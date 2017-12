BC-FBC–NCAA FBS Team Total Defense

By The Associated Press

National Team Leaders

Total Defense

Through games of Dec. 09

G Plays Yds Yds Pg Wisconsin 13 776 3,292 253.2 Alabama 12 766 3,093 257.8 Michigan 12 721 3,223 268.6 Georgia 13 791 3,522 270.9 Washington 12 797 3,329 277.4 Clemson 13 842 3,613 277.9 UTSA 11 636 3,166 287.8 Ohio St. 13 867 3,800 292.3 Michigan St. 12 736 3,573 297.8 Mississippi St. 12 691 3,624 302.0 San Diego St. 12 713 3,642 303.5 Virginia Tech 12 756 3,663 305.3 LSU 12 749 3,740 311.7 Auburn 13 886 4,060 312.3 Washington St. 12 750 3,763 313.6 Fresno St. 13 851 4,147 319.0 Southern Miss. 12 781 3,863 321.9 Northern Ill. 12 861 3,936 328.0 TCU 13 855 4,271 328.5 Penn St. 12 843 3,952 329.3 Wyoming 12 863 3,994 332.8 Duke 12 771 4,025 335.4 Boise St. 13 901 4,377 336.7 Florida St. 12 851 4,044 337.0 Marshall 12 814 4,052 337.7 Indiana 12 829 4,081 340.1 Troy 12 837 4,081 340.1 South Fla. 11 798 3,768 342.5 Minnesota 12 754 4,160 346.7 Middle Tenn. 12 842 4,183 348.6 Florida 11 670 3,842 349.3 Utah 12 817 4,246 353.8 Georgia Tech 11 706 3,897 354.3 Iowa 12 844 4,264 355.3 Army West Point 12 696 4,266 355.5 UAB 12 828 4,294 357.8 Virginia 12 802 4,294 357.8 Northwestern 12 865 4,306 358.8 Appalachian St. 12 789 4,307 358.9 Miami (FL) 12 911 4,317 359.8 Oregon 12 856 4,318 359.8 Texas 12 848 4,363 363.6 Eastern Mich. 12 817 4,373 364.4 Notre Dame 12 876 4,400 366.7 Miami (OH) 12 814 4,411 367.6 Iowa St. 12 823 4,421 368.4 Purdue 12 857 4,451 370.9 BYU 13 906 4,847 372.8 Ohio 12 842 4,478 373.2 Western Ky. 12 817 4,484 373.7 South Carolina 12 846 4,495 374.6 NC State 12 828 4,526 377.2 Western Mich. 12 806 4,542 378.5 Central Mich. 12 898 4,545 378.8 Toledo 13 888 4,932 379.4 Arkansas St. 11 793 4,178 379.8 Oklahoma 13 884 5,002 384.8 Navy 12 726 4,639 386.6 Louisville 12 824 4,641 386.8 Texas A&M 12 846 4,664 388.7 Idaho 12 835 4,685 390.4 Georgia St. 11 741 4,305 391.4 Temple 12 845 4,702 391.8 Vanderbilt 12 807 4,717 393.1 Louisiana Tech 12 822 4,718 393.2 Air Force 12 694 4,727 393.9 Pittsburgh 12 798 4,759 396.6 New Mexico St. 12 883 4,770 397.5 New Mexico 12 779 4,776 398.0 Boston College 12 872 4,777 398.1 Buffalo 12 870 4,778 398.2 Rutgers 12 836 4,783 398.6 Stanford 13 882 5,184 398.8 Oklahoma St. 12 874 4,803 400.3 Utah St. 12 919 4,820 401.7 Southern California 13 930 5,262 404.8 Massachusetts 12 844 4,859 404.9 Fla. Atlantic 13 993 5,308 408.3 Kent St. 12 789 4,900 408.3 Ga. Southern 12 746 4,925 410.4 Tennessee 12 834 4,955 412.9 FIU 12 827 4,999 416.6 Houston 11 856 4,593 417.5 South Ala. 12 852 5,013 417.8 Illinois 12 887 5,021 418.4 Maryland 12 896 5,033 419.4 Ball St. 12 764 5,059 421.6 Missouri 12 891 5,103 425.3 Kentucky 12 816 5,108 425.7 Rice 12 795 5,110 425.8 Colorado St. 12 827 5,110 425.8 Old Dominion 12 885 5,132 427.7 Cincinnati 12 879 5,142 428.5 UCF 12 882 5,142 428.5 California 12 888 5,159 429.9 North Texas 13 944 5,605 431.2 Kansas St. 12 894 5,184 432.0 Akron 13 944 5,618 432.2 Texas Tech 12 916 5,208 434.0 North Carolina 12 895 5,233 436.1 Tulane 12 783 5,233 436.1 Nebraska 12 826 5,234 436.2 Arkansas 12 815 5,259 438.3 Texas St. 12 852 5,267 438.9 Syracuse 12 832 5,328 444.0 Wake Forest 12 975 5,331 444.3 UTEP 12 859 5,359 446.6 Arizona St. 12 852 5,364 447.0 Colorado 12 884 5,407 450.6 West Virginia 12 864 5,430 452.5 Charlotte 12 886 5,455 454.6 Baylor 12 849 5,483 456.9 UNLV 12 878 5,504 458.7 Hawaii 12 814 5,505 458.8 Ole Miss 12 895 5,514 459.5 Arizona 12 922 5,570 464.2 Kansas 12 873 5,620 468.3 Nevada 12 924 5,656 471.3 Oregon St. 12 859 5,677 473.1 Memphis 12 974 5,715 476.3 SMU 12 875 5,840 486.7 UCLA 12 938 5,865 488.8 Louisiana 12 899 5,912 492.7 San Jose St. 13 1,045 6,491 499.3 Bowling Green 12 920 6,079 506.6 UConn 12 920 6,228 519.0 Tulsa 12 868 6,347 528.9 La.-Monroe 12 880 6,385 532.1 East Carolina 12 842 6,500 541.7

