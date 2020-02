College Football National Signings

North Texas Kade Bond, og, 6-3, 281, Magnolia, Texas Jordan Brown, olb, 6-0, 200, Huntsville, Texas Garnett Burke, s, 6-0,…

North Texas

Kade Bond, og, 6-3, 281, Magnolia, Texas

Jordan Brown, olb, 6-0, 200, Huntsville, Texas

Garnett Burke, s, 6-0, 170, Garland, Texas

Jett Duncan, og, 6-2, 291, The Woodlands, Texas

Dane Jackson, oc, 6-0, 275, Berea, Ky.

Isaiah Johnson, rb, 6-0, 200, Lubbock, Texas

Jacobi Johnson, olb, 6-4, 225, Oklahoma City, Okla.

Ta’Shoyn Johnson, dt, 6-1, 285, Killeen, Texas

Christian Lee, te, 6-3, 215, Friendswood, Texas

Jordan Nichols, s, 6-0, 185, Waco, Texas

Kortlin Rausaw, sde, 6-3, 243, Wylie, Texas

Jake Roberts, te, 6-4, 235, Norman, Okla.

Upton Stout, cb, 5-9, 165, Houston, Texas

Loronzo Thompson, wr, 6-0, 165, Friendswood, Texas

Tavorice Weaver, cb, 6-0, 180, Dallas, Texas

Erik Williams, ot, 6-5, 247, Lubbock, Texas

Northwestern

Jordan Butler, dt, 6-2, 295, Las Vegas, Nev.

Jaiden Cameron, wde, 6-3, 221, Clayton, Ohio

Cullen Coleman, olb, 6-3, 220, Rye, N.Y.

Terah Edwards, og, 6-2, 316, Groveport, Ohio

Garnett Hollis, cb, 6-1, 185, Franklin, Tenn.

Jaheem Joseph, cb, 5-11, 170, Opa Locka, Fla.

Marshall Lang, te, 6-4, 225, Cincinnati, Ohio

Gunner Maldonado, s, 5-11, 180, Chandler, Ariz.

Sean McLaughlin, sde, 6-7, 220, Frankfort, Ill.

Xander Mueller, olb, 6-3, 210, Wheaton, Ill.

Cameron Porter, rb, 5-11, 210, Cincinnati, Ohio

Josh Priebe, og, 6-5, 280, Edwardsburg, Mich.

Carl Richardson, pro, 6-4, 205, Salinas, Calif.

Peter Skoronski, oc, 6-4, 275, Park Ridge, Ill.

Hunter Welcing, te, 6-4, 220, Lake Zurich, Ill.

Nigel Williams, cb, 5-11, 180, Richmond, Va.

Ben Wrather, og, 6-6, 285, Powell, Ohio

Notre Dame

Tosh Baker, ot, 6-8, 275, Phoenix, Ariz.

Landen Bartleson, ath, 6-1, 182, Danville, Ky.

Kevin Bauman, te, 6-5, 238, Red Bank, N.J.

Jordan Botelho, ilb, 6-3, 230, Honolulu, Hawaii

Jay Brunelle, wr, 6-1, 200, Paxton, Mass.

Michael Carmody, ot, 6-6, 285, Mars, Pa.

Alexander Ehrensberger, sde, 6-7, 238, Germany, Germany

Ramon Henderson, ath, 6-2, 183, Bakersfield, Calif.

Jordan Johnson, wr, 6-2, 180, Saint Louis, Mo.

Aidan Keanaaina, dt, 6-3, 292, Denver, Colo.

Clarence Lewis, cb, 5-11, 185, Middletown, N.J.

Michael Mayer, te, 6-5, 240, Alexandria, Ky.

Rylie Mills, sde, 6-5, 275, Lake Forest, Ill.

Caleb Offord, cb, 6-1, 180, Southaven, Miss.

Alex Peitsch, ls, 6-2, 220, Washington, District of Columbia

Isaiah Pryor, s, 6-2, 202, Lawrenceville, Ga.

