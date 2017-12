BC-FBC–NCAA FBS Team Team Passing Efficiency Defense

By The Associated Press

National Team Leaders

By The Associated Press

Team Passing Efficiency Defense

Through games of Dec. 09

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Wisconsin 13 369 181 17 2,088 10 96.31 Alabama 12 357 195 15 1,964 7 98.90 Michigan 12 296 141 9 1,712 9 100.17 Boston College 12 395 203 18 2,396 9 100.75 Washington St. 12 329 177 14 2,009 8 104.61 Clemson 13 372 192 14 2,146 14 104.96 Central Mich. 12 383 209 19 2,258 13 105.37 Georgia 13 369 203 10 2,058 13 108.07 LSU 12 350 185 11 2,223 9 108.41 South Fla. 11 376 198 18 2,378 14 108.50 UAB 12 366 188 14 2,256 16 109.92 Iowa 12 432 241 19 2,559 18 110.50 Michigan St. 12 376 202 13 2,358 13 110.90 Virginia Tech 12 326 153 13 2,246 14 111.00 Florida St. 12 413 228 9 2,412 14 111.09 Ohio St. 13 402 220 12 2,386 16 111.75 Wyoming 12 291 163 16 1,928 10 112.01 Miami (FL) 12 414 233 17 2,564 15 112.05 UTSA 11 261 128 13 1,761 13 112.19 Southern Miss. 12 348 179 9 2,277 12 112.61 Penn St. 12 420 243 10 2,522 12 112.96 Auburn 13 393 216 6 2,311 14 113.06 Washington 12 376 240 13 2,221 8 113.55 Duke 12 302 152 15 2,098 15 115.14 Northern Ill. 12 387 215 15 2,589 14 115.94 Toledo 13 423 223 15 2,769 20 116.22 Fla. Atlantic 13 473 266 20 3,153 18 116.33 Wake Forest 12 459 254 13 3,031 16 116.65 Utah 12 411 236 12 2,568 16 116.91 Boise St. 13 434 254 13 2,741 15 116.99 Western Ky. 12 360 207 10 2,413 10 117.41 Northwestern 12 456 262 15 2,971 18 118.63 Massachusetts 12 364 194 13 2,484 17 118.89 Virginia 12 321 172 15 2,155 18 119.13 Miami (OH) 12 365 192 11 2,410 19 119.22 Fresno St. 13 418 252 8 2,631 13 119.59 Notre Dame 12 412 233 10 2,562 21 120.75 Mississippi St. 12 282 146 9 2,100 11 120.82 Houston 11 424 262 14 2,949 10 121.40 Arkansas St. 11 362 185 11 2,665 16 121.45 Southern California 13 458 247 16 3,204 22 121.56 Oregon 12 422 233 13 2,759 23 121.96 Utah St. 12 322 180 11 2,181 16 122.36 Louisiana Tech 12 372 218 16 2,589 16 122.65 Purdue 12 411 231 9 2,851 16 122.94 San Diego St. 12 329 190 13 2,317 14 123.05 Appalachian St. 12 351 203 15 2,542 14 123.28 Marshall 12 380 215 6 2,547 16 123.62 NC State 12 423 236 11 2,940 19 123.80 Indiana 12 332 181 5 2,156 18 123.95 South Carolina 12 395 238 12 2,735 14 124.04 TCU 13 409 214 11 2,973 20 124.14 Texas 12 420 243 15 3,095 16 125.19 New Mexico St. 12 408 239 16 2,793 21 125.22 UCF 12 428 233 18 3,154 23 125.66 Colorado 12 407 227 8 2,911 17 125.71 Eastern Mich. 12 336 195 8 2,284 16 126.09 Troy 12 383 232 15 2,704 17 126.69 Minnesota 12 332 210 8 2,094 16 127.32 Tennessee 12 279 154 5 1,940 15 127.76 