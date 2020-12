College Football National Signings

Notre Dame Joe Alt, ot, 6-7, 283, Totino-Grace, Minneapolis, Minn. Devin Aupiu, olb, 6-5, 220, Pacifica, Oxnard, Calif. Ryan Barnes,…

Notre Dame

Joe Alt, ot, 6-7, 283, Totino-Grace, Minneapolis, Minn.

Devin Aupiu, olb, 6-5, 220, Pacifica, Oxnard, Calif.

Ryan Barnes, cb, 6-2, 185, Quince Orchard, Gaithersburg, Md.

Cane Berrong, te, 6-4, 230, Hart County, Hartwell, Ga.

Josh Bryan, k, 6-0, 190, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

Tyler Buchner, dual, 6-2, 205, Helix, La Jolla, Calif.

Deion Colzie, wr, 6-4, 193, Athens Academy, Athens, Ga.

Pat Coogan, og, 6-5, 290, Marist, Chicago, Ill.

Mitchell Evans, te, 6-7, 240, Wadsworth, Wadsworth, Ohio

Blake Fisher, ot, 6-5.5, 336, Avon, Avon, Ind.

Caleb Johnson, ot, 6-7, 295, Trinity Catholic, Ocala, Fla.

JoJo Johnson, ath, 5-11, 180, Merrillville, Merrillville, Ind.

Kahanu Kia, olb, 6-2, 220, Punahou, Honolulu, Hawaii

Prince Kollie, olb, 6-1, 210, David Crockett, Jonesborough, Tenn.

Jason Onye, wde, 6-5, 260, Bishop Hendricken, Warwick, R.I.

Ron Powlus III, pro, 6-3, 225, Penn, Mishawaka, Ind.

Philip Riley, cb, 6-0, 195, Bloomingdale, Valrico, Fla.

Gabriel Rubio, dt, 6-5.5, 290, Lutheran Of St Charles County, Saint Peters, Mo.

Will Schweitzer, olb, 6-4, 220, Los Gatos, Los Gatos, Calif.

Rocco Spindler, og, 6-4.5, 315, Clarkston, Clarkston, Mich.

Lorenzo Styles Jr., wr, 6-1, 185, Pickerington Central, Pickerington, Ohio

Jayden Thomas, wr, 6-1, 205, Pace Academy, Atlanta, Ga.

Chance Tucker, cb, 6-1, 180, Crespi, Encino, Calif.

Justin Walters, s, 6-2, 175, Bolingbrook, Bolingbrook, Ill.

Ohio St.

Jayden Ballard, wr, 6-2, 175, Washington, Massillon, Ohio

Denzel Burke, ath, 6-0, 189, Saguaro, Scottsdale, Ariz.

Reid Carrico, ilb, 6-3, 225, Ironton, Ironton, Ohio

Ben Christman, og, 6-6, 299, Revere, Richfield, Ohio

Jantzen Dunn, s, 6-2, 178, South Warren, Bowling Green, Ky.

Emeka Egbuka, wr, 6-1, 190, Steilacoom, Steilacoom, Wash.

Mike Hall, dt, 6-3, 290, Streetsboro, Streetsboro, Ohio

Jordan Hancock, cb, 6-1, 170, North Gwinnett, Suwanee, Ga.

Marvin Harrison Jr., wr, 6-3, 190, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

Sam Hart, te, 6-5, 225, Cherokee Trail, Aurora, Colo.

TreVeyon Henderson, rb, 5-11, 195, Hopewell, Hopewell, Va.

Donovan Jackson, og, 6-4, 308, Episcopal, Bellaire, Texas

Jakailin Johnson, cb, 6-1, 175, DeSmet, Saint Louis, Mo.

Jaylen Johnson, s, 6-1, 200, La Salle, Cincinnati, Ohio

Kyle McCord, pro, 6-3, 215, St. Joseph’s, Philadelphia, Pa.

Zen Michalski, ot, 6-6.5, 288, Floyd Central, Floyds Knobs, Ind.

