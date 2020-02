College Football National Signings

Hawaii Ezra Evaimalo, olb, 6-1, 225, Honolulu, Hawaii Kilohana Haasenritter, wr, 5-10, 180, Keaau, Hawaii Daveon Hunter, rb, 5-10, 200,…

Hawaii

Ezra Evaimalo, olb, 6-1, 225, Honolulu, Hawaii

Kilohana Haasenritter, wr, 5-10, 180, Keaau, Hawaii

Daveon Hunter, rb, 5-10, 200, Chandler, Ariz.

Tamatoa Mokiao-Atimalala, wr, 5-10, 170, Ewa Beach, Hawaii

Matthew Shipley, p, 6-1, 175, Liberty Hill, Texas

Micah Soliai Howlett, og, 6-3, 295, Kahuku, Hawaii

Maurice Ta’ala, dt, 6-1, 305, Pago Pago, American Samoa

Houston

Derek Bowman, og, 6-5, 250, Magnolia, Texas

Darius Edmonds, te, 6-4, 205, Humble, Texas

James Faminu, ot, 6-6, 343, London, Great Britain

Sofian Massoud, ath, 6-1, 180, Houston, Texas

Ugonna Nnanna, ot, 6-4, 265, Arlington, Texas

Chidozie Nwankwo, dt, 5-11, 284, Richmond, Texas

Dylan Robinson, wr, 6-1, 185, Humble, Texas

Stacy Sneed, rb, 5-11, 175, Arlington, Texas

Trevonte Sylvester, sde, 6-5, 230, Breaux Bridge, La.

Idaho

Kemari Bailey, ath, 6-3, 185, Draper, Utah

Jake Cox, te, 6-3, 242, El Paso, Texas

Jory Dotts, og, 6-5, 290, Colville, Wash.

Greyson Harwood, oc, 6-3, 280, Rupert, Idaho

Caleb Jordan, dual, 6-3, 190, Camas, Wash.

Zach Krotzer, sde, 6-3, 230, Spokane, Wash.

Idaho St.

Jayden Bell, s, 6-3, 190, Pocatello, Idaho

Aron Oliva, dt, 6-3, 365, Suquamish, Wash.

Keegan Thompson, dual, 6-4, 190, Rigby, Idaho

Jayden Dawson, db, 5-10, 180, Riverside, Calif.

sam Tapia, olb, 6-7, 315, Chula Vista, Calif.

RJ Owens, rb, 6-0, 210, Corona, Calif.

Joshua Alford, db, 5-10, 175, Long Beach, Calif.

Tiloi Nawahine, db, 6-0, 185, Meridian, Idaho

Hunter Hays, qb, 6-3, 185, Cody, Wyo.

Jack OÇonnor, olb, 6-6, 240, Rancho Murieta, Calif.

Braden Cureton, db, 6-0, 195, Meridian, Idaho

Jacob Piscione, lb, 6-2, 210, Meridian, Idaho

Tyler Vander Waal, qb, 6-4, 217, Elk Grove, Calif.

Cam Davis, db, 5-11, 170, Sacramento, Calif.

Isaiah Smalls, te, 6-4, 235, Los Angeles, Calif.

Christian Fredricksen, wr, 6-3, 190, Rigby, Idaho

Illinois

Cooper Davis, sde, 6-5, 245, Melbourne, Fla.

James Frenchie, wr, 5-9, 175, Saint Louis, Mo.

Lavar Gardner, lb, 6-11, 195, Hutchinson, Kan.

Phifer Griffin, ot, 6-6, 290, Monroe, N.C.

Reggie Love, rb, 5-10, 195, Saint Louis, Mo.

Quinton McCoy, dt, 6-2, 261, Valrico, Fla.

Johnny Newton, sde, 6-3, 255, Clearwater, Fla.

Tahveon Nicholson, ath, 5-11, 160, Columbus, S.C.

Tre’von Riggins, dt, 6-1, 265, Saint Petersburg, Fla.

Anthony Shipton, dt, 6-4, 295, Norwalk, Conn.

Deuce Spann, dual, 6-4, 194, Saint Petersburg, Fla.

