BC-FBC–NCAA FBS Individual Kickoff Returns

By The Associated Press

National Individual Leaders

Kickoff Returns

Through games of Dec. 09

G No KRYd Avg Pollard,Memphs 12 19 806 42.4 Reed,Kan.St 10 15 530 35.3 Hughes,UCF 12 16 545 34.1 Jones,Troy 12 24 789 32.9 Green,LaMnro 12 27 876 32.4 Davis,Marsh 12 17 525 30.9 Penny,SDSt 12 15 459 30.6 Harper,ODU 12 24 698 29.1 Reed,Va. 11 26 743 28.6 Barkley,PennSt 12 15 426 28.4 Warren,Ark 12 29 765 26.4 Pringle,Kan.St 11 14 369 26.4 Ratliff-W,UNC 12 34 895 26.3 Phillips,W.Mich 12 26 683 26.3 Jones,So.Cal 13 26 682 26.2 Lewis,App.St 12 22 575 26.1 Johnson,Ariz 12 23 599 26.0 Scarlett,Stan. 13 34 884 26.0 Wilson,Boise 13 18 465 25.8 Brooks-Ja,Oregon 11 14 360 25.7 Simms,W.Va. 11 27 692 25.6 Huntley,N.M.St 11 17 433 25.5 Smith,Ga.St. 11 16 407 25.4 Juniel,UTEP 12 21 533 25.4 Leday,Houstn 10 21 526 25.0 Jones,Miss. 12 31 775 25.0 Spielman,Neb. 11 27 669 24.8 Beebe,NIU 9 12 297 24.8 Whyte,Fla.At 13 23 568 24.7 Wilcox Jr,BGreen 12 21 517 24.6 Wilson,Duke 12 24 590 24.6 Riley,Syr. 12 29 710 24.5 Chandler,Tenn. 12 17 416 24.5 Dunner,BallSt 12 29 709 24.4 Johnson,Md. 12 27 657 24.3 Walker,BC 12 31 754 24.3 Calais,La.Laf 12 30 715 23.8 Wakefield,Vandy 11 22 524 23.8 Clark,ColoSt 11 18 427 23.7 Lilly,N.Mex. 12 31 731 23.6 Johnson,Toledo 13 28 659 23.5 Henley,Nevada 12 19 439 23.1 Warren II,Cincy 12 19 439 23.1 Bowden Jr,Ky 12 35 807 23.1 Kirk,TexA&M 12 21 480 22.9 Haden,UAB 12 16 365 22.8 Akers,IowaSt 9 11 250 22.7 Sanders,NDame 12 28 633 22.6 Lemons,Fla. 9 14 315 22.5 Schadler,Kansas 12 25 562 22.5 Hines,N.C.St 12 21 469 22.3 Jones,Temple 12 27 599 22.2 Holmes,UCLA 12 30 664 22.1 Igbinoghe,Auburn 13 18 397 22.1 Campbell,Ga.So. 12 36 790 21.9 Zigler,SnJose 13 16 351 21.9 Scarver,UtahSt 12 24 526 21.9 Thomas,MiaFla 12 30 654 21.8 Rountree,Mo. 12 21 457 21.8 Montgomer,Chrlot 12 37 802 21.7 Echols-Lu,W.Ky 10 18 390 21.7 Badie,Tulane 12 22 476 21.6 Etienne,Clem 12 15 324 21.6 Ballage,ArizSt 12 19 410 21.6 Brown,E.Caro 12 21 452 21.5 Kelly-Mar,Iowa 12 19 404 21.3 Davis,Cal 12 39 826 21.2 Johnson,SMU 10 12 253 21.1 Leake,Md. 9 13 274 21.1 Heyward,MichSt 11 18 379 21.1 Sutton,Okla. 12 19 400 21.1 Blackmon,Colo 12 15 315 21.0 Henderson,Pitt. 12 25 524 21.0 Walker,Army 11 24 501 20.9 Skanes,UConn 12 26 540 20.8 Clair,BGreen 11 16 330 20.6 Ewaliko,Hawaii 12 36 742 20.6 Bester,Mia.Oh 10 16 327 20.4 Cottrell,GaTech 11 23 470 20.4 Stokes,Tulsa 9 26 527 20.3 Johnson,N.Tex 13 18 364 20.2 Thomas,Mich. 12 18 362 20.1 Pierce,Ore.St 12 27 540 20.0 Edwards,Akron 13 19 375 19.7 O’Neal,Fresno 12 18 354 19.7 Trammell,Rice 12 17 332 19.5 Trinnaman,BYU 13 17 332 19.5 Osborn,Bufalo 12 16 310 19.4 Daniels,S.Miss 10 13 249 19.2 Williams,Ind. 12 28 523 18.7 West,SMU 11 18 335 18.6 Price,KentSt 10 12 223 18.6 McVey,AFA 12 21 390 18.6 Darden,N.Tex 13 16 295 18.4 Britt,UMass 12 15 275 18.3 Knox,Purdue 12 16 288 18.0 Carrigan,KentSt 12 15 265 17.7 Duckworth,Idaho 12 23 404 17.6 Haydel,Tex.St 12 22 382 17.4 Sexton,E.Mich 12 18 312 17.3