Jesse Mirco, p, 6-3, 200, ProKick Australia, Australia

Evan Pryor, apb, 5-10, 190, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Jack Sawyer, sde, 6-5, 248, Pickerington North, Pickerington, Ohio

Andre Turrentine, s, 6-0, 175, Ensworth, Nashville, Tenn.

Tyleik Williams, dt, 6-3, 330, Unity Reed, Manassas, Va.

Oklahoma

Billy Bowman, ath, 5-10, 175, Ryan, Denton, Texas

Savion Byrd, ot, 6-5, 295, Duncanville, Duncanville, Texas

Ethan Downs, wde, 6-4, 240, Weatherford, Weatherford, Okla.

Jalil Farooq, wr, 6-1, 200, Dr. Henry Wise, Upper Marlboro, Md.

Kelvin Gilliam, wde, 6-3, 250, Highland Springs, Highland Springs, Va.

Damond Harmon, cb, 6-1, 178, Highland Springs, Highland Springs, Va.

Cody Jackson, wr, 6-0, 175, Foster, Richmond, Texas

Latrell McCutchin, cb, 6-1, 176, LBJ, Austin, Texas

Cullen Montgomery, og, 6-5, 315, Episcopal, Bellaire, Texas

Jordan Mukes, s, 6-4, 192, Choctaw, Choctaw, Okla.

Nathan Rawlins-Kibonge, sde, 6-7, 240, Jefferson, Portland, Ore.

Clayton Smith, wde, 6-4, 220, Texas High, Texarkana, Texas

Danny Stutsman, olb, 6-2.5, 215, Foundation Academy, Winter Garden, Fla.

Caleb Williams, dual, 6-1, 210, Gonzaga College High School, Washington, District of Columbia

Mario Williams, wr, 5-10, 165, Plant City, Plant City, Fla.

Oklahoma St.

Silas Barr, sde, 6-5, 250, Pottsboro, Pottsboro, Texas

De’kelvion Beamon, cb, 6-2, 185, Huntington, Shreveport, Louisiana

Jaden Bray, wr, 6-3, 190, Norman, Norman, Okla.

Raymond Gay, cb, 5-10, 175, Red Oak, Red Oak, Texas

Blaine Green, wr, 6-1.5, 204, Allen, Allen, Texas

Bryson Green, wr, 6-0.5, 203, Allen, Allen, Texas

Aden Kelley, dt, 6-3, 275, Thomas-Fay-Custer, Thomas, Okla.

Nick Martin, ath, 6-0, 195, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

Jaden Nixon, rb, 5-10, 170, Lone Star, Frisco, Texas

Logan Nobles, ot, 6-6, 260, Jenks, Jenks, Okla.

Collin Oliver, ilb, 6-2, 220, Santa Fe, Edmond, Okla.

John Paul Richardson, wr, 6-0, 180, Ridge Point, Missouri City, Texas

Lyrik Rawls, s, 6-1, 180, Marshall, Marshall, Texas

Cam Smith, ath, 6-1, 165, Braswell, Denton, Texas

Kale Smith, cb, 6-1, 175, Midwest City, Oklahoma City, Oklahoma

Makale Smith, ath, 6-0, 165, Midwest City, Oklahoma City, Okla.

Donovan Stephens, olb, 6-1, 205, Del City, Oklahoma City, Okla.

Ty Williams, s, 6-1, 186, Muskogee, Muskogee, Okla.

Oregon

Darren Barkins, cb, 6-0, 170, Mater Dei Catholic, Chula Vista, Calif.

Jeffrey Bassa, s, 6-3, 200, Kearns, Salt Lake City, Utah

Isaiah Brevard, wr, 6-4, 200, Southaven, Southaven, Miss.

Keith Brown, ilb, 6-1, 220, Lebanon, Lebanon, Ore.

Brandon Buckner, olb, 6-1, 234, Chandler, Chandler, Ariz.

Daymon David, s, 6-1, 178, Franklin, Reisterstown, Md.

Jaylin Davies, cb, 6-1, 165, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Terrance Ferguson, te, 6-5, 230, Heritage, Littleton, Colo.

Troy Franklin, wr, 6-2, 170, Menlo-Atherton, Menlo Park, Calif.