Blaise Sparks, ot, 6-7, 301, North Fort Myers, Fla.

Kevin Tyler, ot, 6-5, 295, Saint Louis, Mo.

Indiana

David Baker, wr, 6-2, 196, Indianapolis, Ind.

Tim Baldwin Jr., rb, 6-0, 195, Nokesville, Va.

AJ Barner, te, 6-5, 225, Aurora, Ohio

Kahlil Benson, og, 6-6, 305, Southaven, Miss.

Bryson Bonds, s, 6-1, 189, Crowley, Texas

Brady Feeney, og, 6-4, 285, Saint Louis, Mo.

Luke Haggard, ol, 6-6, 280, Santa Rosa, Calif.

Randy Holtz, ot, 6-6, 342, Fort Wayne, Ind.

Christopher Keys, cb, 6-1, 165, Collins, Miss.

Cameron Knight, og, 6-3, 270, Noblesville, Ind.

Damarjhe Lewis, dt, 6-2, 273, Griffin, Ga.

Caleb Murphy, wde, 6-4, 250, Campbellsburg, Ind.

Lemuel Neely-Watley, cb, 5-11, 170, Detroit, Mich.

Javon Swinton, ath, 6-1, 160, Stafford, Va.

Lem Watley-Neely, cb, 5-11, 170, Detroit, Mich.

Luke Wiginton, ot, 6-5, 275, Fort Wayne, Ind.

Dexter Williams, dual, 6-1, 190, Macon, Ga.

Rashawn Williams, wr, 6-1, 185, Detroit, Mich.

Dexter Williams II, dual, 6-1, 190, Macon, Ga.

Ty Wise, olb, 6-2, 210, Carmel, Ind.

Iowa

Yahya Black, sde, 6-6, 250, Hutdhinson, Kan.

Reggie Bracy, s, 6-0, 190, Mobile, Ala.

Isaiah Bruce, dt, 6-1, 270, Lena, Ill.

Deontae Craig, wde, 6-3, 230, Culver, Ind.

Brenden Deasfernandes, cb, 6-1, 160, Belleville, Mich.

Tyler Elsbury, og, 6-5, 292, Byron, Ill.

Jay Higgins, ilb, 6-2, 215, Indianapolis, Ind.

Deuce Hogan, pro, 6-3, 197, Grapevine, Texas

Ethan Hurkett, ilb, 6-3, 230, Cedar Rapids, Iowa

Logan Jones, sde, 6-3, 255, Council Bluffs, Iowa

Luke Lachey, te, 6-6, 220, Columbus, Ohio

AJ Lawson, wr, 6-1, 177, Decatur, Ill.

Michael Lois, de, 6-4, 260, Elkton, Wis.

Quavon Matthews, wr, 5-11, 165, Largo, Fla.

Mason Richman, ot, 6-6, 252, Stilwell, Kan.

Tory Taylor, k, 6-4, 225, Melbourne, Australia

Lukas Van Ness, sde, 6-5, 240, Barrington, Ill.

Diante Vines, wr, 5-11, 189, Watertown, Conn.

Josh Volk, og, 6-4, 295, Cedar Rapids, Iowa

Gavin Williams, rb, 6-0, 195, Des Moines, Iowa

Leshon Williams, rb, 5-10, 208, Oak Lawn, Ill.

Elijah Yelverton, te, 6-5, 225, Dallas, Texas

Iowa St.

Michal Antoine, cb, 5-11, 173, Fort Lauderdale, Fla.

Latrell Bankston, dt, 6-3, 300, Woodstock, Ga.

Aidan Bitter, wr, 6-3, 175, Lutz, Fla.

Aidan Bouman, pro, 6-5, 200, Buffalo, Minn.

Mason Chambers, s, 6-0, 190, Schertz, Texas

Hunter Dekkers, dual, 6-2, 223, Hawarden, Iowa

Koby Hathcock, ls, 5-11, 200, Mesa, Ariz.

Xavier Hutchinson, wr, 6-3, 200, Jacksonville, Fla.