Drew Pyne, pro, 6-0, 194, New Canaan, Conn.

Chris Tyree, apb, 5-10, 179, Chester, Va.

Xavier Watts, wr, 6-1, 191, Omaha, Neb.

Ohio

Joseph Habinowski, ot, 6-4, 306, Hollywood, Fla.

CJ Harris, dual, 6-4, 210, West Bloomfield, Mich.

Peter Kemeni, cb, 6-1, 200, Mississauga, Canada

Bryce Kitrell, rb, 5-10, 185, Ashland, Neb.

Bryce McNair, ot, 6-3, 274, Deerfield Beach, Fla.

Dane Middlebrook, dt, 6-1, 310, Brownsburg, Ind.

Roman Parodie, cb, 6-1, 170, Fort Lauderdale, Fla.

Shedrick Rhodes, ot, 6-4, 290, Mcdonough, Ga.

Wyatt Walton, oc, 6-4, 300, Johnstown, Ohio

Keegan Wilburn, ath, 5-8, 183, Nelsonville, Ohio

Jack Wilson, p, 5-10, 200, Lancefield, Victoria, Australia

Ohio St.

Lejond Cavazos, s, 6-1, 196, Bradenton, Fla.

Mookie Cooper, wr, 5-8, 193, Saint Louis, Mo.

Jacolbe Cowan, dt, 6-5, 262, Charlotte, N.C.

Julian Fleming, wr, 6-2, 199, Catawissa, Pa.

Josh Fryar, og, 6-5, 305, Beech Grove, Ind.

Ty Hamilton, sde, 6-3, 250, Pickerington, Ohio

Darrion Henry, dt, 6-4, 279, Cincinnati, Ohio

Jakob James, og, 6-5, 285, Cincinnati, Ohio

Paris Johnson Jr., ot, 6-7, 290, Cincinnati, Ohio

Trey Leroux, ot, 6-8, 355, Norwalk, Ohio

Mitchell Melton, olb, 6-3, 235, Olney, Md.

Jack Miller, pro, 6-4, 210, Scottsdale, Ariz.

Lathan Ransom, s, 6-0, 193, Tucson, Ariz.

Joe Royer, te, 6-5, 225, Cincinnati, Ohio

Gee Scott Jr., wr, 6-2, 207, Sammamish, Wash.

Jake Seibert, k, 6-1, 190, Cincinnati, Ohio

Cody Simon, olb, 6-1, 218, Jersey City, N.J.

Jaxon Smith-Njigba, wr, 6-1, 188, Rockwall, Texas

CJ Stroud, pro, 6-2, 194, Rancho Cucamonga, Calif.

Grant Toutant, ot, 6-7, 320, Warren, Mich.

Ryan Watts, cb, 6-2, 187, Little Elm, Texas

Kourt Williams, olb, 6-1, 216, Bellflower, Calif.

Miyan Williams, rb, 5-10, 210, Cincinnati, Ohio

Luke Wypler, oc, 6-3, 285, Montvale, N.J.

Oklahoma

Nate Anderson, og, 6-5, 262, Frisco, Texas

Noah Arinze, wde, 6-5, 240, Saint Louis, Mo.

Jalin Conyers, te, 6-4, 220, Gruver, Texas

Brian Darby, wr, 5-11, 192, College Station, Texas

Kendall Dennis, cb, 6-0, 174, Lakeland, Fla.

Joshua Eaton, cb, 6-2, 175, Houston, Texas

Joshua Ellison, dt, 6-3, 285, Brenham, Texas

DJ Graham, ath, 6-0, 178, Keller, Texas

Reggie Grimes, de, 6-5, 240, Brentwood, Tenn.

Justin Harrington, db, 6-3, 210, Bakersfield, Calif.

Anton Harrison, ot, 6-5, 310, Washington, District of Columbia

Michael Henderson, ath, 6-1, 234, Carrollton, Texas

Seth McGowan, rb, 5-11, 215, Mesquite, Texas

Marvin Mims, wr, 6-0, 173, Frisco, Texas

Chandler Morris, dual, 5-11, 178, Dallas, Texas

Noah Nelson, ot, 6-8, 295, Gilbert, Ariz.