Jackson Light, oc, 6-3, 284, Corner Canyon, Draper, Utah

Moliki Matavao, te, 6-6, 240, Liberty, Henderson, Nev.

Seven McGee, apb, 5-8, 167, East, Rochester, N.Y.

Jabril McNeill, olb, 6-4, 225, Sanderson, Raleigh, N.C.

Jonah Miller, og, 6-6.5, 260, Sahuaro, Tucson, Ariz.

Kingsley Suamataia, ot, 6-5, 280, Orem, Orem, Utah

Ty Thompson, pro, 6-4, 215, Mesquite, Gilbert, Ariz.

Dont’e Thornton, wr, 6-4.5, 185, Mount Saint Joseph, Baltimore, Md.

Terrell Tilmon, wde, 6-4, 210, Mansfield Timberview, Arlington, Texas

Bram Walden, ot, 6-4, 270, Saguaro, Scottsdale, Ariz.

Keanu Williams, sde, 6-5, 290, Clovis, Clovis, Calif.

Oregon St.

Jake Blair, qb, 6-3, 190, Camas, Camas, Wash.

Henry Buckles, og, 6-2, 285, Hood River Valley, Hood River, Ore.

J.T. Byrne, te, 6-6, 238, Carmel, Carmel, Calif.

Damir Collins, apb, 5-9, 185, Jefferson, Portland, Ore.

Omarion Fa’amoe, wde, 6-2, 255, West, Salt Lake City, Utah

Arnez Madison, cb, 6-2, 170, Manual Arts Senior, Los Angeles, Calif.

Easton Mascarenas, ilb, 6-0, 215, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Jake Parrella , olb, 6-4, 215, Lutheran West, Cleveland, Ohio.

Semisi Saluni, olb, 6-4, 252, Northgate, Concord, Calif.

Jimmy Valsin, wr, 6-3, 180, Bowie, Arlington, Texas

Sam Vidlak, pro, 6-2, 184, Hidden Valley, Grants Pass, Ore.

Penn St.

Nate Bruce, og, 6-4, 320, Harrisburg, Harrisburg, Pa.

Jamari Buddin, olb, 6-2, 215, Belleville, Belleville, Mich.

Liam Clifford, wr, 6-1, 195, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Jeffrey Davis Jr., cb, 6-0, 170, Kingswood-Oxford School, West Hartford, Conn.

Khalil Dinkins, te, 6-3, 220, North Allegheny, Wexford, Pa.

Kalen King, cb, 5-11, 170, Cass Technical, Detroit, Mich.

Kobe King, ilb, 6-0.5, 223, Cass Technical, Detroit, Mich.

Rodney McGraw, wde, 6-5, 255, Elkhart Central, Elkhart, Ind.

Jaylen Reed, s, 6-0, 190, Martin Luther King, Detroit, Mich.

Sander Sahaydak, k, 6-2, 160, Liberty, Bethlehem, Pa.

Landon Tengwall, ot, 6-6, 300, Good Counsel, Olney, Md.

Christian Veilleux, pro, 6-3.5, 201, The Bullis School, Potomac, Md.

Harrison Wallace, wr, 6-1, 180, Pike Road, Pike Road, Ala.

Zakee Wheatley, s, 6-2, 180, Archbishop Spalding, Severn, Md.

Lonnie White Jr., wr, 6-2, 210, Malvern Prep, Malvern, Pa.

Pittsburgh

Myles Alston, ath, 6-2, 175, Ocean Lakes, Virginia Beach, Va.

Trey Andersen, ol, 6-6, 255, Lehi High school, Eagle Mountain, Utah

Khalil Anderson, cb, 5-11, 175, Riverwood, Atlanta, Ga.

Gavin Bartholomew, te, 6-5, 248, Blue Mountain, Schuylkill Haven, Pa.

Noah Biglow, cb, 6-0, 175, Armwood, Seffner, Fla.

Jaden Bradley, wr, 6-4, 190, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Naquan Brown, wde, 6-2, 205, Ocean Lakes, Virginia Beach, Va.

Tamarion Crumpley, cb, 6-2, 180, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Elliot Donald, dt, 6-2, 250, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.

