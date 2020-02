College Football National Signings

Cent. Michigan Myles Bailey, rb, 6-0, 180, North Brunswick, N.J. Lawaia Brown, ilb, 5-11, 190, Honolulu, Hawaii Mitchel Collier, te,…

Cent. Michigan

Myles Bailey, rb, 6-0, 180, North Brunswick, N.J.

Lawaia Brown, ilb, 5-11, 190, Honolulu, Hawaii

Mitchel Collier, te, 6-4, 225, Columbus, Ind.

Ke’Andre Collins, wr, 5-9, 170, Sarasota, Fla.

Jonathan Decker, sde, 6-5, 251, Elkhart, Ind.

Braden Doyle, og, 6-4, 275, Green Bay, Wis.

Davis Heinzen, te, 6-5, 245, Manitowoc, Wis.

Daemon Hill, cb, 6-0, 170, Palmetto, Fla.

Donte Kent, ath, 5-11, 165, Harrisburg, Pa.

Marion Lukes, apb, 5-10, 180, Charlestown, Ind.

Kyle Moretti, ilb, 6-0, 212, Arvada, Colo.

Ronald Novosedliak, ot, 6-6, 235, Pittsburgh, Pa.

Tyler Pape, pro, 6-4, 215, Parma, Mich.

Marcus Romboli, sde, 6-3, 240, Deerfield, Mass.

Keegan Smith, og, 6-2, 308, Jackson, Mich.

Zahir Swann, wr, 5-7, 170, Irvington, N.J.

Alec Ward, wr, 5-11, 175, Bloomfield Hills, Mich.

Jason Williams, dt, 6-2, 320, Ocoee, Fla.

Charlotte

Donta Armstrong, te, 6-4, 245, Charlotte, N.C.

Panda Askew, og, 6-2, 276, Greenville, N.C.

Briston Bennett, cb, 6-0, 165, Franklin, Tenn.

Comanche Francisco, s, 6-0, 180, Tyrone, Ga.

Dajeun Gibson, s, 6-0, 185, Murfreesboro, Tenn.

Braylin Johnson, wr, 6-0, 170, Duncan, S.C.

Jonathan King, og, 6-3, 270, Greensboro, N.C.

Chavon McEachern, rb, 6-0, 185, Fayetteville, N.C.

Desmond Morgan, dt, 6-2, 290, Kernersville, N.C.

Arabee Muslim, og, 6-3, 295, Charlotte, N.C.

Darion Smith, olb, 6-4, 220, Saint Louis, Mo.

Taylor Thompson, te, 6-2, 220, Prattville, Ala.

Elijah Turner, rb, 6-0, 185, Buford, Ga.

Shedrick Ursery, cb, 6-1, 170, Hialeah, Fla.

Cincinnati

Sammy Anderson, cb, 6-2, 170, Dayton, Ohio

Todd Bumphis, s, 6-0, 180, Toledo, Ohio

Gavin Gerhardt, og, 6-4, 300, Xenia, Ohio

Daved Jones, ilb, 6-2, 200, West Chester, Ohio

Norman Love, ath, 5-11, 185, Lake Wales, Fla.

Kobe McAllister, ot, 6-6, 275, Ringgold, Ga.

Sterling Miles, wde, 6-5, 225, West Bloomfield, Mich.

Deshawn Pace, s, 6-3, 195, Cincinnati, Ohio

Evan Prater, dual, 6-5, 190, Cincinnati, Ohio

Jake Renfro, oc, 6-3, 290, New Lenox, Ill.

Tyler Scott, ath, 5-10, 170, Barberton, Ohio

Payten Singletary, sde, 6-4, 220, Thomasville, Ga.

Jaheim Thomas, olb, 6-2, 215, Cincinnati, Ohio

John Williams, ot, 6-5, 310, Bolingbrook, Ill.

Justin Wodtly, dt, 6-3, 271, Cleveland, Ohio

Ethan Wright, ath, 6-1, 195, Akron, Ohio

Clemson

Ajou Ajou, wr, 6-3, 210, Brooks, Canada

Sergio Allen, ilb, 6-0, 217, Fort Valley, Ga.