Aaryn Parks, og, 6-4, 320, Fort Washington, Md.

Andrew Raym, og, 6-5, 285, Broken Arrow, Okla.

Brynden Walker, olb, 6-3, 230, Oklahoma City, Okla.

Bryson Washington, s, 6-2, 196, Houston, Texas

Trevon West, wr, 6-0, 165, Arlington, Texas

Shane Whitter, ilb, 6-0, 222, Burlington, N.C.

Perrion Winfrey, dt, 6-4, 305, Council Bluffs, Iowa

Oklahoma St.

Cade Bennett, og, 6-5, 295, Scottsdale, Ariz.

Lamont Bishop, lb, 6-3, 225, Fort Dodge, Iowa

Korie Black, cb, 6-0, 165, Waco, Texas

Ethan Bullock, qb, 6-4, 215, San Francisco, Calif.

Mason Cobb, ilb, 6-1, 220, Provo, Utah

Shane Illingworth, pro, 6-6, 234, Norco, Calif.

Tyren Irby, de, 6-4, 230, Senatobia, Miss.

Grant Mahon, dt, 6-4, 270, Denton, Texas

Zach Middleton, s, 5-9, 182, Tulsa, Okla.

Monroe Mills, ot, 6-7, 291, Columbia, Mo.

Jabbar Muhammad, cb, 5-9, 163, DeSoto, Texas

Rashod Owens, ath, 6-1, 185, San Antonio, Texas

Matt Polk, wr, 6-4, 210, Scottsdale, Ariz.

Brennan Presley, ath, 5-7, 160, Bixby, Okla.

Trent Pullen, og, 6-2, 271, Waco, Texas

Jordan Reagan, cb, 6-2, 178, Bixby, Okla.

Jeff Roberson, ilb, 6-2, 215, Choctaw, Okla.

Eli Russ, og, 6-5, 305, Ardmore, Okla.

Nicolas Session, s, 6-0, 184, Salt Lake City, Utah

Quinton Stewart, te, 6-4, 230, Salina, Kan.

Cole Thompson, ilb, 6-2, 210, Norman, Okla.

Old Dominion

Dominique Anthony, pro, 6-1, 219, Oxon Hill, Md.

Malcolm Britt, olb, 6-0, 207, Chesapeake, Va.

Kevin Dameron, dt, 6-1, 260, Essex, Va.

Ethan Duane, p, 6-0, 198, Melbourne, Australia

Devin Lester, ath, 5-11, 175, Bluefield, Va.

Amore Morrison, wde, 6-4, 210, Virginia Beach, Va.

Noah Robinson, wr, 6-3, 180, Mineral, Va.

Oregon

Maceal Afaese, dt, 6-5, 270, Kapolei, Hawaii

Robby Ashford, dual, 6-3, 204, Hoover, Ala.

T.J. Bass, ol, 6-5, 300, Oroville, Calif.

Trey Benson, rb, 6-1, 203, Greenville, Miss.

Jay Butterfield, qb, 6-6, 206, Brentwood, Calif.

Jonathan Denis, ol, 6-4, 280, Homestead, Fla.

Justin Flowe, qb, 6-3, 225, Upland, Calif.

Jared Greenfield, db, 6-0, 165, Los Angeles, Calif.

Marcus Harper, ol, 6-4, 290, Homewood, Ill.

Luke Hill, db, 5-11, 170, Baltimore, Md.

Kris Hutson, wr, 5-11, 170, Bellflower, Calif.

Jaylan Jeffers, ol, 6-6, 256, Scottsdale, Ariz.

Jayson Jones, dt, 6-6, 340, Calera, Ala.

Jackson LaDuke, lb, 6-3, 215, Sparks, Nev.

Faaope Laloulu, ol, 6-7, 390, Honolulu, Hawaii

Dontae Manning, db, 6-0, 180, Raytown, Mo.

