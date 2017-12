BC-FBC–NCAA FBS Team Total Offense

By The Associated Press

National Team Leaders

Total Offense

Through games of Dec. 09

G Plays Yds Yds Pg Oklahoma 13 898 7,583 583.3 Oklahoma St. 12 944 6,908 575.7 Louisville 12 889 6,726 560.5 Memphis 12 882 6,578 548.2 UCF 12 853 6,485 540.4 Ohio St. 13 974 6,807 523.6 Missouri 12 848 6,138 511.5 Toledo 13 931 6,629 509.9 South Fla. 11 919 5,595 508.6 Colorado St. 12 894 6,012 501.0 Arkansas St. 11 878 5,475 497.7 Arizona 12 839 5,934 494.5 SMU 12 898 5,926 493.8 Fla. Atlantic 13 940 6,395 491.9 Southern California 13 953 6,364 489.5 West Virginia 12 890 5,822 485.2 Texas Tech 12 906 5,621 468.4 North Texas 13 958 6,071 467.0 UCLA 12 873 5,588 465.7 Alabama 12 807 5,585 465.4 Ole Miss 12 804 5,548 462.3 La.-Monroe 12 863 5,496 458.0 Syracuse 12 1,027 5,476 456.3 Notre Dame 12 850 5,459 454.9 Oregon 12 875 5,452 454.3 Auburn 13 937 5,902 454.0 New Mexico St. 12 915 5,445 453.8 Penn St. 12 830 5,439 453.3 Wake Forest 12 866 5,409 450.8 NC State 12 909 5,391 449.3 Clemson 13 978 5,826 448.2 Washington St. 12 958 5,357 446.4 Southern Miss. 12 882 5,260 438.3 Appalachian St. 12 816 5,260 438.3 Houston 11 784 4,797 436.1 Georgia 13 835 5,637 433.6 Massachusetts 12 865 5,194 432.8 Buffalo 12 828 5,183 431.9 Ohio 12 821 5,171 430.9 Arizona St. 12 911 5,131 427.6 UNLV 12 827 5,125 427.1 Navy 12 847 5,121 426.8 East Carolina 12 939 5,107 425.6 Tulsa 12 884 5,044 420.3 Mississippi St. 12 912 5,038 419.8 Utah 12 873 5,012 417.7 Colorado 12 909 5,011 417.6 Air Force 12 908 5,010 417.5 Troy 12 803 5,007 417.3 Wisconsin 13 876 5,410 416.2 UConn 12 907 4,982 415.2 TCU 13 896 5,381 413.9 LSU 12 788 4,945 412.1 Washington 12 766 4,940 411.7 San Diego St. 12 796 4,922 410.2 Texas 12 935 4,900 408.3 Louisiana Tech 12 850 4,882 406.8 Miami (FL) 12 785 4,866 405.5 Northwestern 12 921 4,862 405.2 Baylor 12 876 4,859 404.9 Virginia Tech 12 904 4,849 404.1 FIU 12 816 4,843 403.6 Hawaii 12 843 4,832 402.7 Boise St. 13 891 5,205 400.4 Western Ky. 12 907 4,797 399.8 Louisiana 12 828 4,782 398.5 Nevada 12 813 4,771 397.6 Middle Tenn. 12 836 4,762 396.8 Indiana 12 951 4,749 395.8 Utah St. 12 831 4,725 393.8 Central Mich. 12 853 4,703 391.9 Georgia Tech 11 751 4,308 391.6 Tulane 12 816 4,698 391.5 Purdue 12 845 4,685 390.4 Stanford 13 782 5,072 390.2 Texas A&M 12 861 4,675 389.6 Western Mich. 12 856 4,675 389.6 Iowa St. 12 824 4,672 389.3 Temple 12 845 4,651 387.6 UTSA 11 754 4,261 387.4 Boston College 12 915 4,644 387.0 Eastern Mich. 12 857 4,643 386.9 Fresno St. 13 864 5,028 386.8 Bowling Green 12 847 4,640 386.7 Army West Point 12 759 4,625 385.4 Georgia St. 11 781 4,237 385.2 Nebraska 12 827 4,620 385.0 California 12 892 4,614 384.5 Northern Ill. 12 906 4,612 384.3 Miami (OH) 12 831 4,603 383.6 Michigan St. 12 901 4,540 378.3 Duke 12 924 4,537 378.1 Arkansas 12 802 4,481 373.4 Marshall 12 833 4,437 369.8 North Carolina 12 834 4,435 369.6 Kansas St. 12 723 4,420 368.3 Pittsburgh 12 822 4,394 366.2 UAB 12 801 4,376 364.7 New Mexico 12 784 4,314 359.5 Virginia 12 854 4,274 356.2 Michigan 12 797 4,259 354.9 Cincinnati 12 805 4,221 351.8 Kentucky 12 757 4,210 350.8 Vanderbilt 12 751 4,209 350.8 Idaho 12 824 4,194 349.5 Florida St. 12 734 4,123 343.6 Iowa 12 782 4,083 340.3 South Carolina 12 744 4,082 340.2 Texas St. 12 854 4,077 339.8 Ball St. 12 902 4,032 336.0 Florida 11 712 3,695 335.9 South Ala. 12 786 4,012 334.3 Oregon St. 12 773 4,005 333.8 Old Dominion 12 811 3,988 332.3 Ga. Southern 12 839 3,988 332.3 Rice 12 732 3,982 331.8 Akron 13 848 4,278 329.1 Kansas 12 851 3,948 329.0 BYU 13 822 4,227 325.2 Maryland 12 754 3,880 323.3 San Jose St. 13 898 4,135 318.1 Minnesota 12 758 3,702 308.5 Charlotte 12 740 3,638 303.2 Tennessee 12 732 3,493 291.1 Wyoming 12 733 3,443 286.9 Illinois 12 725 3,365 280.4 Kent St. 12 754 3,302 275.2 Rutgers 12 711 3,152 262.7 UTEP 12 676 2,766 230.5