Demarkcus Bowman, rb, 5-10, 191, Lakeland, Fla.

Bryan Bresee, dt, 6-5, 290, Damascus, Md.

Demonte Capehart, dt, 6-4, 295, Hartsville, S.C.

Fred Davis II, cb, 6-0, 192, Jacksonville, Fla.

Sage Ennis, te, 6-4, 220, Tallahassee, Fla.

Malcolm Greene, s, 5-10, 180, Highland Springs, Va.

Trent Howard, og, 6-3, 283, Birmingham, Ala.

Mitchell Mayes, og, 6-3, 306, Raleigh, N.C.

RJ Mickens, s, 6-0, 197, Southlake, Texas

Myles Murphy, sde, 6-5, 260, Powder Springs, Ga.

Walker Parks, ot, 6-5, 275, Lexington, Ky.

Kobe Pryor, rb, 5-10, 205, Cedartown, Ga.

Trenton Simpson, olb, 6-3, 224, Charlotte, N.C.

Kevin Swint, ilb, 6-2, 243, Carrollton, Ga.

Paul Tchio, og, 6-5, 299, Alpharetta, Ga.

Bryn Tucker, og, 6-5, 305, Knoxville, Tenn.

DJ Uiagalelei, pro, 6-4, 246, Bellflower, Calif.

Tyler Venables, s, 5-10, 191, Central, S.C.

E.J. Williams, wr, 6-3, 188, Phenix City, Ala.

John Williams, ot, 6-5, 270, Canton, Ga.

Tre Williams, dt, 6-2, 306, Washington, District of Columbia

Coastal Carolina

CJ Beasley, rb, 5-9, 170, Norfolk, Va.

Braydon Bennett, ath, 6-1, 180, Greenville, S.C.

Shon Brown, olb, 6-2, 220, Clover, S.C.

Shane Bruce, olb, 6-0, 207, Carrollton, Ga.

Aaron Diggs, s, 5-10, 190, Auburn, Ala.

James Johnson, wde, 6-2, 245, Vero Beach, Fla.

Rayquan Jones, dt, 6-1, 285, Rome, Ga.

Willie Lampkin, dt, 6-1, 288, Lakeland, Fla.

Logan Mauldin, wr, 6-2, 220, Charlotte, N.C.

Tyson Mobley, wr, 6-0, 160, Vero Beach, Fla.

Braylon Ryan, sde, 6-2, 238, Greenwood, S.C.

Mason Shelton, ilb, 6-2, 211, Maryville, Tenn.

Isaiah Stephens, olb, 6-3, 180, Daleville, Va.

Manny Stokes, cb, 5-8, 161, Orlando, Fla.

Tyler Wagner, ot, 6-5, 280, Lilburn, Ga.

Colorado

William Anglen, ath, 6-2, 190, Cleveland, Ohio

Jordan Berry, dt, 6-2, 323, Harbor City, Calif.

Chris Carpenter, wr, 6-0, 160, Jacksonville, Texas

Ashaad Clayton, rb, 6-0, 190, New Orleans, La.

Caleb Fauria, te, 6-5, 235, North Attleboro, Mass.

Christian Gonzalez, s, 6-1, 193, The Colony, Texas

Devin Grant, de, 6-4, 235, San Antonio, Texas

Jason Harris, wde, 6-7, 220, Gilbert, Ariz.

Justin Jackson, de, 6-2, 250, Senatobia, Miss.

Greenwood Village, Colo., ol, 6-4, 305, Englewood, Colo.

Montana Lemonious-Craig, ath, 6-2, 185, Inglewood, Calif.

Brendon Lewis, dual, 6-3, 205, Melissa, Texas

Gerad Lichtenhan, ol, 6-8, 320, Davis, Calif.

Keith Miller III, wr, 6-5, 215, The Colony, Texas

Louis Passarello, te, 6-5, 235, Palo Alto, Calif.

Toren Pittman, olb, 6-4, 190, Frisco, Texas

Brenden Rice, wr, 6-3, 208, Chandler, Ariz.

Jaylen Striker, cb, 6-3, 195, Independence, Kan.