Jaden Navarrette, ath, 6-3, 235, Norco, Calif.

Noah Sewell, lb, 6-1, 260, Orem, Utah

Jake Shipley, sde, 6-5, 270, Indio, Calif.

Jaylen Smith, dt, 6-4, 260, Ahoskie, N.C.

Bradyn Swinson, sde, 6-4, 240, Douglasville, Ga.

Bennett Williams, db, 6-0, 200, San Mateo, Calif.

Oregon St.

Zeriah Beason, wr, 6-0, 195, Duncanville, Texas

Silas Bolden, wr, 5-10, 175, Rancho Cucamonga, Calif.

Cooper Darling, og, 6-4, 290, Gilbert, Ariz.

Taliese Fuaga, ot, 6-5, 320, Tacoma, Wash.

Ben Gulbranson, pro, 6-3, 210, Newbury Park, Calif.

Ron Hardge III, cb, 6-1, 175, San Francisco, Calif.

Alton Julian, cb, 6-3, 190, San Mateo, Calif.

Shane Kady, wde, 6-3, 210, Mililani, Hawaii

Sione Lolohea, sde, 6-3, 240, San Bernardino, Calif.

John Miller, ilb, 6-1, 215, Tualatin, Ore.

Isaiah Newell, ath, 6-3, 215, Walnut Creek, Calif.

Chance Nolan, pro, 6-2, 186, Mission Viejo, Calif.

Jake Overman, te, 6-3, 231, Anaheim, Calif.

Trevor Pope, ath, 6-1, 165, Tracy, Calif.

Johnathan Riley, s, 6-2, 200, Kilgore, Texas

Tavis Shippen, sde, 6-5, 275, San Jacinto, Calif.

Tommy Spencer, te, 6-5, 235, Roseville, Calif.

Junior Walling, ilb, 6-1, 231, Keizer, Ore.

Rezjohn Wright, cb, 6-3, 186, Oakland, Calif.

Penn St.

Golden Achumba, ol, 6-4, 325, Hyattsville, Md.

Norval Black, wr, 6-1, 170, Scranton, Pa.

Micah Bowens, dual, 6-0, 195, Las Vegas, Nev.

Cole Brevard, dt, 6-3, 305, Carmel, Ind.

Ji’Ayir Brown, db, 5-11, 205, Scranton, Pa.

Jimmy Christ, ot, 6-7, 295, Sterling, Va.

Nick Dawkins, og, 6-4, 300, Allentown, Pa.

Jaden Dottin, wr, 6-3, 170, Suffield, Conn.

Tyler Elsdon, ilb, 6-2, 220, Ashland, Pa.

Olu Fashanu, ot, 6-5, 320, Washington, District of Columbia

Zuriah Fisher, wde, 6-3, 255, Aliquippa, Pa.

Caziah Holmes, apb, 5-11, 179, Cocoa, Fla.

Golden Israel-Achumba, og, 6-5, 320, Hyattsville, Md.

Coziah Izzard, dt, 6-3, 281, Laurel, Md.

Curtis Jacobs, olb, 6-2, 220, Owings Mills, Md.

Enzo Jennings, s, 6-1, 185, Oak Park, Mich.

Joseph Johnson, cb, 6-2, 175, Colonial Heights, Va.

Theo Johnson, te, 6-6, 242, Windsor, Canada

KeAndre Lambert, wr, 6-1, 176, Norfolk, Va.

Keyvone Lee, rb, 6-0, 210, Clearwater, Fla.

Malick Meiga, wr, 6-4, 195, Montreal, Canada

Bryce Mostella, wde, 6-7, 235, Grand Rapids, Mich.

Fatorma Mulbah, dt, 6-3, 270, Harrisburg, Pa.

Brandon Taylor, sde, 6-2, 250, Lima, Ohio

Ibrahim Traore, ot, 6-5, 290, New York, N.Y.

Amin Vanover, sde, 6-4, 260, Montvale, N.J.

Tyler Warren, ath, 6-6, 235, Mechanicsville, Va.

