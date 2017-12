BC-FBC–NCAA FBS Team Rushing Offense

By The Associated Press

National Team Leaders

Rushing Offense

Through games of Dec. 09

G Car RuYD Tds Yds Pg Army West Point 12 698 4,270 45 355.8 Navy 12 746 4,116 35 343.0 Arizona 12 570 3,893 48 324.4 Air Force 12 765 3,689 38 307.4 Georgia Tech 11 632 3,381 30 307.4 Fla. Atlantic 13 605 3,682 47 283.2 Notre Dame 12 526 3,349 35 279.1 Oregon 12 600 3,216 40 268.0 South Fla. 11 586 2,919 29 265.4 Alabama 12 531 3,184 36 265.3 Georgia 13 591 3,426 36 263.5 San Diego St. 12 554 3,027 29 252.3 Louisville 12 456 2,999 32 249.9 Mississippi St. 12 579 2,995 26 249.6 Ohio St. 13 551 3,242 32 249.4 Tulsa 12 592 2,967 36 247.3 Ohio 12 522 2,930 40 244.2 UNLV 12 528 2,882 29 240.2 New Mexico 12 542 2,825 21 235.4 Tulane 12 575 2,778 31 231.5 Wisconsin 13 585 2,979 28 229.2 Auburn 13 598 2,966 32 228.2 Western Mich. 12 562 2,697 26 224.8 Boston College 12 575 2,690 23 224.2 Ga. Southern 12 644 2,668 19 222.3 Toledo 13 537 2,834 32 218.0 Oklahoma 13 501 2,807 31 215.9 Appalachian St. 12 477 2,580 23 215.0 Colorado St. 12 487 2,533 24 211.1 LSU 12 521 2,529 25 210.8 Memphis 12 427 2,509 33 209.1 Stanford 13 446 2,676 29 205.8 Clemson 13 545 2,653 40 204.1 UCF 12 464 2,414 38 201.2 Missouri 12 452 2,395 15 199.6 Southern California 13 507 2,534 28 194.9 UAB 12 504 2,283 27 190.3 Washington 12 447 2,278 34 189.8 Southern Miss. 12 470 2,268 18 189.0 Northern Ill. 12 529 2,247 17 187.3 Rice 12 486 2,244 20 187.0 Kansas St. 12 470 2,240 25 186.7 Michigan 12 496 2,236 25 186.3 SMU 12 445 2,230 26 185.8 UTSA 11 445 2,030 11 184.5 Wake Forest 12 489 2,210 20 184.2 Louisiana 12 452 2,204 27 183.7 Oklahoma St. 12 473 2,200 33 183.3 Minnesota 12 525 2,189 20 182.4 Arizona St. 12 535 2,159 26 179.9 NC State 12 453 2,129 29 177.4 TCU 13 507 2,291 26 176.2 North Texas 13 492 2,288 28 176.0 Houston 11 416 1,930 24 175.5 Louisiana Tech 12 457 2,101 21 175.1 La.-Monroe 12 459 2,044 27 170.3 Utah St. 12 440 2,041 23 170.1 Kentucky 12 466 2,037 24 169.8 Hawaii 12 420 2,018 15 168.2 Arkansas 12 462 2,016 24 168.0 Duke 12 495 2,015 19 167.9 Penn St. 12 413 2,009 33 167.4 Virginia Tech 12 534 2,006 17 167.2 Charlotte 12 428 1,995 13 166.3 FIU 12 454 1,981 20 165.1 Old Dominion 12 461 1,967 17 163.9 Michigan St. 12 499 1,955 15 162.9 Maryland 12 436 1,940 19 161.7 Syracuse 12 479 1,938 16 161.5 Utah 12 473 1,935 19 161.3 Northwestern 12 481 1,931 28 160.9 West Virginia 12 439 1,925 18 160.4 Miami (FL) 12 385 1,916 17 159.7 Texas A&M 12 475 1,908 24 159.0 Ball St. 12 497 1,906 15 158.8 Colorado 12 499 1,886 17 157.2 Arkansas St. 11 424 1,727 16 157.0 Fresno St. 13 476 2,039 20 156.8 Florida 11 400 1,720 15 156.4 Kent St. 12 520 1,830 10 152.5 Bowling Green 12 430 1,820 13 151.7 Purdue 12 407 1,811 11 150.9 Florida St. 12 418 1,810 17 150.8 Troy 12 374 1,807 27 150.6 Pittsburgh 12 460 1,782 21 148.5 Rutgers 12 436 1,765 19 147.1 UConn 12 486 1,752 17 146.0 Boise St. 13 485 1,897 23 145.9 Miami (OH) 12 445 1,751 12 145.9 Middle Tenn. 12 398 1,730 13 144.2 North Carolina 12 427 1,730 17 144.2 Central Mich. 12 427 1,725 18 143.8 Iowa 12 442 1,709 15 142.4 Texas 12 465 1,702 23 141.8 Texas Tech 12 424 1,699 18 141.6 Buffalo 12 428 1,693 18 141.1 Oregon St. 12 411 1,650 18 137.5 Temple 12 420 1,632 12 136.0 Massachusetts 12 418 1,624 19 135.3 Cincinnati 12 371 1,624 11 135.3 Texas St. 12 480 1,609 11 134.1 Ole Miss 12 370 1,607 19 133.9 Marshall 12 422 1,584 12 132.0 BYU 13 404 1,697 12 130.5 Indiana 12 449 1,561 11 130.1 Eastern Mich. 12 422 1,555 14 129.6 South Carolina 12 379 1,527 15 127.3 Nevada 12 362 1,526 12 127.2 California 12 416 1,507 17 125.6 Idaho 12 446 1,495 10 124.6 UCLA 12 372 1,444 19 120.3 San Jose St. 13 483 1,561 6 120.1 Iowa St. 12 385 1,438 15 119.8 Tennessee 12 413 1,409 14 117.4 Baylor 12 414 1,407 10 117.3 Georgia St. 11 396 1,265 10 115.0 Akron 13 422 1,406 14 108.2 Wyoming 12 404 1,293 13 107.8 East Carolina 12 396 1,292 10 107.7 Nebraska 12 368 1,290 13 107.5 Vanderbilt 12 348 1,286 14 107.2 Illinois 12 386 1,267 11 105.6 Kansas 12 391 1,231 11 102.6 New Mexico St. 12 328 1,214 17 101.2 Virginia 12 371 1,186 10 98.8 South Ala. 12 375 1,167 10 97.3 UTEP 12 346 1,147 9 95.6 Washington St. 12 295 860 8 71.7 Western Ky. 12 370 793 15 66.1

