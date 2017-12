BC-FBC–NCAA FBS Team Passing Offense

By The Associated Press

National Team Leaders

Passing Offense

Through games of Dec. 09

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Oklahoma St. 12 471 304 10 4,708 35 392.3 Washington St. 12 663 448 19 4,497 35 374.8 Oklahoma 13 397 285 5 4,776 44 367.4 New Mexico St. 12 587 368 20 4,231 28 352.6 UCLA 12 501 316 10 4,144 29 345.3 Arkansas St. 11 454 285 16 3,748 35 340.7 UCF 12 389 271 9 4,071 36 339.3 Memphis 12 455 286 10 4,069 37 339.1 Western Ky. 12 537 355 8 4,004 25 333.7 Ole Miss 12 434 281 13 3,941 28 328.4 Texas Tech 12 482 321 10 3,922 32 326.8 West Virginia 12 451 284 12 3,897 36 324.8 East Carolina 12 543 307 16 3,815 26 317.9 Missouri 12 396 229 13 3,743 43 311.9 Louisville 12 433 264 6 3,727 27 310.6 SMU 12 453 264 10 3,696 34 308.0 Massachusetts 12 447 272 6 3,570 26 297.5 Syracuse 12 548 320 16 3,538 20 294.8 Southern California 13 446 283 12 3,830 26 294.6 Toledo 13 394 251 6 3,795 28 291.9 North Texas 13 466 298 13 3,783 29 291.0 Buffalo 12 400 234 6 3,490 24 290.8 Colorado St. 12 407 259 10 3,479 27 289.9 Baylor 12 462 269 14 3,452 23 287.7 La.-Monroe 12 404 246 9 3,452 22 287.7 Penn St. 12 417 269 8 3,430 30 285.8 Nebraska 12 459 265 17 3,330 23 277.5 Ohio St. 13 423 276 10 3,565 39 274.2 NC State 12 456 292 6 3,262 16 271.8 Nevada 12 451 270 15 3,245 30 270.4 Georgia St. 11 385 245 9 2,972 14 270.2 Iowa St. 12 439 276 9 3,234 25 269.5 UConn 12 421 256 11 3,230 18 269.2 Troy 12 429 269 6 3,200 15 266.7 Wake Forest 12 377 236 7 3,199 29 266.6 Texas 12 470 281 11 3,198 16 266.5 Indiana 12 502 306 13 3,188 25 265.7 Houston 11 368 258 11 2,867 15 260.6 Colorado 12 410 244 9 3,125 19 260.4 California 12 476 278 12 3,107 19 258.9 Virginia 12 483 284 10 3,088 25 257.3 Eastern Mich. 12 435 257 15 3,088 21 257.3 Utah 12 400 249 14 3,077 18 256.4 Boise St. 13 406 258 5 3,308 24 254.5 Middle Tenn. 12 438 263 14 3,032 21 252.7 Temple 12 425 244 15 3,019 20 251.6 Southern Miss. 12 412 231 7 2,992 23 249.3 Central Mich. 12 426 237 13 2,978 26 248.2 Arizona St. 12 376 239 6 2,972 18 247.7 Miami (FL) 12 400 216 11 2,950 25 245.8 Northwestern 12 440 267 12 2,931 17 244.3 Clemson 13 433 291 7 3,173 17 244.1 Vanderbilt 12 403 232 10 2,923 27 243.6 South Fla. 11 333 179 6 2,676 21 243.3 Purdue 12 438 259 10 2,874 23 239.5 FIU 12 362 235 8 2,862 19 238.5 Marshall 12 411 249 12 2,853 23 237.8 TCU 13 389 257 6 3,090 25 237.7 Miami (OH) 12 386 211 11 2,852 24 237.7 South Ala. 12 411 222 14 2,845 15 237.1 Virginia