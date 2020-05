Arkansas St. 28, Coastal Carolina 27

Coastal Carolina 3 10 0 14—27 Arkansas St. 7 0 14 7—28 First Quarter ARKS_Merritt 7 pass from Hatcher (Grupe…

Coastal Carolina 3 10 0 14—27 Arkansas St. 7 0 14 7—28 First Quarter

ARKS_Merritt 7 pass from Hatcher (Grupe kick), 4:07

CC_FG Biscardi 25, 1:21

Second Quarter

CC_FG Biscardi 45, 9:07

CC_J.Williams 31 pass from Payton (Biscardi kick), 3:59

Third Quarter

ARKS_C.Bonner 66 interception return (Grupe kick), 8:43

ARKS_Bayless 7 pass from Hatcher (Grupe kick), 1:06

Fourth Quarter

CC_Marable 1 run (pass failed), 5:59

CC_Hairston 9 run (Carpenter run), 2:31

ARKS_Merritt 21 pass from Hatcher (Grupe kick), :32

A_18,927.

___

CC ARKS First downs 23 16 Rushes-yards 58-233 22-71 Passing 179 305 Comp-Att-Int 17-32-2 24-35-2 Return Yards 55 120 Punts-Avg. 2-37.0 4-36.0 Fumbles-Lost 1-1 3-3 Penalties-Yards 6-45 15-113 Time of Possession 41:13 18:47

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Coastal Carolina, Marable 28-142, Carpenter 14-39, Payton 5-23, Hairston 3-19, Pinson 6-8, White 2-2. Arkansas St., Murray 12-59, Jam.Jones 5-10, Hatcher 4-4, (Team) 1-(minus 2).

PASSING_Coastal Carolina, Carpenter 6-10-1-30, Payton 11-22-1-149. Arkansas St., Hatcher 24-35-2-305.

RECEIVING_Coastal Carolina, K.Tyler 4-74, Heiligh 4-36, Marable 4-6, Likely 2-26, L.Collins 2-6, J.Williams 1-31. Arkansas St., Bayless 7-102, Merritt 7-70, J.Adams 4-66, R.Tyler 3-61, Isaac 1-5, Jam.Jones 1-4, Murray 1-(minus 3).

MISSED FIELD GOALS_None.