Terrence Enos, ot, 6-5, 317, Cass Technical, Detroit, Mich.

Dorien Ford, dt, 6-4, 290, Baldwin, Pittsburgh, Pa.

Kyle Fugedi, ot, 6-6, 290, Franklin, Livonia, Mich.

Stephon Hall, s, 6-1.5, 180, Central Valley, Monaca, Pa.

Rodney Hammond, ath, 5-10, 170, B. T. Washington, Norfolk, Va.

Nahki Johnson, wde, 6-3, 225, West Mifflin Area, Homestead, Pa.

Preston Lavant, olb, 6-2, 200, Crisp County, Cordele, Ga.

Javon McIntyre, s, 6-1, 187, Imhotep Institute, Philadelphia, Pa.

Terrence Rankl, ot, 6-6, 280, Washington, Massillon, Ohio

Jake Renda, te, 6-5, 230, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Nate Yarnell, pro, 6-6, 200, Lake Travis, Austin, Texas

Purdue

Jaelin Alstott-VanDeVanter, ot, 6-7, 260, Mooresville, Mooresville, Ind.

Drew Biber, wr, 6-5, 215, Cedarburg, Cedarburg, Wis.

Deion Burks, wr, 5-10.5, 175, Belleville, Belleville, Mich.

Brandon Calloway, cb, 6-2, 175, Griffin, Griffin, Ga.

Tristan Cox, ilb, 6-3, 235, Pulaski County, Somerset, Ky.

Ja’Quez Cross, ath, 5-10, 170, Fordyce, Fordyce, Ark.

Jah’von Grigsby, s, 5-10, 185, Scotlandville Magnet, Baton Rouge, La.

Marcus Mbow, ot, 6-6, 305, Wauwatosa East, Milwaukee, Wis.

Mahamane Moussa, ot, 6-5, 260, Pike, Indianapolis, Ind.

Zach Richards, og, 6-3, 296, Mooresville, Mooresville, Ind.

Rickey Smith, olb, 6-1, 195, Jones, Orlando, Fla.

Khordae Sydnor, sde, 6-4, 230, Iona Preparatory School, New York, N.Y.

Preston Terrell, wr, 6-3, 180, Brownsburg, Brownsburg, Ind.

Rutgers

Zaire Angoy, dt, 6-4, 310, Irvington, Newark, N.J.

Khayri Banton, olb, 6-2, 220, West Side, Newark, N.J.

Alijah Clark, cb, 6-2, 180, Camden, Camden, N.J.

Carnell Davis, wr, 6-1, 170, Eau Gallie, Melbourne, Fla.

Austin Dean, ilb, 6-2, 215, Berkeley Prep, Tampa, Fla.

Brayden Fox, wr, 6-3, 200, Archbishop Hoban, Akron, Ohio

Keshon Griffin, wde, 6-4, 220, St. Joseph, Hammonton, N.J.

Kyonte Hamilton, ath, 6-5, 230, Georgetown Preparatory School, Rockville, Md.

Henry Hughes, wde, 6-5, 228, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Desmond Igbinosun, s, 6-3, 195, Union, Union, N.J.

Ryan Keeler, sde, 6-5, 250, Nazareth Academy, Chicago, Ill.

Shaquan Loyal, cb, 6-0, 175, West Side, Newark, N.J.

Shawn Munnerlyn, ath, 6-5, 205, Independence, Columbus, Ohio

Tyler Needham, ot, 6-4, 265, William Penn Charter, Philadelphia, Pa.

Max Patterson, wr, 5-11, 165, Yorktown, Arlington, Va.

Al-Shadee Salaam, apb, 5-9, 170, East Orange Campus, East Orange, N.J.

Cam’Ron Stewart, sde, 6-4, 225, Governor Mifflin, Reading, Pa.

Zack Taylor, ls, 6-0, 220, Parsippany Hills, Morris Plains, N.J.

Jordan Thompson, ath, 6-3, 225, Parsippany Hills, Morris Plains, N.J.

Kevin Toth Jr., ot, 6-6, 270, Hudson, Hudson, Ohio

Gus Zilinskas, oc, 6-3, 263, Cherry Creek, Englewood, Colo.