Georgia Tech 11 333 196 6 2,207 17 127.77 Rutgers 12 361 206 12 2,601 19 128.31 Akron 13 432 264 19 3,054 22 128.50 North Texas 13 392 209 7 2,900 20 128.72 Oklahoma St. 12 418 242 16 3,222 18 129.20 Maryland 12 406 239 10 2,743 23 129.39 Ohio 12 451 256 9 3,141 25 129.57 Vanderbilt 12 328 191 7 2,335 16 129.86 Western Mich. 12 363 209 10 2,669 18 130.19 Middle Tenn. 12 377 237 4 2,544 15 130.56 Idaho 12 372 227 9 2,668 16 130.62 Florida 11 270 148 14 2,149 16 130.86 Colorado St. 12 386 220 10 2,917 19 131.54 UCLA 12 338 193 7 2,473 18 131.99 Missouri 12 412 246 12 3,141 18 132.34 Louisville 12 365 213 12 2,794 18 132.36 Stanford 13 392 246 16 2,965 17 132.44 Ole Miss 12 345 199 8 2,570 18 132.83 Temple 12 353 204 8 2,520 21 132.86 Illinois 12 339 201 9 2,399 20 132.90 Buffalo 12 336 199 8 2,440 18 133.14 Arizona 12 440 274 18 3,323 21 133.28 North Carolina 12 363 201 7 2,677 22 133.46 Kent St. 12 302 169 12 2,341 19 133.89 Arizona St. 12 429 264 11 3,217 19 134.02 Oklahoma 13 418 247 8 3,128 21 134.70 Memphis 12 448 259 16 3,353 29 134.90 Kansas St. 12 492 306 12 3,723 21 134.97 Pittsburgh 12 391 216 9 3,050 24 136.42 UNLV 12 348 215 7 2,632 16 136.46 California 12 413 267 14 3,190 18 137.13 Texas Tech 12 476 304 14 3,357 29 137.33 Texas A&M 12 364 215 10 2,689 24 137.38 Old Dominion 12 356 220 8 2,682 19 138.20 Nebraska 12 363 234 9 2,657 19 138.26 South Ala. 12 421 262 8 3,191 21 138.56 Georgia St. 11 366 230 8 2,666 21 138.59 Tulane 12 319 181 13 2,708 19 139.55 Iowa St. 12 389 262 12 2,810 21 139.68 Army West Point 12 294 184 5 2,273 14 139.84 West Virginia 12 378 222 11 2,973 24 139.93 Syracuse 12 381 232 4 2,968 19 140.69 Bowling Green 12 376 221 9 3,040 22 141.21 BYU 13 386 254 8 2,928 19 141.62 Kentucky 12 406 265 11 3,162 21 142.34 FIU 12 390 255 7 2,913 23 144.00 Air Force 12 243 135 5 2,053 16 144.14 Ga. Southern 12 332 184 14 2,761 28 144.68 New Mexico 12 373 222 6 2,887 28 146.09 San Jose St. 13 359 221 6 2,781 25 146.27 UTEP 12 339 215 6 2,547 24 146.36 Arkansas 12 346 205 8 2,906 23 147.11 Cincinnati 12 353 219 5 2,833 23 148.12 Louisiana 12 362 236 9 3,073 21 150.67 Charlotte 12 369 255 2 2,985 18 152.07 SMU 12 367 231 12 3,281 23 152.18 Baylor 12 386 255 3 3,204 25 155.61 Texas St. 12 397 250 0 3,567 21 155.90 Rice 12 333 232 3 2,799 20 158.29 Nevada 12 359 240 8 3,157 24 158.33 UConn 12 473 318 6 4,007 34 159.57 Ball St. 12 316 186 6 2,803 29 159.86 Oregon St. 12 344 229 7 2,848 29 159.86 Navy 12 297 188 6 2,660 23 160.05 Hawaii 12 334 213 9 2,983 29 162.06 La.-Monroe 12 381 236 9 3,592 32 164.13 Tulsa 12 325 213 7 3,167 24 167.45 Kansas 12 382 265 4 3,561 31 172.36 East Carolina 12 341 227 7 3,554 31 180.01

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.