Senior Bowl Rosters

At Ladd-Peebles Stadium Mobile, Ala. Saturday, Jan. 25 NORTH

QB Anthony Gordon, Washington State

QB Shea Patterson, Michigan

QB Jordan Love, Utah State

RB Darius Anderson, TCU

RB Jamycal Hasty, Baylor

RB Joshua Kelley, UCLA

WR Michael Pittman Jr., USC

WR Chase Claypool, Notre Dame

WR Antonio Gandy-Golden, Liberty

WR Denzel Mims, Baylor

WR K.J. Hill, Ohio State

WR Quartney Davis, Texas A&M

WR James Proche, SMU

TE Sean McKeon, Michigan

TE Brycen Hopkins, Purdue

TE Adam Trautman, Dayton

TE Charlie Taumoepeau, Portland State

OT Trey Adams, Washington

OT Colton McKivitz, West Virginia

OT Josh Jones, Houston

OT Justin Herron, Wake Forest

OT Charlie Heck, North Carolina

OT Matt Peart, Connecticut

G-C Jonah Jackson, Ohio State

G-C Ben Bredeson, Michigan

G-C Nick Harris, Washington

G-C Matt Hennessy, Temple

LS Steve Wirtel, Iowa State

DT Neville Gallimore, Oklahoma

DT DaVon Hamilton, Ohio State

DT Darrion Daniels, Nebraska

DT Leki Fotu, Utah

DT Larrell Murchison, N.C. State

DE Carter Coughlin, Minnesota

ER Kenny Willekes, Michigan State

ER Alton Robinson, Syracuse

ER Joshua Uche, Michigan

ER Jason Strowbridge, North Carolina

ER Trevon Hill, Miami

ER Bradlee Anae, Utah

OLB Zack Baun, Wisconsin

ILB Malik Harrison, Ohio State

ILB Evan Weaver, California

ILB Francis Bernard, Utah

ILB Logan Wilson, Wyoming

CB Troy Pride Jr., Notre Dame

CB Lamar Jackson, Nebraska

CB Essang Bassey, Wake Forest

CB Michael Ojemudia, Iowa

CB Terrell Burgess, Utah

S Khaleke Hudson, Michigan

S Jalen Elliott, Notre Dame

S Josh Metellus, Michigan

S Ashtyn Davis, California

S Jeremy Chinn, Southern Illinois

S Alohi Gilman, Notre Dame

K Tyler Bass, Georgia Southern

P Braden Mann, Texas A&M

SOUTH

QB Justin Herbert, Oregon

QB Jalen Hurts, Oklahoma

QB Steven Montez, Colorado

RB Eno Benjamin, Arizona State

RB Antonio Gibson, Memphis

RB Lamical Perine, Florida

RB Ke’Shawn Vaughn, Vanderbilt

WR Bryan Edwards, South Carolina

WR Collin Johnson, Texas

WR Jauan Jennings, Tennessee

WR Brandon Aiyuk, Arizona State

WR Van Jefferson, Florida

WR Devin Duvernay, Texas

WR Kalija Lipscomb, Vanderbilt

TE Stephen Sullivan, LSU

TE Jared Pinkney, Vanderbilt

TE Harrison Bryant, Florida Atlantic

TE Josiah Degaura, Cincinnati

OT Tyre Phillips, Mississippi State

OT Terence Steele, Texas Tech

OT Alex Taylor South, Carolina State

OT Prince Tega Wanogho, Auburn

OT Calvin Throckmorton, Oregon

G-C John Simpson, Clemson

G-C Ben Bartch, Saint John’s

G-C Logan Stenberg, Kentucky

G-C Tremayne Anchrum, Clemson

G-C Damien Lewis, LSU

G-C Keith Ismael, San Diego State

G-C Lloyd Cushenberry III, LSU

LS Blake Ferguson, LSU

DT Javon Kinlaw, South Carolina

DT Raekwon Davis, Alabama

DT Benito Jones, Mississippi

DT Josiah Coatney, Mississippi

DE Marlon Davison, Auburn

DE Jabari Zuniga, Florida

DE Trevis Gibson, Tulsa

ER Darrell Taylor Jr., Tennessee

ER D.J. Wonnum, South Carolina

ER Jonathan Greenard, Florida

ER Terrell Lewis, Alabama

OLB Davion Taylor, Colorado

OLB Akeem Davis-Gaither, Appalachian State

OLB Cameron Brown, Penn State

ILB Anfernee Jennings, Alabama

ILB T.J. Brunson, South Carolina

ILB Lamar Jackson, Nebraska

CB Kristian Fulton, LSU

CB A.J. Green, Oklahoma State

CB Darnay Holmes, UCLA

CB Kindle Vildor, Georgia Southern

CB Dane Jackson, Pittsburgh

CB Reggie Robinson II, Tulsa

S K’Von Wallace, Clemson

S Jared Mayden, Alabama

S Kyle Dugger, Lenoir-Rhyne

S Brian Cole II, Mississippi State

S Antoine Brooks Jr., Maryland

K Rodrigo Blankenship, Georgia

P Joseph Charlton, South Carolina