Daniel Jackson, wr, 6-1, 209, Cibolo, Texas

Craig McDonald, s, 6-2, 190, Minneapolis, Minn.

Tyler Miller, ot, 6-8, 274, Jefferson, Iowa

Jordyn Morgan, s, 6-0, 175, San Antonio, Texas

Hayden Pauls, ot, 6-4, 263, Emporia, Kan.

Cole Pedersen, olb, 6-3, 215, Leon, Iowa

Brady Petersen, ot, 6-5, 270, Ankeny, Iowa

Sam Rengert, ot, 6-7, 285, Milford Center, Ohio

Willis Singleton, dt, 6-1, 301, Gurnee, Ill.

Anthony Smith, ol, 6-3, 270, Lakeland, Fla.

Ar’Quel Smith, olb, 5-11, 200, Naples, Fla.

T.J. Tampa, wr, 6-2, 171, Saint Petersburg, Fla.

Johnny Wilson, sde, 6-3, 250, Kansas City, Mo.

Hunter Zenzen, olb, 6-3, 215, Barnesville, Minn.

Kansas

Armaj Adams-Reed, ot, 6-5, 315, DeSoto, Texas

Clinton Anokwuru, de, 6-3, 235, Richmond, Texas

Lawrence Arnold, wr, 6-3, 181, DeSoto, Texas

Taiwan Berryhill, olb, 6-1, 200, New Orleans, La.

Krishawn Brown, olb, 6-3, 205, Tulsa, Okla.

Bryce Cabeldue, ol, 6-6, 245, Clovis, N.M.

Kenean Caldwell, dt, 6-2, 305, Oak Grove, La.

Jared Casey, rb, 6-0, 220, Plainville, Kan.

Jalon Daniels, dual, 6-0, 206, Lawndale, Calif.

Ra’Mello Dotson, db, 6-1, 172, Daytona Beach, Fla.

Tristan Golightly, wr, 6-5, 205, Mesquite, Texas

Luke Grimm, wr, 6-0, 175, Peculiar, Mo.

Daniel Hishaw Jr., ath, 5-10, 207, Moore, Okla.

Will Huggins, te, 6-6, 234, Overland Park, Kan.

Malik Johnson, wr, 5-9, 175, The Woodlands, Texas

Garrett Jones, og, 6-4, 280, Berrien Springs, Mich.

Trevor Kardell, te, 6-6, 200, Lees Summit, Mo.

Johnquai Lewis, ath, 6-0, 170, Hialeah, Fla.

Nicholas Martinez, ot, 6-6, 300, Anaheim, Calif.

Duece Mayberry, cb, 5-11, 175, Owasso, Okla.

Steven McBride, wr, 6-0, 160, Gonzales, La.

Kyler Pearson, wr, 5-8, 150, Tulsa, Okla.

Alonso Person, olb, 6-4, 185, Harbor City, Calif.

Karon Prunty, cb, 6-2, 180, Portsmouth, Va.

Jason Satterwhite, ol, 6-5, 285, Miami, Okla.

Quentin Skinner, ath, 6-2, 160, Claremore, Okla.

Caleb Taylor, sde, 6-4, 244, Florissant, Mo.

Kansas St.

Aamaris Brown, s, 6-0, 191, Seffner, Fla.

Dawson Delforge, ol, 6-5, 315, Wamego, Kan.

Tee Denson, cb, 6-1, 172, Atlanta, Ga.

Kimari Gainous, de, 6-4, 255, Tallahassee, Fla.

Justin Gardner, db, 6-2, 175, Charlotte, N.C.

Jeremiah Harris, ilb, 6-1, 205, Pearland, Texas

DeMarrquese Hayes, olb, 6-1, 190, Waco, Texas

Robert Hentz, de, 6-2, 270, Batesville, Miss.

Will Howard, pro, 6-3, 210, Downingtown, Pa.

Nate Matlack, wde, 6-4, 220, Olathe, Kan.

Malachi Mitchell, s, 6-0, 185, Mansfield, Texas

Witt Mitchum, de, 6-7, 250, McKenzie, Tenn.

Christian Moore, te, 6-2, 223, Huntington Beach, Calif.