Guy Thomas, de, 6-3, 230, Clarksdale, Miss.

Josh Watts, k, 6-4, 163, Hobart, Australia

Alvin Williams, de, 6-3, 225, Ellenwood, Ga.

Mister Williams, olb, 6-0, 218, Westlake Village, Calif.

Jake Wray, ol, 6-5, 290, Marietta, Ga.

Colorado St.

Henry Blackburn, wr, 6-1, 187, Boulder, Colo.

Brian Crespo, ot, 6-7, 312, Fort Collins, Colo.

Brandon Guzman, wr, 5-9, 165, Covina, Calif.

Kyjuan Herndon, ath, 5-9, 175, Jacksonville, Fla.

Tanner Hollens, ath, 6-0, 194, Littleton, Colo.

Casey Irons, sde, 6-2, 233, Gilmer, Texas

James Mitchell, dt, 6-1, 270, Duncanville, Texas

Dylan Walker, te, 6-5, 236, Royersford, Pa.

Chase Wilson, ath, 6-2, 200, Arvada, Colo.

Delaware

Darryl Williams, ilb, 6-0, 210, Smyrna, Del.

Duke

Graham Barton, og, 6-5, 300, Brentwood, Tenn.

Malik Bowen, wr, 6-2, 180, Mount Juliet, Tenn.

Nicky Dalmolin, wr, 6-4, 199, Cumming, Ga.

Luca Diamont, dual, 6-3, 185, Los Angeles, Calif.

Cole Finney, te, 6-6, 220, Hingham, Mass.

Isaiah Fisher-Smith, s, 5-10, 197, Greensboro, N.C.

Christian Hood, ilb, 6-0, 205, Missouri City, Texas

Da’Quan Johnson, ath, 5-11, 175, Flomaton, Ala.

Dorian Mausi, olb, 6-2, 215, Detroit, Mich.

Aeneas Peebles, dt, 6-2, 265, Knightdale, N.C.

Addison Penn, ol, 6-4, 280, Southlake, Texas

Calib Perez, ot, 6-5, 270, Pearland, Texas

Michael Reese, dt, 6-4, 260, Antioch, Tenn.

Jontavis Robertson, wr, 6-0, 180, Gray, Ga.

Gary Smith, og, 6-2, 310, Shelbyville, Tenn.

Ryan Smith, ilb, 6-2, 200, Kennesaw, Ga.

Jaylen Stinson, ath, 5-8, 160, Opelika, Ala.

E. Michigan

Jacob Barrett, wr, 6-0, 170, Checotah, Okla.

Trey Bess, apb, 5-8, 168, Mcrae, Ga.

David Carter, cb, 6-0, 170, River Rouge, Mich.

Jayden Cray, olb, 6-2, 200, Sarasota, Fla.

Jason Eaton, ot, 6-6, 320, Clarksville, Tenn.

Jere Getzinger, te, 6-4, 230, West Branch, Mich.

Tristen Hines, cb, 6-0, 175, Milan, Mich.

Brycen Huddleston, ilb, 6-0, 210, Fort Thomas, Ky.

Kaiden Keefe, wr, 6-2, 180, Littleton, Colo.

Baron May, dual, 6-1, 185, New Philadelphia, Ohio

Myles McNeal, cb, 5-11, 180, Grand Blanc, Mich.

Mickey Rewolinski, ot, 6-6, 260, Union Grove, Wis.

Patrick Ross, sde, 6-5, 245, Chicago, Ill.

Rico Small, wr, 6-0, 170, Willoughby, Ohio

DJ Smith, apb, 5-8, 183, Frisco, Texas

Xavier Smith, wr, 5-10, 160, River Rouge, Mich.

E. Washington

Matt Brown, dt, 6-2, 270, Hoquiam, Wash.

Efton Chism III, wr, 5-11, 186, Monroe, Wash.

Taalefili Fata, olb, 6-2, 210, Lakewood, Wash.

Wyatt Hansen, og, 6-4, 285, Kent, Wash.

Justice Jackson, apb, 5-10, 175, Brentwood, Calif.

