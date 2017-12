BC-FBC–NCAA FBS Team Rushing Defense

By The Associated Press

National Team Leaders

Rushing Defense

Through games of Dec. 09

G Car Yds TD Yds Pg Washington 12 421 1,108 8 92.3 Wisconsin 13 407 1,204 5 92.6 Alabama 12 409 1,129 8 94.1 TCU 13 446 1,298 6 99.8 Michigan St. 12 360 1,215 12 101.3 Texas 12 428 1,268 13 105.7 Ohio St. 13 465 1,414 12 108.8 San Diego St. 12 384 1,325 12 110.4 Northwestern 12 409 1,335 10 111.3 Ohio 12 391 1,337 11 111.4 Northern Ill. 12 474 1,347 11 112.3 Georgia 13 422 1,464 6 112.6 Clemson 13 470 1,467 5 112.8 Troy 12 454 1,377 7 114.8 Fresno St. 13 433 1,516 12 116.6 Virginia Tech 12 430 1,417 6 118.1 Penn St. 12 423 1,430 11 119.2 Kansas St. 12 402 1,461 17 121.8 Marshall 12 434 1,505 11 125.4 Boise St. 13 467 1,636 20 125.8 Michigan 12 425 1,511 15 125.9 South Fla. 11 422 1,390 16 126.4 LSU 12 399 1,517 16 126.4 Mississippi St. 12 409 1,524 17 127.0 UTSA 11 375 1,405 10 127.7 Oregon 12 434 1,559 17 129.9 Oklahoma St. 12 456 1,581 21 131.8 NC State 12 405 1,586 14 132.2 Southern Miss. 12 433 1,586 20 132.2 Purdue 12 446 1,600 10 133.3 Iowa St. 12 434 1,611 10 134.3 Auburn 13 493 1,749 10 134.5 Florida St. 12 438 1,632 18 136.0 Middle Tenn. 12 465 1,639 18 136.6 Arkansas St. 11 431 1,513 15 137.5 Utah 12 406 1,678 14 139.8 Texas St. 12 455 1,700 21 141.7 Iowa 12 412 1,705 9 142.1 Pittsburgh 12 407 1,709 14 142.4 Oklahoma 13 466 1,874 19 144.2 Miami (FL) 12 497 1,753 10 146.1 Washington St. 12 421 1,754 23 146.2 South Carolina 12 451 1,760 14 146.7 Appalachian St. 12 438 1,765 14 147.1 BYU 13 520 1,919 15 147.6 Georgia St. 11 375 1,639 14 149.0 Houston 11 432 1,644 17 149.5 South Ala. 12 431 1,822 15 151.8 Notre Dame 12 464 1,838 9 153.2 Georgia Tech 11 373 1,690 15 153.6 Florida 11 400 1,693 16 153.9 Louisville 12 459 1,847 20 153.9 Texas Tech 12 440 1,851 15 154.3 Western Mich. 12 443 1,873 27 156.1 New Mexico 12 406 1,889 20 157.4 Southern California 13 472 2,058 18 158.3 Indiana 12 497 1,925 18 160.4 Duke 12 469 1,927 15 160.6 Kentucky 12 410 1,946 21 162.2 Missouri 12 479 1,962 26 163.5 California 12 475 1,969 21 164.1 Texas A&M 12 482 1,975 17 164.6 New Mexico St. 12 475 1,977 24 164.8 Navy 12 429 1,979 18 164.9 UCF 12 454 1,988 14 165.7 Fla. Atlantic 13 520 2,155 22 165.8 Army West Point 12 402 1,993 19 166.1 Toledo 13 465 2,163 23 166.4 Miami (OH) 12 449 2,001 13 166.8 Idaho 12 463 2,017 19 168.1 UAB 12 462 2,038 15 169.8 Stanford 13 490 2,219 17 170.7 Kansas 12 491 2,059 31 171.6 Wyoming 12 572 2,066 15 172.2 Minnesota 12 422 2,066 19 172.2 Western Ky. 12 457 2,071 25 172.6 FIU 12 437 2,086 20 173.8 Eastern Mich. 12 481 2,089 17 174.1 Louisiana Tech 12 450 2,129 21 177.4 Virginia 12 481 2,139 18 178.3 Arizona St. 12 423 2,147 25 178.9 Ga. Southern 12 414 2,164 21 180.3 Temple 12 492 2,182 18 181.8 Rutgers 12 475 2,182 21 181.8 Colorado St. 12 441 2,193 20 182.8 UConn 12 447 2,221 26 185.1 Arizona 12 482 2,247 31 187.3 Ball St. 12 448 2,256 27 188.0 Baylor 12 463 2,279 22 189.9 Central Mich. 12 515 2,287 24 190.6 Maryland 12 490 2,290 29 190.8 Wake Forest 12 516 2,300 22 191.7 Cincinnati 12 526 2,309 19 192.4 Rice 12 462 2,311 30 192.6 Buffalo 12 534 2,338 21 194.8 Arkansas 12 469 2,353 28 196.1 Syracuse 12 451 2,360 28 196.7 Memphis 12 526 2,362 24 196.8 Akron 13 512 2,564 19 197.2 Massachusetts 12 480 2,375 27 197.9 Boston College 12 477 2,381 24 198.4 Vanderbilt 12 479 2,382 30 198.5 Old Dominion 12 529 2,450 30 204.2 West Virginia 12 486 2,457 23 204.8 Charlotte 12 517 2,470 26 205.8 Colorado 12 477 2,496 23 208.0 North Texas 13 552 2,705 32 208.1 Nevada 12 565 2,499 24 208.3 Hawaii 12 480 2,522 23 210.2 Tulane 12 464 2,525 26 210.4 North Carolina 12 532 2,556 21 213.0 Kent St. 12 487 2,559 31 213.3 SMU 12 508 2,559 32 213.3 Nebraska 12 463 2,577 33 214.8 Illinois 12 548 2,622 27 218.5 Utah St. 12 597 2,639 19 219.9 Air Force 12 451 2,674 31 222.8 La.-Monroe 12 499 2,793 32 232.8 UTEP 12 520 2,812 32 234.3 Oregon St. 12 515 2,829 35 235.8 Louisiana 12 537 2,839 39 236.6 UNLV 12 530 2,872 32 239.3 Ole Miss 12 550 2,944 29 245.3 East Carolina 12 501 2,946 36 245.5 Tennessee 12 555 3,015 29 251.3 Bowling Green 12 544 3,039 35 253.3 Tulsa 12 543 3,180 32 265.0 UCLA 12 600 3,392 31 282.7 San Jose St. 13 686 3,710 40 285.4