Parker Washington, wr, 5-10, 201, Richmond, Texas

Pittsburgh

Israel Abanikanda, rb, 5-11, 197, Brooklyn, N.Y.

Jordan Addison, wr, 5-11, 161, Frederick, Md.

Jaylon Barden, wr, 6-0, 180, Macon, Ga.

Rashad Battle, db, 6-3, 187, Fairburn, Ga.

Emmanuel Belgrave, wde, 6-2, 219, Miami, Fla.

Timothy Brown, dt, 6-3, 260, Palm Beach Gardens, Fla.

Solomon DeShields, olb, 6-0, 205, Millville, N.J.

Dayon Hayes, sde, 6-3, 250, Pittsburgh, Pa.

Aydin Henningham, wr, 6-1, 185, Boynton Beach, Fla.

Bangally Kamara, olb, 6-2, 200, Akron, Ohio

Buddy Mack, s, 6-1, 175, Duncan, S.C.

Daniel Moraga, te, 6-4, 240, Ventura, Calif.

AJ Roberts, olb, 6-1, 210, Staten Island, N.Y.

Jahvante Royal, s, 6-3, 185, Fort Lauderdale, Fla.

Ben Sauls, k, 5-10, 185, Tipp City, Ohio

Hunter Sellers, cb, 6-0, 180, Atlanta, Ga.

Michael Statham, ot, 6-6, 300, Baltimore, Md.

Branson Taylor, ot, 6-6, 290, Elyria, Ohio

Samuel Williams, wde, 6-4, 210, Fort Lauderdale, Fla.

Purdue

Michael Alaimo, pro, 6-4, 214, Montvale, N.J.

Bryce Austin, dt, 6-2, 285, Southfield, Mich.

Ryan Brandt, olb, 6-1, 202, Angola, Ind.

Jared Bycznski, og, 6-4, 295, Berea, Ohio

Maliq Carr, te, 6-4, 230, Oak Park, Mich.

Nalin Fox, ot, 6-6, 265, Pontiac, Mich.

Gus Hartwig, oc, 6-5, 295, Zionsville, Ind.

Geovonte Howard, cb, 5-11, 185, Kilgore, Texas

Greg Hudgins, wde, 6-4, 230, Washington, District of Columbia

Kydran Jenkins, ilb, 6-0, 231, Louisville, Ga.

Josh Kaltenberger, oc, 6-5, 280, Harmony, Pa.

Sanoussi Kane, s, 6-1, 195, Blairstown, N.J.

Ben Kreul, ilb, 6-3, 220, Waukesha, Wis.

DaMarcus Mitchell, lb, 6-2, 240, Summit, Miss.

Marcellus Moore, apb, 5-6, 149, Plainfield, Ill.

Tirek Murphy, rb, 5-11, 220, Middle Village, N.Y.

Anthony Romphf, ath, 6-0, 180, Southfield, Mich.

Antonio Stevens, s, 6-2, 185, Franklin, Tenn.

Collin Sullivan, wr, 6-2, 190, Round Rock, Texas

Clyde Washington, ilb, 6-3, 212, Medford, N.J.

Abdur-Rahmaan Yaseen, wr, 6-1, 180, Walled Lake, Mich.

Rhode Island

Jared Heywood, pro, 6-2, 185, Inglewood, Calif.

Rice

Kobie Campbell, ath, 5-8, 160, Missouri City, Texas

Jordan Dunbar, cb, 5-11, 184, Syracuse, N.Y.

Sean Fresch, ath, 5-9, 165, Austin, Texas

Khalan Griffin, ath, 5-10, 190, Tyler, Texas

Geron Hargon, ilb, 6-1, 234, Shreveport, La.

Nate Kamper, te, 6-6, 200, Killeen, Texas

Cole Latos, sde, 6-5, 248, Allen, Texas

Michael Leone, ot, 6-5, 270, Princeton, N.J.

Andrew Mason, wr, 5-11, 160, Brentwood, Tenn.