South Carolina

Nick Barrett, dl, 6-3, 330, Eastern Wayne, Goldsboro, N.C.

O’Mega Blake, wr, 6-3, 189, South Pointe, Rock Hill, S.C.

Jordan Davis, ot, 6-5, 288, Creekside, Fairburn, Ga.

Marcellas Dial, CB, 5-11, 180, Georgia Military College

Colten Gauthier, pro, 6-3, 205, Hebron Christian Academy, Dacula, Ga.

Caleb McDowell, rb, 5-10, 175, Lee County, Leesburg, Ga.

Sam Reynolds, wr, 5-9, 175, Thompson, Alabaster, Ala.

Southern Cal

Anthony Beavers Jr., ath, 6-1, 195, Narbonne, Harbor City, Calif.

Prophet Brown, cb, 5-10, 180, Monterey Trail, Elk Grove, Calif.

Ty Buchanan, og, 6-5, 280, Calallen, Corpus Christi, Texas

Calen Bullock, ath, 6-2, 175, John Muir, Pasadena, Calif.

Brandon Campbell, rb, 5-10, 190, Katy, Katy, Texas

Jaxson Dart, pro, 6-3, 210, Corner Canyon, Draper, Utah

Maximus Gibbs, og, 6-6, 385, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Xamarion Gordon, s, 6-2, 190, Warren, Downey, Calif.

Michael Jackson, wr, 6-0, 198, Desert Pines, Las Vegas, Nev.

Joseph Manjack, wr, 6-3, 200, Memorial, Tomball, Texas

Lake McRee, te, 6-4, 217, Lake Travis, Austin, Texas

Colin Mobley, sde, 6-4, 260, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Miller Moss, pro, 6-2, 197, Bishop Alemany, Mission Hills, Calif.

Mason Murphy, ot, 6-5, 290, J Serra Catholic, San Juan Capistrano, Calif.

Julien Simon, olb, 6-2, 221, Lincoln, Tacoma, Wash.

Jaylin Smith, ath, 5-11, 180, Bishop Alemany, Mission Hills, Calif.

Jay Toia, dt, 6-2, 315, Grace Brethren, Simi Valley, Calif.

Michael Trigg, te, 6-4, 230, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Kyron Ware-Hudson, wr, 6-1, 200, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Stanford

Jason Amsler, og, 6-5, 295, Franklin, Franklin, Tenn.

Aaron Armitage, sde, 6-4, 242, Blair Academy, Blairstown, N.J.

Brendon Barrow, apb, 5-8, 175, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Zach Buckey, wde, 6-5, 250, Garces Memorial, Bakersfield, Calif.

Caleb Ellis, s, 6-0, 180, Independence, Frisco, Texas

Anthony Franklin, wde, 6-4, 240, Pinnacle, Phoenix, Ariz.

David Kasemervisz, wr, 6-1, 185, Fort Bend Christian, Sugar Land, Texas

Emmet Kenney, k, 6-4, 190, Shanley, Fargo, N.D.

Mitch Leigber, s, 6-1, 205, Laguna Hills, Laguna Hills, Calif.

Jack Leyrer, ot, 6-6, 275, Highland Park, Dallas, Texas

Coco Lukrich, og, 6-4, 265, Park City, Park City, Utah

Danny McFadden, wr, 5-9, 175, St. Thomas Academy, Sunfish Lake, Minn.

Ari Patu, dual, 6-4.5, 205, Folsom, Folsom, Calif.

Jayson Raines, wr, 6-3, 197, West Orange, West Orange, N.J.

Duke Reeder, olb, 6-4, 230, St. Ignatius Prep, San Francisco, Calif.

Jaden Slocum, s, 6-2, 181, Alpharetta, Alpharetta, Ga.

Will Stockwell, ilb, 6-2, 205, Catholic Memorial, Hyde Park, Mass.

Shield Taylor, te, 6-4, 235, Alexandria, Alexandria, La.

Connor Weselman, p, 6-4, 190, Westminster School, Atlanta, Ga.

Jimmy Wyrick, cb, 5-10, 160, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Syracuse

Duce Chestnut, cb, 5-11, 180, Camden, Camden, N.J.