Tech 12 370 222 8 2,843 20 236.9 Bowling Green 12 417 226 12 2,820 21 235.0 Hawaii 12 423 260 8 2,814 19 234.5 Louisiana Tech 12 393 217 5 2,781 14 231.8 Texas A&M 12 386 211 11 2,767 18 230.6 Fresno St. 13 388 235 6 2,989 19 229.9 Kansas 12 460 249 17 2,717 14 226.4 Auburn 13 339 227 4 2,936 20 225.8 North Carolina 12 407 221 16 2,705 21 225.4 Idaho 12 378 230 7 2,699 21 224.9 Utah St. 12 391 229 13 2,684 17 223.7 Appalachian St. 12 339 207 6 2,680 28 223.3 Washington 12 319 221 5 2,662 18 221.8 Akron 13 426 232 11 2,872 24 220.9 Pittsburgh 12 362 224 8 2,612 12 217.7 Cincinnati 12 434 245 9 2,597 20 216.4 Michigan St. 12 402 234 7 2,585 17 215.4 Louisiana 12 376 214 12 2,578 16 214.8 South Carolina 12 365 226 11 2,555 16 212.9 Duke 12 429 239 12 2,522 14 210.2 Fla. Atlantic 13 335 215 7 2,713 19 208.7 Texas St. 12 374 215 10 2,468 15 205.7 Arkansas 12 340 192 9 2,465 18 205.4 UTSA 11 309 191 7 2,231 15 202.8 LSU 12 267 160 4 2,416 15 201.3 Alabama 12 276 171 2 2,401 23 200.1 San Jose St. 13 415 226 20 2,574 15 198.0 Iowa 12 340 191 6 2,374 26 197.8 Northern Ill. 12 377 216 11 2,365 24 197.1 Oregon St. 12 362 214 12 2,355 11 196.3 BYU 13 418 228 19 2,530 13 194.6 Florida St. 12 316 183 13 2,313 17 192.8 Wisconsin 13 291 181 15 2,431 21 187.0 UNLV 12 299 162 9 2,243 10 186.9 Ohio 12 299 164 9 2,241 18 186.8 Oregon 12 275 177 10 2,236 16 186.3 Stanford 13 336 193 6 2,396 20 184.3 Kansas St. 12 253 146 7 2,180 15 181.7 Kentucky 12 291 175 5 2,173 10 181.1 Florida 11 312 174 10 1,975 10 179.5 Wyoming 12 329 184 8 2,150 15 179.2 Ball St. 12 405 228 14 2,126 11 177.2 Notre Dame 12 324 165 9 2,110 18 175.8 Illinois 12 339 168 19 2,098 8 174.8 UAB 12 297 183 5 2,093 16 174.4 Tennessee 12 319 180 10 2,084 11 173.7 Tulsa 12 292 156 8 2,077 6 173.1 Mississippi St. 12 333 180 13 2,043 17 170.3 Arizona 12 269 166 12 2,041 14 170.1 Georgia 13 244 150 7 2,211 21 170.1 Michigan 12 301 164 8 2,023 9 168.6 Old Dominion 12 350 193 14 2,021 9 168.4 Western Mich. 12 294 172 8 1,978 19 164.8 Boston College 12 340 182 10 1,954 15 162.8 Maryland 12 318 175 8 1,940 15 161.7 Tulane 12 241 136 6 1,920 12 160.0 San Diego St. 12 242 144 3 1,895 13 157.9 Rice 12 246 122 16 1,738 6 144.8 Charlotte 12 312 146 16 1,643 10 136.9 UTEP 12 330 150 14 1,619 7 134.9 Minnesota 12 233 110 11 1,513 9 126.1 New Mexico 12 242 120 14 1,489 8 124.1 Kent St. 12 234 114 15 1,472 8 122.7 Rutgers 12 275 135 11 1,387 7 115.6 Air Force 12 143 69 6 1,321 10 110.1 Ga. Southern 12 195 105 7 1,320 8 110.0 Georgia Tech 11 119 43 5 927 10 84.3 Navy 12 101 42 10 1,005 10 83.8 Army West Point 12 61 19 5 355 2 29.6

