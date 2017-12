BC-FBC–NCAA FBS Team Kickoff Returns

By The Associated Press

National Team Leaders

By The Associated Press

Kickoff Returns

Through games of Dec. 09

G No KRYd Avg Wyoming 12 20 590 29.50 Troy 12 30 880 29.33 Virginia 12 33 899 27.24 TCU 13 24 633 26.38 Memphis 12 45 1,174 26.09 Stanford 13 38 975 25.66 Old Dominion 12 34 872 25.65 Virginia Tech 12 20 508 25.40 UCF 12 32 804 25.13 Arizona 12 26 648 24.92 Boise St. 13 36 894 24.83 La.-Monroe 12 57 1,415 24.82 Ole Miss 12 38 939 24.71 Florida St. 12 26 642 24.69 Kansas St. 12 42 1,036 24.67 Georgia 13 21 517 24.62 West Virginia 12 33 805 24.39 Duke 12 28 679 24.25 Ohio St. 13 28 678 24.21 San Diego St. 12 28 677 24.18 Houston 11 28 675 24.11 Southern California 13 35 823 23.51 North Carolina 12 43 1,011 23.51 Washington 12 23 540 23.48 Texas Tech 12 27 632 23.41 Alabama 12 15 348 23.20 Charlotte 12 43 994 23.12 Texas 12 25 576 23.04 South Carolina 12 29 668 23.03 Penn St. 12 27 615 22.78 Iowa 12 29 660 22.76 Oregon 12 38 863 22.71 Syracuse 12 38 863 22.71 Nebraska 12 38 859 22.61 Boston College 12 38 851 22.39 Texas A&M 12 34 761 22.38 Temple 12 47 1,046 22.26 NC State 12 32 711 22.22 Nevada 12 41 908 22.15 Appalachian St. 12 29 642 22.14 Marshall 12 38 839 22.08 Vanderbilt 12 30 659 21.97 Louisiana 12 41 900 21.95 UTSA 11 21 460 21.90 Ohio 12 32 700 21.88 Miami (FL) 12 32 698 21.81 Northern Ill. 12 33 717 21.73 Fresno St. 13 35 760 21.71 Ball St. 12 48 1,042 21.71 Colorado 12 27 585 21.67 UTEP 12 36 777 21.58 Auburn 13 21 453 21.57 Missouri 12 37 798 21.57 Maryland 12 60 1,294 21.57 Central Mich. 12 39 841 21.56 Colorado St. 12 24 517 21.54 Kentucky 12 43 926 21.53 Minnesota 12 35 753 21.51 Fla. Atlantic 13 33 708 21.45 Ga. Southern 12 49 1,050 21.43 Toledo 13 39 835 21.41 Georgia St. 11 28 599 21.39 Florida 11 26 553 21.27 Arkansas 12 45 957 21.27 Tennessee 12 32 680 21.25 UConn 12 50 1,054 21.08 New Mexico 12 43 906 21.07 Notre Dame 12 33 691 20.94 Michigan St. 12 31 649 20.94 New Mexico St. 12 27 564 20.89 Wake Forest 12 39 814 20.87 Louisiana Tech 12 27 563 20.85 Wisconsin 13 31 643 20.74 Tulane 12 28 580 20.71 Cincinnati 12 35 724 20.69 Bowling Green 12 47 970 20.64 UAB 12 37 763 20.62 California 12 46 945 20.54 Iowa St. 12 26 533 20.50 Kansas 12 51 1,045 20.49 Oregon St. 12 57 1,166 20.46 San Jose St. 13 44 898 20.41 Southern Miss. 12 31 630 20.32 Middle Tenn. 12 23 467 20.30 LSU 12 18 364 20.22 Utah St. 12 34 687 20.21 Western Mich. 12 40 806 20.15 Mississippi St. 12 23 463 20.13 East Carolina 12 44 878 19.95 Navy 12 35 694 19.83 Hawaii 12 41 812 19.80 SMU 12 38 751 19.76 Clemson 13 24 473 19.71 Louisville 12 22 433 19.68 Oklahoma 13 36 707 19.64 Georgia Tech 11 40 775 19.38 Arizona St. 12 32 619 19.34 Massachusetts 12 46 889 19.33 UCLA 12 49 944 19.27 Illinois 12 36 693 19.25 Western Ky. 12 44 845 19.20 South Ala. 12 32 612 19.13 FIU 12 32 609 19.03 Utah 12 15 285 19.00 Army West Point 12 34 644 18.94 Oklahoma St. 12 27 510 18.89 Indiana 12 33 623 18.88 Pittsburgh 12 30 562 18.73 North Texas 13 40 749 18.73 Michigan 12 29 543 18.72 Washington St. 12 19 354 18.63 Arkansas St. 11 31 573 18.48 Northwestern 12 22 406 18.45 Tulsa 12 44 809 18.39 Akron 13 33 602 18.24 South Fla. 11 27 486 18.00 Baylor 12 37 662 17.89 Rice 12 37 659 17.81 Miami (OH) 12 40 708 17.70 Buffalo 12 36 634 17.61 BYU 13 38 667 17.55 Air Force 12 26 454 17.46 Rutgers 12 41 714 17.41 Kent St. 12 51 883 17.31 Texas St. 12 31 535 17.26 Eastern Mich. 12 37 618 16.70 UNLV 12 37 617 16.68 Purdue 12 29 482 16.62 Idaho 12 32 529 16.53