Enrique Cruz, ot, 6-5, 252, Willowbrook, Villa Park, Ill.

Kalan Ellis, og, 6-5, 350, St Louis School, Honolulu, Hawaii

Malcolm Folk, s, 6-1, 191, Episcopal Academy, Newtown Square, Pa.

Elijah Fuentes, dt, 6-3, 260, Cardinal Hayes, Bronx, N.Y.

Oronde Gadsden II, wr, 6-4, 190, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Jatius Geer, sde, 6-5, 260, Belton-Honea Path, Honea Path, S.C.

Umari Hatcher, wr, 6-3, 175, Freedom, Woodbridge, Va.

Wes Hoeh, og, 6-4, 250, Glenbard West, Glen Ellyn, Ill.

Josh Hough, rb, 6-2, 235, Beaver Falls, Beaver Falls, Pa.

Austyn Kauhi, ot, 6-5, 260, Kamehameha, Honolulu, Hawaii

Justin Lamson, dual, 6-3, 210, Oak Ridge, El Dorado Hills, Calif.

Terry Lockett, dt, 6-1, 255, Springfield Central, Springfield, Mass.

Kendall Long, wr, 6-3, 215, River Bluff, Lexington, S.C.

Tyler Magnuson, ot, 6-5, 260, Wayzata, Minneapolis, Minn.

Malik Matthew, olb, 6-3, 210, Herbert H Lehman, Bronx, N.Y.

Derek McDonald, te, 6-4, 230, Marist School, Atlanta, Ga.

Landon Morris, te, 6-5, 210, Fishers, Fishers, Ind.

Austin Roon, olb, 6-4, 220, Byron Center, Byron Center, Mich.

TCU

Da’Veawn Armstead, s, 6-0, 180, Central, Baton Rouge, La.

Trent Battle, dual, 6-1, 200, Daphne, Daphne, Ala.

Noah Bolticoff, og, 6-5, 265, Rose Hill, Rose Hill, Kan.

Quincy Brown, wr, 6-4, 175, Destrehan, Louisiana

Marvin Covington, cb, 5-11, 180, Lake Ridge, Mansfield, Texas

Jayhvion Gipson, olb, 6-1, 205, Langham Creek, Houston, Texas

Alexander Honig, pro, 6-5.5, 230, Germany, Germany, GERM

Chase Jackson, wr, 6-2, 170, Choctaw, Choctaw, Okla.

Sam Jackson, dual, 5-11, 170, Naperville Central, Naperville, Ill.

Jasper Lott, ot, 6-5, 243, Argyle, Argyle, Texas

Chris Murray, sde, 6-3, 240, Hirschi, Wichita Falls, Texas

D’Andre Rogers, te, 6-3, 230, Sammamish, Washington

TJ Steele, wr, 6-0, 180, Estacado, Lubbock, Texas

Ahmonte Watkins, apb, 5-10, 173, Klein Forest, Houston, Texas

Landyn Watson, wde, 6-3, 235, Hutto, Hutto, Texas

Tennessee

Trinity Bell, ath, 6-7, 260, Albertville, Albertville, Ala.

Cody Brown, rb, 6-0, 217, Parkview, Lilburn, Ga.

Miles Campbell, te, 6-3, 238, South Paulding, Douglasville, Ga.

Christian Charles, ath, 6-1, 185, Chestatee, Gainesville, Ga.

KaTron Evans, dt, 6-4, 320, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Tiyon Evans, RB, 5-10.5, 215, Hutchinson CC

J’Marion Gooch, ot, 6-7.5, 358, Gallatin Senior, Gallatin, Tenn.

Amari McNeill, ot, 6-4, 280, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.

Walker Merrill, wr, 6-1, 178, Brentwood, Brentwood, Tenn.

Julian Nixon, wr, 6-3, 230, Centennial, Roswell, Ga.

William Parker, ot, 6-5, 330, Pearl-Cohn, Nashville, Tenn.

Kaidon Salter, dual, 6-1.5, 185, Cedar Hill, Cedar Hill, Texas

Aaron Willis, olb, 5-11, 207, Life Christian Academy, Colonial Heights, Va.

