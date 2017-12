BC-FBC–NCAA FBS Individual Scoring

By The Associated Press

National Individual Leaders

Scoring

Through games of Dec. 09

G PAT A FG FGA Pts Avg Singletar,Fla.At 13 0 0 0 180 13.8 Penny,SDSt 12 0 0 0 144 12.0 Gaskin,Wash. 12 0 0 0 132 11.0 Rourke,Ohio 12 0 0 0 132 11.0 Ammendola,OklaSt 12 67 20 26 127 10.6 Barkley,PennSt 12 0 0 0 126 10.5 Johnson,Auburn 11 0 0 0 114 10.4 Vest,Toledo 13 58 25 30 131 10.1 Gay,Utah 12 37 27 31 118 9.8 Nadelman,So.Fla 11 51 20 24 107 9.7 Jones,So.Cal 12 0 0 0 114 9.5 Marshall,GaTech 11 0 0 0 104 9.5 Sills,W.Va. 12 0 0 0 112 9.3 Seibert,Okla. 13 75 15 18 120 9.2 Snell,Ky 12 0 0 0 110 9.2 Wright,UCF 12 77 11 14 109 9.1 Carlson,Auburn 13 54 21 28 117 9.0 Nuernberg,OhioSt 13 68 16 20 116 8.9 McCrane,Kan.St 12 43 21 26 106 8.8 Pantels,UNLV 9 28 17 22 79 8.8 Pappanast,Ala 11 51 15 19 96 8.7 Wilson,N.Tex 11 0 0 0 96 8.7 Barnes,LaTech 12 40 22 29 103 8.6 Jackson,L’vill 12 0 0 0 102 8.5 Love,Stan. 12 0 0 0 102 8.5 Miller,Memphs 12 0 0 0 102 8.5 Thomas,UNLV 12 0 0 0 102 8.5 Weaver,WF 12 49 19 22 102 8.5 Toner,Stan. 13 50 20 24 110 8.5 Powell,WashSt 12 45 19 23 101 8.4 Zervos,Ohio 12 58 15 18 101 8.4 Moore,N.Tex 13 52 19 21 109 8.4 McCann,Mo. 11 52 14 16 92 8.4 Creque,L’vill 12 56 15 17 100 8.3 Ruiz,ArizSt 12 46 18 25 99 8.3 Abey,Navy 11 0 0 0 90 8.2 Williams,Ark.St 11 50 15 21 90 8.2 Yoon,NDame 11 54 12 16 90 8.2 MacGinnis,Ky 12 34 21 27 97 8.1 Freeman,Oregon 12 0 0 0 96 8.0 Joseph,Fla.At 13 63 15 19 104 8.0 Sackett,UTSA 10 24 19 22 80 8.0 Woolfolk,Army 9 0 0 0 72 8.0 Hoggarth,Boise 13 52 17 21 103 7.9 Anderson,Cal 12 36 20 27 95 7.9 LaCamera,TexA&M 12 45 17 20 95 7.9 Molson,UCLA 12 48 16 20 95 7.9 Slye,VaTech 10 34 15 22 79 7.9 Bryan,ColoSt 12 51 15 18 94 7.8 Murphy,Syr. 12 35 20 27 94 7.8 Stefanou,Colo 11 35 17 22 86 7.8 Wimbush,NDame 11 0 0 0 86 7.8 Worthman,AFA 10 0 0 0 78 7.8 Camacho,Fresno 13 39 21 26 101 7.8 Davis,PennSt 12 66 9 16 93 7.8 Eberle,UtahSt 12 45 16 18 93 7.8 Owens,IowaSt 12 42 17 21 93 7.8 Pollack,Ariz 12 62 11 15 93 7.8 Wunderlic,Miss. 11 36 17 21 85 7.7 Blankensh,Ga. 13 55 15 17 100 7.7 Hill,OklaSt 12 0 0 0 92 7.7 Shaunfiel,S.Miss 12 42 17 20 92 7.7 Taylor,Memphs 11 0 0 0 84 7.6 Badgley,MiaFla 12 43 16 20 90 7.5 Grant,W.Mich 12 46 15 23 90 7.5 Lindsay,Colo 12 0 0 0 90 7.5 Samuels,N.C.St 12 0 0 0 90 7.5 Smith,S.Miss 12 0 0 0 90 7.5 Gaglianon,Wis. 13 55 14 16 97 7.5 Martin,Baylor 12 30 20 24 89 7.4 Rui,Kansas 10 23 17 20 74 7.4 Anderson,Okla. 13 0 0 0 96 7.4 Patterson,Memphs 12 62 9 13 88 7.3 Tate,Ariz 10 0 0 0 72 7.2 Oakes,Ind. 12 39 16 17 86 7.2 Schneider,Oregon 12 59 9 12 86 7.2 Suder,BGreen 12 33 18 22 86 7.2 McGrath,So.Cal 13 58 12 16 93 7.2 Johnson,Toledo 13 0 0 0 92 7.1 Aguayo,Fla.St 12 39 15 18 84 7.0 Fitzgeral,MissSt 12 0 0 0 84 7.0 Hilliard,Tulane 12 0 0 0 84 7.0 Johnson,Bufalo 12 0 0 0 84 7.0 Parker,Duke 12 35 17 21 84 7.0 Smith,UCF 12 0 0 0 84 7.0 Swanson,Toledo 12 0 0 0 84 7.0 Baron,SDSt 12 47 12 15 83 6.9 Verity,E.Caro 12 36 16 25 83 6.9 Borregale,FlaInt 12 40 14 16 82 6.8 Mitcheson,Bufalo 12 40 15 24 82 6.8 Williams,SMU 12 48 13 19 82 6.8 Pineiro,Fla. 11 26 17 18 75 6.8 Andrews,UCLA 9 0 0 0 60 6.7 Brooks,Tulsa 9 0 0 0 60 6.7 Jones,Tulsa 12 45 12 16 80 6.7 King,Houstn 9 0 0 0 60 6.7 Vizcaino,Wash. 12 47 12 19 80 6.7 Carpenter,Minn. 11 31 14 20 73 6.6 Fricano,E.Mich 12 36 15 21 79 6.6 Nordin,Mich. 12 37 15 20 79 6.6