Keyon Mozee, ath, 5-7, 170, Lees Summit, Mo.

Derick Newton, dt, 6-2, 280, Douglas, Ga.

Tajiri Smith, cb, 5-9, 183, Powder Springs, Ga.

Cody Stufflebean, ath, 6-4, 235, Mcpherson, Kan.

Will Swanson, te, 6-5, 230, Papillion, Neb.

Tyrone Taleni, de, 6-3, 245, Walnut, Calif.

Jaelon Travis, wr, 6-0, 190, Arlington, Texas

Ronald Triplette, sde, 6-2, 240, Pearland, Texas

Deuce Vaughn, apb, 5-6, 166, Round Rock, Texas

Talor Warner, og, 6-4, 265, Gardner, Kan.

Carver Willis, ot, 6-5, 260, Durango, Colo.

Kennesaw St.

Carlos Allen Jr., dt, 5-11, 291, Loganville, Ga.

Cameron Donald, sde, 6-0, 253, Piedmont, S.C.

DeAngelo Hardy, wr, 5-11, 182, Chattanooga, Tenn.

Gary Osby, rb, 5-11, 220, Valdosta, Ga.

Kent St.

Reignings Awah, wde, 6-4, 235, Mississauga, Canada

Marquez Cooper, rb, 5-6, 183, Gaithersburg, Md.

Tyler Dixon, wr, 6-3, 195, Saint Louis, Mo.

Luke Floriea, wr, 5-10, 170, Mentor, Ohio

Robie Glass, wr, 6-3, 195, Springfield, Ohio

Adin Huntington, dt, 6-0, 260, Stafford, Va.

Thor Kracht, og, 6-3, 270, Carmel, Ind.

Marcellus Marshall, ot, 6-5, 310, Morgantown, W.Va.

Luke Murphy, s, 6-1, 183, Massillon, Ohio

Jasper Robinson, te, 6-4, 220, Canton, Ohio

Savion Washington, ot, 6-8, 340, Akron, Ohio

Kentucky

RJ Adams, og, 6-3, 326, Woodbridge, Va.

Beau Allen, pro, 6-2, 203, Lexington, Ky.

Samuel Anaele, sde, 6-4, 243, Deerfield Beach, Fla.

Kalil Branham, wr, 6-1, 205, Columbus, Ohio

Deondre Buford, ot, 6-4, 273, Detroit, Mich.

Izayah Cummings, wr, 6-3, 212, Louisville, Ky.

Jeremy Flax, ot, 6-6, 315, Independence, Kan.

Josaih Hayes, dt, 6-2, 308, Horn Lake, Miss.

Rickey Hyatt, s, 6-1, 195, Westerville, Ohio

D’Eryk Jackson, ilb, 6-2, 235, Dublin, Ga.

Joshua Jones, ot, 6-4, 304, Phenix City, Ala.

Jutahn McClain, apb, 5-10, 180, Fairfield, Ohio

Octavious Oxendine, dt, 6-2, 308, Radcliff, Ky.

Andru Phillips, cb, 5-11, 180, Mauldin, S.C.

Justin Rogers, dt, 6-2, 311, Oak Park, Mich.

Tre’vonn Rybka, dt, 6-4, 281, Dickson, Tenn.

Earnest Sanders, wr, 6-0, 190, Mount Morris, Mich.

Vito Tisdale, s, 6-1, 201, Bowling Green, Ky.

Carrington Valentine, cb, 6-0, 178, Cincinnati, Ohio

Joel Williams, ath, 6-1, 180, Baton Rouge, La.

John Young, ot, 6-6, 277, Louisville, Ky.

Liberty

Gage Bassham, ot, 6-4, 322, Abingdon, Va.

Deon Biggins, cb, 6-0, 170, Horn Lake, Miss.

Sean Brown, pro, 6-1, 177, Apex, N.C.

Will Buchanan, ot, 6-5, 290, Arden, N.C.

Kendy Charles, sde, 6-0, 246, Orange Park, Fla.

CJ Daniels, wr, 6-0, 179, Lilburn, Ga.

Gaberiel Fuster, ilb, 6-0, 227, Chesapeake, Va.