Braedon Nutter, dt, 6-3, 287, Tomball, Texas

Trey Phillippi, ot, 6-5, 250, Montgomery, Texas

Jalen Reeves, olb, 6-0, 208, Fort Lauderdale, Fla.

Plae Wyatt, s, 5-10, 189, McKinney, Texas

Rutgers

Wesley Bailey, wde, 6-5, 225, Orleans, Canada

Shawn Collins, te, 6-5, 205, Montclair, N.J.

Jack del Rio, olb, 6-3, 215, Clearwater, Fla.

Tunde Fatukasi, og, 6-4, 295, Far Rockaway, N.Y.

Bryan Felter, og, 6-2, 300, Oradell, N.J.

Victor Konopka, sde, 6-7, 245, Blairstown, N.J.

Chris Long, ath, 6-0, 160, Willingboro, N.J.

Robert Longerbeam, ath, 6-0, 160, Alexandria, Va.

Elijuwan Mack, s, 6-0, 185, Montvale, N.J.

Malachi Melton, cb, 5-11, 165, Egg Harbor City, N.J.

Kyle Monangai, rb, 5-8, 203, Ramsey, N.J.

Cedrice Paillant, ol, 6-5, 305, New Rochelle, N.Y.

Tyreem Powell, ath, 6-4, 205, Vineland, N.J.

Troy Rainey, dt, 6-5, 300, Bridgeport, Conn.

Ahmirr Robinson, wr, 6-1, 179, Union, N.J.

Evan Simon, pro, 6-2, 200, Manheim, Pa.

Isaiah Wright, dt, 6-5, 275, Metuchen, N.J.

Sacramento St.

Patrick Dean, cb, 5-11, 165, Ontario, Calif.

Mitchell Wolfe, olb, 6-3, 215, Sumner, Wash.

San Diego St.

Aidan Finney, ot, 6-7, 287, Chico, Calif.

Kobah Fuamatu, olb, 6-1, 200, Santa Ana, Calif.

John Harrison, ot, 6-5, 290, Carlsbad, Calif.

Brody Hughes, s, 6-1, 180, Temecula, Calif.

Vai Kaho, ilb, 6-0, 209, Reno, Nev.

Dezjhon Malone, cb, 6-2, 180, Fresno, Calif.

Jay Rudolph, te, 6-3, 215, Scottsdale, Ariz.

Cassius Savage, cb, 6-1, 172, Anaheim, Calif.

Jelani Whitmore, cb, 6-0, 170, Rialto, Calif.

Joey Wright, ot, 6-6, 297, Reno, Nev.

San Jose St.

Jalen Apalit-Williams, s, 6-0, 180, Walnut Creek, Calif.

Jalen Bainer, ath, 5-11, 180, San Marcos, Calif.

Shamar Garrett, apb, 5-7, 177, Concord, Calif.

Mikale Greer, ath, 6-2, 185, Lawndale, Calif.

Chance Johnson, s, 6-0, 185, Spring Valley, Calif.

Elijah Lawson, ilb, 6-2, 200, Hayward, Calif.

Grady Manley, sde, 6-4, 265, Lincoln, Calif.

Sam Olson, te, 6-3, 225, Visalia, Calif.

Zavion Reese, cb, 6-0, 170, San Marcos, Calif.

Elijah Wood, olb, 6-3, 205, Stockton, Calif.

SMU

Marcus Bryant, ot, 6-6, 245, Round Rock, Texas

Branson Hickman, oc, 6-1, 275, Dallas, Texas

Thad Johnson, wr, 6-1, 181, Beaumont, Texas

Mason Mastrov, olb, 6-4, 213, Moraga, Calif.

Dalton Perdue, ot, 6-7, 280, El Dorado, Ark.

Erin Smith, ot, 6-5, 280, North Little Rock, Ark.

Marcus Smith, og, 6-3, 315, Stafford, Texas

Ben Sparks, og, 6-4, 285, Norman, Okla.

Karl Taylor, s, 6-1, 180, Midland, Texas