Jaylen Wright, rb, 5-11, 187, Southern, Durham, N.C.

Byron Young, wde, 6-3, 240, Georgia Military College, Milledgeville, Ga.

Texas

Jaden Alexis, wr, 5-11, 185, Monarch, Pompano Beach, Fla.

Morice Blackwell, olb, 6-1, 196, Martin, Arlington, Texas

Jonathon Brooks, rb, 6-0, 185, Hallettsville, Hallettsville, Texas

Casey Cain, wr, 6-2, 175, Warren Easton, New Orleans, La.

JD Coffey, s, 6-0.5, 180, Kennedale, Kennedale, Texas

Hayden Conner, ot, 6-5.5, 317, Taylor, Katy, Texas

Terrence Cooks II, olb, 6-2, 210, Shadow Creek, Pearland, Texas

Juan Davis, ath, 6-4, 217, Everman, Fort Worth, Texas

Derrick Harris Jr., wde, 6-2.5, 215, New Caney, New Caney, Texas

Gunnar Helm, te, 6-5, 225, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Jamier Johnson, cb, 6-0, 170, John Muir, Pasadena, Calif.

Max Merril, ot, 6-4, 273, Strake Jesuit, Houston, Texas

Byron Murphy II, dt, 6-1, 290, DeSoto, DeSoto, Texas

Isaac Pearson, p, 6-2, 215, ProKick Australia, Australia

Ja’Tavion Sanders, ath, 6-3.5, 220, Ryan, Denton, Texas

Barryn Sorrell, sde, 6-3, 250, Holy Cross, New Orleans, La.

Jordon Thomas, wde, 6-3, 240, Memorial, Port Arthur, Texas

Charles Wright, pro, 6-1, 194, Austin High, Austin, Texas

Texas A&M

Shadrach Banks, wr, 6-0, 210, North Shore, Houston, Texas

Yulkeith Brown, ath, 5-10, 174, Miami Central, Miami, Fla.

Marcus Burris, sde, 6-4, 280, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

Tyreek Chappell, cb, 5-11, 170, Northeast, Philadelphia, Pa.

Amari Daniels, apb, 5-8, 200, Miami Central, Miami, Fla.

Kendal Daniels, s, 6-4, 190, Beggs, Beggs, Okla.

Reuben Fatheree, ot, 6-8, 305, Foster, Richmond, Texas

Deuce Harmon, cb, 5-10, 190, Guyer, Denton, Texas

Jahzion Harris, wde, 6-4, 215, Erasmus Hall, Brooklyn, N.Y.

Dreyden Norwood, cb, 6-0, 175, Northside, Fort Smith, Ark.

Albert Regis, dt, 6-1, 300, La Porte, La Porte, Texas

Eli Stowers, dual, 6-4, 215, Guyer, Denton, Texas

Remington Strickland, oc, 6-4, 292, Fort Bend Christian Academy, Sugar Land, Texas

Shemar Turner, sde, 6-3.5, 282, DeSoto, DeSoto, Texas

Matthew Wykoff, ot, 6-5, 304, Magnolia, Magnolia, Texas

Trey Zuhn, ot, 6-6, 300, Fossil Ridge, Fort Collins, Colo.

Texas Tech

E’maurion Banks, sde, 6-4, 260, Rider, Wichita Falls, Texas

Jerand Bradley, wr, 6-5, 200, DeSoto, DeSoto, Texas

Jed Castles, te, 6-6, 215, Rider, Wichita Falls, Texas

Charles Esters III, sde, 6-3, 230, Cedar Hill, Cedar Hill, Texas

Jacoby Jackson, ot, 6-6, 320, Mansfield Summit, Arlington, Texas

Behren Morton, qb, 6-2, 185, Eastland, Eastland, Texas

Isaac Smith, wde, 6-5, 235, Wagoner, Wagoner, Okla.

Mason Tharp, te, 6-7, 225, Klein, Spring, Texas

Jack Tucker, ot, 6-6, 270, Argyle, Argyle, Texas

Cam’Ron Valdez, rb, 5-10, 190, Rockdale, Rockdale, Texas