Brian Hannibal, og, 6-2, 277, Silver Spring, Md.

Ahmad Jackson, wr, 6-2, 194, Tyrone, Ga.

Jerome Jolly, olb, 5-11, 192, Jacksonville, Fla.

Aaron Lovins, s, 6-0, 180, Brentwood, Tenn.

Chase Mitchell, ot, 6-4, 330, Washington, Pa.

Karsen Perkins, te, 6-4, 227, Concord, N.C.

Louis Taylor, s, 6-1, 180, Ridgeway, Va.

Aakil Washington, sde, 6-3, 218, Marietta, Ga.

Rashad Whitehead, sde, 6-4, 235, Atlanta, Ga.

Louisiana Tech

Ben Bell, sde, 6-2, 255, Cedar Park, Texas

Dontrell Cobbs, dt, 6-4, 260, West Monroe, La.

Harlan Dixon, rb, 5-11, 182, Slidell, La.

Kershawn Fisher, olb, 6-2, 207, Slidell, La.

Jerren Gilbert, oc, 6-2, 280, Lake Charles, La.

Tyler Grubbs, ilb, 6-0, 220, New Orleans, La.

Bert Hale, og, 6-3, 338, Oak Grove, La.

Cleveland Harris, ath, 6-3, 190, Lafayette, La.

JD Head, pro, 6-1, 180, Pearland, Texas

Jamison Kelly, s, 6-0, 190, Columbia, Miss.

Joseph Mason, olb, 6-3, 220, Shreveport, La.

Damon McFarland, cb, 5-11, 182, New Orleans, La.

CJ McWilliams, ath, 5-8, 160, Haughton, La.

Keveionta Spears, sde, 6-3, 245, Baton Rouge, La.

Dakota White, og, 6-3, 280, Katy, Texas

Cedric Woods, cb, 5-9, 166, Monroe, La.

Louisiana-Lafayette

Trey Amos, ath, 6-0, 173, New Iberia, La.

Caleb Anderson, ath, 6-2, 185, Jackson, La.

Emani Bailey, rb, 5-9, 200, Denton, Texas

Dontae Fleming, wr, 6-0, 165, Reserve, La.

Courtline Flowers, cb, 6-1, 170, Dallas, Texas

Dabari Hawkins, cb, 6-2, 185, Stafford, Texas

Sonny Hazard, dt, 6-0, 295, New Orleans, La.

Ahmad Johnson, ilb, 6-1, 210, Pelahatchie, Miss.

Kyren Lacy, wr, 6-3, 207, Thibodaux, La.

Cory Marshall, og, 6-3, 332, Shreveport, La.

Jack McKenzie, og, 6-4, 285, Mccomb, Miss.

Andray Pope, ath, 6-0, 200, Evergreen, Ala.

Dominique Ratcliff, dt, 6-2, 266, Conroe, Texas

Errol Rogers, wr, 5-11, 185, Lafayette, La.

Christian Sabatini, te, 6-2, 239, Plano, Texas

Tyree Skipper, ath, 6-2, 185, New Orleans, La.

Louisiana-Monroe

Taylor Behl, ilb, 6-1, 222, Georgetown, Texas

Keydrain Calligan, cb, 6-2, 185, New Iberia, La.

Coby Cavil, wr, 5-9, 160, Red Oak, Texas

Hayes Crockett, pro, 6-4, 205, Sterlington, La.

Peyton Dunn, og, 6-7, 285, Flowood, Miss.

Elijah Fisher, te, 6-3, 266, Allen, Texas

Zach Gulley, s, 5-10, 177, Newton, Texas

Nate Heidecker, ot, 6-4, 270, The Woodlands, Texas

Garrett Kahmann, pro, 6-3, 200, West Monroe, La.

Quincy Ledet, dt, 6-3, 270, Orange, Texas

Marcus Moore, dt, 6-1, 272, The Colony, Texas

Jahmeel Rice, wr, 6-3, 184, Copperas Cove, Texas

Louisville

Kobe Baynes, og, 6-4, 308, Jacksonville, Fla.