Shane Jennings, dual, 6-1, 186, Gooding, Idaho

Parker Johnson, pro, 6-3, 227, Puyallup, Wash.

Gale Kamp, og, 6-3, 260, Snoqualmie, Wash.

Sandrey Mitberg, olb, 6-2, 225, Beaverton, Ore.

Brandon Montoya, ath, 5-8, 185, Lyle, Wash.

Brenden Rivera, og, 6-3, 285, Gig Harbor, Wash.

Mike Rivera, ath, 5-10, 170, Sunnyside, Wash.

Malaki Roberson, ath, 5-9, 170, Graham, Wash.

Cage Schenck, ath, 5-9, 165, Woodinville, Wash.

Nate Smith, te, 6-6, 210, Hillsboro, Ore.

Trevor Thurman, ilb, 6-3, 215, Kenmore, Wash.

Ben Voigtlaender, wde, 6-2, 245, Spokane, Wash.

DaJean Wells, cb, 5-10, 160, Seattle, Wash.

LeAndre Gaines, de, 6-3, 240, Chehalis, Wash.

Conner O’Farrell, lb, 6-0, 210, Anchorage, Alaska

East Carolina

Shane Calhoun, te, 6-2, 230, Saint Augustine, Fla.

Nasir Clerk, cb, 6-2, 168, Irvington, N.J.

CJ Crump, cb, 6-0, 170, Greensboro, N.C.

Eric Doctor, olb, 6-0, 210, Orlando, Fla.

Isaiah Foote, og, 6-3, 285, Prince Frederick, Md.

Mason Garcia, pro, 6-4, 218, Myrtle Beach, S.C.

Rahjai Harris, rb, 5-10, 205, Duncan, S.C.

Taji Hudson, dual, 6-3, 185, Cedartown, Ga.

Teylor Jackson, s, 6-0, 210, Washington, District of Columbia

D’Anta Johnson, dt, 6-2, 265, Dinwiddie, Va.

David Laney, ath, 6-0, 170, Highland Springs, Va.

Luke Larsen, p, 6-3, 240, Victoria, Australia

J’Vian McCray, dt, 6-1, 285, Shallotte, N.C.

Xavier McIver, dt, 6-1, 290, Cheraw, S.C.

Keaton Mitchell, apb, 5-9, 170, McDonough, Ga.

Jaquaez Powell, oc, 6-3, 305, Pinetops, N.C.

Jason Romero Jr., wde, 6-4, 240, Laurinburg, N.C.

Tyler Savage, wr, 6-3, 190, Aldie, Va.

Walt Stribling, ot, 6-6, 310, Palmyra, Va.

Ryan Stubblefield, pro, 5-9, 187, Richmond, Texas

Sean Tucker, cb, 6-0, 170, Washington, District of Columbia

Suirad Ware, dt, 6-2, 260, Highland Springs, Va.

Teagan Wilk, s, 5-11, 180, Berwick, Pa.

ETSU

Macho Arza, wr, 6-0, 188, Miami, Fla.

Devon Brantley, lb-de, 6-2, 215, Miami, Fla.

Cade Larkins, qb, 6-2, 205, Jonesborough, Tenn.

Chandler Martin, lb, 6-0, 215, Lithonia, Ga.

George Odimegwu, wr, 5-10, 170, Spring Hill, Tenn.

Colton Webb, de, 6-4, 255, Powell, Tenn.

Nolan Wishon, ol, 6-6, 240, Bristol, Tenn.

FAU

Evan Anderson, ol, 6-3, 325, Orlando, Fla.

Alex Atcavage, ol, 6-5, 286, Bradenton, Fla.

Alvin Dempsey, dt, 6-1, 290, Decatur, Miss.

Sebastien Dolcine, ol, 6-4, 285, Wesson, Miss.

Eli Fields, ol, 6-5, 295, El Dorado, Kan.

Decarius Hawthorne, sde, 6-2, 268, Birmingham, Ala.

Ja’Marquis Johnson, db, 6-3, 200, Nashville, Ga.

Chris Jones, de, 6-4, 217, Pompano Beach, Fla.

