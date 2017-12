BC-FBC–NCAA FBS Individual Punting

By The Associated Press

National Individual Leaders

By The Associated Press

Punting

Through games of Dec. 09

G Punts Avg Dickson,Texas 12 73 48.4 Townsend,Fla. 11 64 47.5 Daniel,Tenn. 12 70 47.5 Bojorquez,N.Mex. 12 67 47.3 Tripucka,TexA&M 12 76 46.1 Carrizosa,SnJose 11 73 45.6 Waitman,S.Ala 12 70 45.2 Bailey,Stan. 13 53 45.1 Coffey,Idaho 12 66 44.6 Fatony,Mo. 12 50 44.5 Winslow,Pitt. 12 57 44.5 Nizialek,Ga. 13 49 44.5 Anderson,Rutgrs 12 79 44.4 Vedvik,Marsh 12 53 44.4 Charlton,S.Caro 12 47 44.3 Wishnowsk,Utah 12 46 44.2 Fox,Rice 12 57 44.2 Harvin II,GaTech 11 50 44.1 Luna,UTEP 12 79 44.1 Davidson,BGreen 12 60 44.0 Barnes,E.Caro 11 50 44.0 Coleman,Va. 12 71 44.0 Chrisman,OhioSt 12 44 44.0 Maggio,WF 12 64 43.9 Cole,N.C.St 12 53 43.8 Kinney,Colo 12 56 43.8 Walsh,Kan.St 11 54 43.7 Adams,KentSt 12 79 43.6 Sheldon,CMich 10 72 43.6 Newsome,NDame 12 59 43.5 Hart,Chrlot 12 85 43.5 Tyler,Fla.St 12 65 43.2 Hernandez,So.Fla 11 58 43.2 Hofrichte,Syr. 12 57 43.2 Gillikin,PennSt 12 50 43.2 Santoso,Minn. 12 66 43.0 Klumph,Cal 12 46 43.0 Linehan,BYU 13 59 42.9 Niswander,NW’ern 12 63 42.9 Cooke,MissSt 12 48 42.8 Flintoft,UCLA 12 52 42.8 Panton,Ky 11 57 42.7 Laurent,UMass 12 65 42.6 Julien,E.Mich 9 33 42.6 Budrovich,So.Cal 13 49 42.5 Bradburn,VaTech 12 63 42.5 Mitchell,W.Mich 12 65 42.4 Cusick,Fresno 13 64 42.4 Ripley,Tex.St 12 81 42.4 Bennett,Tulsa 12 61 42.3 Lightbour,Neb. 12 59 42.1 Gaudion,Hawaii 12 58 42.1 Parker,Duke 12 61 42.0 Hartbarge,MichSt 12 67 42.0 Panazzolo,TxTech 12 55 42.0 Smith,Cincy 12 64 42.0 Hayes,Ill. 12 77 42.0 Heim,LaMnro 12 58 41.9 Gasser,Akron 13 78 41.9 Wilson,FlaInt 12 50 41.8 Dalton,UtahSt 12 67 41.7 Roy,Houstn 11 53 41.6 Routsas,UTSA 11 47 41.6 Theisler,N.M.St 12 69 41.5 Gleeson,Miss. 12 51 41.5 Dixon,UAB 12 60 41.3 Ference,NIU 12 78 41.2 Robbins,Mich. 9 58 40.9 Grace,Ark.St 10 44 40.9 Spiers,Clem 13 60 40.8 Sackville,SMU 12 53 40.8 Geraci,La.Laf 12 64 40.7 Whitehead,Ind. 12 85 40.7 DeWeen,Bufalo 12 56 40.6 Kramer,Mia.Oh 12 64 40.5 Everett,S.Miss 11 60 40.5 Cate,ODU 12 66 40.5 Farkas,Ohio 12 54 40.4 Downing,IowaSt 12 62 40.3 Lotti,Wis. 13 51 40.3 Starzyk,Temple 12 52 40.3 Flynn,Ga.So. 12 66 40.2 Loy,Vandy 12 64 40.2 Knoll,BC 12 73 40.2 Schopper,Purdue 12 67 40.2 Sumpter,Troy 12 53 40.2 Kinney,W.Va. 12 61 40.0 Collins,W.Ky 12 52 39.9 Sleep-Dal,ArizSt 12 59 39.8 Subotsch,App.St 12 52 39.8 Conaway,Nevada 12 48 39.6 Moos,Kansas 12 83 39.6 Zaleski,Wyo. 12 81 39.4 Nunez,TCU 13 61 39.3 Lees,Md. 12 64 39.2 Block,Tulane 12 53 39.2 Bonadies,MidTen 12 53 39.2 Graham,UConn 12 63 38.8 Johnson,Ark 12 59 38.6 Porebski,Ore.St 12 49 38.5

