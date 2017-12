BC-FBC–NCAA FBS Team Punt Returns

By The Associated Press

National Team Leaders

Punt Returns

Through games of Dec. 09

G PRYd Yds Avg Texas A&M 12 11 205 18.64 Washington 12 25 458 18.32 Kentucky 12 6 104 17.33 Missouri 12 14 232 16.57 Miami (FL) 12 13 207 15.92 UCF 12 16 249 15.56 Kansas St. 12 27 399 14.78 Pittsburgh 12 23 329 14.30 TCU 13 18 253 14.06 Boston College 12 26 356 13.69 NC State 12 15 203 13.53 Arkansas St. 11 25 336 13.44 Penn St. 12 24 314 13.08 Arkansas 12 4 51 12.75 Indiana 12 29 368 12.69 Arizona 12 16 198 12.38 Louisiana 12 19 233 12.26 Southern California 13 19 227 11.95 LSU 12 16 187 11.69 Boise St. 13 27 313 11.59 Toledo 13 26 300 11.54 Utah St. 12 24 271 11.29 Clemson 13 29 322 11.10 Virginia Tech 12 37 400 10.81 North Carolina 12 21 226 10.76 North Texas 13 18 193 10.72 San Diego St. 12 25 264 10.56 Colorado 12 19 200 10.53 Wyoming 12 21 221 10.52 Maryland 12 18 189 10.50 Mississippi St. 12 21 220 10.48 Utah 12 24 245 10.21 Colorado St. 12 12 122 10.17 Nevada 12 13 130 10.00 California 12 9 89 9.89 South Fla. 11 23 225 9.78 UAB 12 17 164 9.65 Ga. Southern 12 15 143 9.53 Auburn 13 20 189 9.45 Georgia 13 25 228 9.12 Army West Point 12 12 109 9.08 Iowa St. 12 20 181 9.05 Appalachian St. 12 25 226 9.04 Wake Forest 12 30 264 8.80 Ball St. 12 10 87 8.70 Stanford 13 20 172 8.60 Troy 12 21 180 8.57 Baylor 12 7 60 8.57 Florida St. 12 30 255 8.50 Wisconsin 13 22 186 8.45 Old Dominion 12 25 210 8.40 Buffalo 12 17 142 8.35 Texas 12 18 150 8.33 Air Force 12 10 83 8.30 Michigan 12 38 315 8.29 South Carolina 12 17 138 8.12 Bowling Green 12 13 104 8.00 Tennessee 12 14 112 8.00 Temple 12 21 168 8.00 Alabama 12 30 233 7.77 Northwestern 12 12 92 7.67 Vanderbilt 12 16 121 7.56 Western Mich. 12 14 105 7.50 Fla. Atlantic 13 14 105 7.50 Rice 12 14 103 7.36 Georgia Tech 11 17 125 7.35 Navy 12 7 51 7.29 UNLV 12 9 65 7.22 Texas St. 12 18 130 7.22 Middle Tenn. 12 18 130 7.22 Syracuse 12 19 137 7.21 La.-Monroe 12 14 99 7.07 Fresno St. 13 15 102 6.80 Cincinnati 12 14 95 6.79 Iowa 12 18 122 6.78 Rutgers 12 18 121 6.72 Ole Miss 12 7 47 6.71 Louisiana Tech 12 14 94 6.71 UConn 12 10 67 6.70 Ohio 12 20 131 6.55 Notre Dame 12 24 156 6.50 New Mexico St. 12 12 77 6.42 Georgia St. 11 15 96 6.40 Oregon 12 16 102 6.38 Kansas 12 13 81 6.23 Nebraska 12 15 93 6.20 Miami (OH) 12 6 37 6.17 Illinois 12 12 74 6.17 Arizona St. 12 19 115 6.05 Idaho 12 13 77 5.92 Oregon St. 12 6 35 5.83 Central Mich. 12 17 99 5.82 Southern Miss. 12 19 110 5.79 Duke 12 18 104 5.78 Kent St. 12 21 121 5.76 Ohio St. 13 29 165 5.69 Oklahoma 13 16 91 5.69 San Jose St. 13 15 85 5.67 Memphis 12 19 104 5.47 West Virginia 12 21 113 5.38 UCLA 12 14 73 5.21 Oklahoma St. 12 15 78 5.20 Texas Tech 12 15 77 5.13 Florida 11 13 66 5.08 Charlotte 12 16 81 5.06 Hawaii 12 6 30 5.00 Louisville 12 23 114 4.96 Northern Ill. 12 30 148 4.93 BYU 13 24 118 4.92 South Ala. 12 7 34 4.86 Virginia 12 21 100 4.76 Eastern Mich. 12 27 128 4.74 Massachusetts 12 17 79 4.65 FIU 12 10 45 4.50 Houston 11 16 70 4.38 UTSA 11 19 81 4.26 Washington St. 12 22 91 4.14 Minnesota 12 9 36 4.00 Michigan St. 12 21 82 3.90 UTEP 12 14 54 3.86 SMU 12 7 26 3.71 Purdue 12 18 62 3.44 New Mexico 12 17 58 3.41 Tulane 12 7 23 3.29 Western Ky. 12 14 39 2.79 Akron 13 6 12 2.00 Marshall 12 21 40 1.90 Tulsa 12 3 4 1.33 East Carolina 12 6 -4 -0.67