Malik Jones, ol, 6-3, 305, Zephyrhills, Fla.

Marlon Krakue, wde, 6-2, 210, Marietta, Ga.

Andre Lamas, og, 6-3, 270, Miami, Fla.

Joe Lewis, lb, 6-1, 191, Tampa, Fla.

Travis Lockhart, sde, 6-3, 225, Villa Rica, Ga.

Justin McKithen, wr, 5-10, 150, Bloomingdale, Ga.

Trevor Reaves, db, 6-2, 178, Miami, Fla.

Willie Taggart, Jr., qb, 6-1, 161, Tallahassee, Fla.

Charles Toombs, ath, 5-9, 155, Immokalee, Fla.

Peter Warrick, db, 5-10, 185, Marietta, Ga.

Jaden Wheeler, de, 6-3, 280, Nashville, Ga.

FIU

Tamarick Best, sde, 6-1, 225, Pahokee, Fla.

Haden Carlson, pro, 6-3, 185, Lutz, Fla.

Rivaldo Fairweather, te, 6-5, 210, Fort Lauderdale, Fla.

Chase Gabriel, k, 5-11, 180, Brunswick, Ga.

Shykieim Gloster, wde, 6-3, 215, Opa Locka, Fla.

Xavier McGriff, wr, 6-2, 182, Jacksonville, Fla.

Jose Mirabal, og, 6-4, 285, Homestead, Fla.

Kejon Owens, rb, 5-9, 165, Miami, Fla.

Theodore Richardson, wr, 5-11, 178, Miami, Fla.

Jahmari Sylvester, og, 6-4, 298, Fort Lauderdale, Fla.

Andrew Volmar, s, 6-2, 170, Plantation, Fla.

Bobby Washington, dt, 5-9, 298, Fort Lauderdale, Fla.

Florida

Joshua Braun, ot, 6-6, 335, Live Oak, Fla.

Johnnie Brown, dt, 6-2, 250, Tampa, Fla.

Jeremy Crawshaw, p, 6-3, 190, Sydney, Australia

Gervon Dexter, dt, 6-6, 286, Lake Wales, Fla.

Jaquavion Fraziars, wr, 6-3, 194, Dunnellon, Fla.

Lamar Goods, dt, 6-3, 310, Oakdale, Conn.

Fenley Graham, cb, 5-8, 171, Lakeland, Fla.

Avery Helm, cb, 6-2, 170, Missouri City, Texas

Xzavier Henderson, wr, 6-3, 180, Miami, Fla.

Tre’Vez Johnson, s, 5-11, 175, Jacksonville, Fla.

Jalen Lee, dt, 6-3, 294, Watson, La.

Richard Leonard, og, 6-2, 320, Cocoa, Fla.

Mordecai McDaniel, cb, 6-1, 195, Washington, District of Columbia

Gerald Mincey, ot, 6-5, 320, Fort Lauderdale, Fla.

Jonathan Odom, te, 6-5, 250, Tampa, Fla.

Ethan Pouncey, cb, 6-1, 160, Winter Park, Fla.

Antwaun Powell, de,e, 6-3, 244, Portsmouth, Va.

Anthony Richardson, dual, 6-4, 224, Gainesville, Fla.

Jahari Rogers, cb, 6-0, 170, Arlington, Texas

Rashad Torrence II, s, 6-0, 195, Marietta, Ga.

Princely Umanmielen, sde, 6-4, 249, Manor, Texas

Issiah Walker Jr., ot, 6-4, 309, Miami, Fla.

Derek Wingo, olb, 6-2, 210, Fort Lauderdale, Fla.

Florida St.

Carter Boatwright, te, 6-5, 225, Moultrie, Ga.

TJ Davis, olb, 6-3, 250, Metter, Ga.

Stephen Dix Jr., olb, 6-2, 210, Orlando, Fla.

Ja’Khi Douglas, wr, 5-9, 187, Houma, La.

Markeston Douglas, de, 6’6, 250, Brownsville, Tenn.

Jadarius Green-McKnight, s, 5-11, 204, Fort Myers, Fla.

Josh Griffis, wde, 6-4, 245, Bradenton, Fla.