Henry Bryant, dt, 5-11, 275, Delray Beach, Fla.

Austin Collins, og, 6-4, 260, Perrysburg, Ohio

Marvin Dallas, ol, 6-1, 180, Milledgeville, Ga.

Desmond Daniels, te, 6-4, 220, Fairburn, Ga.

Jared Dawson, dt, 6-2, 260, Collierville, Tenn.

Yaya Diaby, olb, 6-1, 180, Milledgeville, Ga.

Christian Fitzpatrick, wr, 6-4, 210, Southfield, Mich.

Lovie Jenkins, s, 5-10, 181, Ocoee, Fla.

Luke Kandra, og, 6-4, 290, Cincinnati, Ohio

Timothy Lawson, ot, 6-5, 278, Fort Washington, Md.

Marqui Lowery Jr, cb, 5-11, 150, Charlotte, N.C.

Nick Malito, wr, 6-2, 205, Girard, Ohio

Duane Martin, ath, 6-1, 235, Laurens, S.C.

Josh Minkins Jr., s, 6-3, 183, Louisville, Ky.

Zay Peterson, olb, 6-1, 190, Clayton, N.C.

Trevor Reid, ot, 6-5, 265, Milledgeville, Ga.

Dexter Rentz Jr., ath, 5-8, 155, Ocoee, Fla.

Braden Smith, wr, 5-10, 180, Senatobia, Miss.

Dezmond Tell, dt, 6-1, 268, Hampton, Ga.

Brock Travelstead, k, 6-1, 190, Dallas, Ga.

Jamie Vance, cb, 5-10, 155, New Orleans, La.

Jordan Watkins, ath, 6-0, 180, Louisville, Ky.

Tee Webb, pro, 6-4, 185, Cartersville, Ga.

Kameron Wilson, olb, 6-1, 206, Jonesboro, Ga.

LSU

Alex Adams, wr, 6-1, 175, Magnolia, Miss.

Kayshon Boutte, wr, 5-10, 180, New Iberia, La.

Kevontre Bradford, rb, 5-11, 193, Lancaster, Texas

Marcus Dumervil, ot, 6-5, 305, Fort Lauderdale, Fla.

TJ Finley, pro, 6-6, 250, Ponchatoula, La.

Ali Gaye, de, 6-6, 265, Garden City, Kan.

Arik Gilbert, te, 6-5, 253, Marietta, Ga.

Jacobian Guillory, dt, 6-2, 331, Alexandria, La.

Xavier Hill, og, 6-3, 325, Olive Branch, Miss.

Max Johnson, pro, 6-4, 216, Watkinsville, Ga.

Marlon Martinez, og, 6-4, 287, Fort Lauderdale, Fla.

Koy Moore, wr, 6-1, 172, Metairie, La.

BJ Ojulari, wde, 6-3, 224, Marietta, Ga.

Elias Ricks, cb, 6-2, 192, Bradenton, Fla.

Jaquelin Roy, dt, 6-3, 289, Baton Rouge, La.

Antoine Sampah, ilb, 6-2, 220, Woodbridge, Va.

Eric Taylor, dt, 6-4, 280, Trussville, Ala.

Kole Taylor, te, 6-7, 228, Grand Junction, Colo.

Jordan Toles, s, 6-3, 190, Baltimore, Md.

Phillip Webb, olb, 6-3, 224, Buford, Ga.

Josh White, ilb, 6-1, 200, Houston, Texas

Marshall

Immanuel Bush, sde, 6-1, 251, Lancaster, S.C.

JJ Davis, rb, 6-0, 195, Bluefield, W.Va.

Chris Everhart, og, 6-3, 305, Greeneville, Tenn.

EJ Horton, wr, 6-0, 170, Charleston, S.C.

De’Kwan Hughes, cb, 5-11, 178, Seffner, Fla.

Ethan Ingram, og, 6-4, 280, Gainesville, Fla.

Kerion Martin, s, 6-0, 195, Charleston, W.Va.

Eli Sammons, pro, 6-5, 195, Greenup, Ky.

Daytione Smith, wr, 5-11, 160, Highland Springs, Va.

