State

FB Ben Mason, Michigan

LB Garret Wallow, TCU

LB Hamilcar Rashed Jr., Oregon State

LB Justin Hilliard, Ohio State

LB Baron Browning, Ohio State

LB Tuf Borland, Ohio State

LB Chazz Surratt, North Carolina

LB Tony Fields II, West Virginia

LB Derrick Barnes, Purdue