Zane Herring, og, 6-5, 300, Madison, Fla.

Alex Mastromanno, p, 6-3, 180, Melbourne, Australia

Jayion McCluster, ilb, 6-1, 206, Largo, Fla.

Jadarius McKnight, s, 6-0, 195, Fort Myers, Fla.

Kentron Poitier, wr, 6-2, 200, Miami, Fla.

Chubba Purdy, dual, 6-2, 210, Gilbert, Ariz.

Bryan Robinson, wr, 6-1, 179, West Palm Beach, Fla.

Tate Rodemaker, qb, 6-4, 190, Valdosta, Ga.

Emanuel Rogers, dt, 6-6, 317, Jensen Beach, Fla.

Robert Scott, ot, 6-6, 295, Conway, Ark.

Thomas Shrader, oc, 6-4, 283, Venice, Fla.

Demorie Tate, cb, 6-1, 189, Orlando, Fla.

Lawrance Toafili, rb, 6-0, 180, Largo, Fla.

La’Damian Webb, rb, 5’9, 195, Ellisville, Miss.

Sidney Williams, db, 6-3, 190, Mobile, Ala.

Darion Williamson, ath, 6-3, 185, Brownsville, Tenn.

Lloyd Willis, ot, 6-7, 290, Miami, Fla.

Corey Wren, ath, 5-10, 177, New Orleans, La.

Fresno St.

Kosi Agina, cb, 6-0, 185, Sanger, Calif.

Joseph Church, ot, 6-5, 285, Upland, Calif.

Mac Dalena, wr, 5-10, 165, Fresno, Calif.

Logan Fife, dual, 6-0, 198, Tracy, Calif.

Kamron Forest, cb, 5-9, 165, San Bernardino, Calif.

CJ Jones, cb, 5-11, 163, Clovis, Calif.

Matt Lowe, te, 6-5, 245, Phelan, Calif.

Tyler Mello, ilb,ilb, 6-3, 215, Hanford, Calif.

Julian Polendo, ot, 6-5, 335, Palm Springs, Calif.

Malik Sherrod, ath, 5-8, 165, Oxnard, Calif.

Dupree Williams, s, 6-2, 175, Compton, Calif.

Georgia

Carson Beck, pro, 6-4, 226, Jacksonville, Fla.

Austin Blaske, ot, 6-5, 278, Guyton, Ga.

Daran Branch, cb, 6-2, 178, Amite, La.

Warren Brinson, dt, 6-4, 290, Bradenton, Fla.

Major Burns, s, 6-2, 176, Baton Rouge, La.

Jermaine Burton, wr, 6-0, 190, Calabasas, Calif.

Jalen Carter, dt, 6-4, 301, Apopka, Fla.

Daijun Edwards, rb, 5-10, 201, Moultrie, Ga.

Broderick Jones, ot, 6-5, 275, Lithonia, Ga.

Jalen Kimber, cb, 6-0, 170, Arlington, Texas

Cameron Kinnie, dt, 6-3, 265, Suwanee, Ga.

Chad Lindberg, ot, 6-6, 327, League City, Texas

Kendall Milton, rb, 6-1, 215, Clovis, Calif.

Tate Ratledge, ot, 6-6, 322, Rome, Ga.

Kelee Ringo, cb, 6-2, 205, Scottsdale, Ariz.

Justin Robinson, wr, 6-4, 200, Mcdonough, Ga.

Marcus Rosemy, wr, 6-2, 195, Fort Lauderdale, Fla.

Mekhail Sherman, olb, 6-3, 234, Washington, District of Columbia

Arian Smith, wr, 6-1, 170, Lakeland, Fla.

Nazir Stackhouse, dt, 6-3, 306, Decatur, Ga.

Sedrick Van Pran, oc, 6-4, 305, New Orleans, La.

Darnell Washington, ath, 6-7, 261, Las Vegas, Nev.

Devin Willock, ot, 6-6, 345, Paramus, N.J.

Jared Zirkel, k, 6-3, 185, Kerrville, Texas

Ladd McConkey, wr, 6-0, 175, Chatsworth, Ga.

Georgia Southern

Jordan Bennett, wr, 5-11, 195, Pelham, Ga.

Tyler Bride, ath, 5-10, 172, Norcross, Ga.

Anthony Dinkins-McCall, apb, 5-10, 165, Sumter, S.C.

Anthony Fieldings, cb, 5-8, 160, Apopka, Fla.

Justin Harris, cb, 5-11, 178, Fort Valley, Ga.

Chalon Howard, s, 6-2, 185, Madison, Fla.

Jalen Jackson, wde, 6-3, 215, Athens, Ga.

Samuel Kenerson, ath, 5-9, 160, Baton Rouge, La.

Trevon Locke, sde, 6-4, 260, Savannah, Ga.

Rasheed Miller, ot, 6-6, 260, Lake Wales, Fla.

Jordan Mitchell, wde, 6-3, 230, Tyrone, Ga.

Sean Pelkisson, wde, 6-2, 222, Downingtown, Pa.

Sam Randolph, cb, 6-1, 180, Ringgold, Ga.

Seth Robertson, ath, 5-11, 165, Madison, Ga.

Brandon Wilson, sde, 6-0, 230, Beaufort, S.C.

Georgia St.

Justin Abraham, ilb, 6-1, 230, Hartsville, S.C.

Jonathan Brown, ot, 6-4, 275, Anderson, S.C.

Kris Byrd, te, 6-3, 225, Duncan, S.C.

Marcus Carroll, rb, 5-9, 195, Atlanta, Ga.

Mikele Colasurdo, pro, 6-1, 210, Inman, S.C.

Mason Cook, og, 6-5, 275, Phenix City, Ala.

Chandler Durham, ot, 6-4, 280, McDonough, Ga.

Jacob Freeman, wr, 5-10, 180, Hogansville, Ga.

Terrell Gordon, s, 6-1, 205, Phenix City, Ala.

Ahmon Green, pro, 6-2, 228, Blythewood, S.C.

Robert Lewis, wr, 5-10, 175, Covington, Ga.

Jeff Miller, og, 6-3, 280, Seffner, Fla.

Jalen Tate, s, 6-1, 180, Greenville, S.C.

Christian Thomas, wr, 6-4, 195, Norcross, Ga.

Tailique Williams, ath, 5-11, 165, Hamilton, Ga.

Georgia Tech

Avery Boyd, wr, 6-3, 200, Tallahassee, Fla.

Miles Brooks, cb, 6-2, 183, Jacksonville, Fla.

Khatavian Franks, ath, 6-2, 200, Fairburn, Ga.

Jahmyr Gibbs, rb, 5-11, 194, Dalton, Ga.

Tucker Gleason, pro, 6-2, 208, Tampa, Fla.

Bryce Gowdy, wr, 6-2, 207, Deerfield Beach, Fla.

Wing Green, ot, 6-7, 270, Leesburg, Ga.

Jalen Huff, cb, 6-0, 176, Buford, Ga.

Jared Ivey, wde, 6-6, 222, Suwanee, Ga.

Emmanuel Johnson, sde, 6-5, 252, North Charleston, S.C.

Kyle Kennard, wde, 6-4, 201, Atlanta, Ga.

Ryan King, wr, 6-3, 205, Loganville, Ga.

Cade Kootsouradis, ot, 6-4, 285, Crestview, Fla.

Nate McCollum, wr, 5-10, 180, Hampton, Ga.

Tyson Meiguez, olb, 6-2, 210, Fairburn, Ga.

Michael Rankins, ot, 6-5, 285, Ruskin, Fla.

Jeff Sims, dual, 6-3, 205, Jacksonville, Fla.

Ryan Spiers, og, 6-3, 280, Biloxi, Miss.

Akelo Stone, sde, 6-2, 252, Savannah, Ga.

Paula Vaipulu, oc, 6-3, 303, Channelview, Texas

Billy Ward, te, 6-4, 245, Locust Grove, Ga.

Jordan Williams, ot, 6-6, 303, Gainesville, Ga.

Khaya Wright, olb, 6-3, 210, Miami, Fla.

MORE

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.