BC-FBC–NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

By The Associated Press

National Individual Leaders

Interceptions Per Game

Through games of Dec. 09

G InG Yds TD IPG Denis,BC 12 7 185 0 .6 Jackson,Iowa 12 7 163 2 .6 Young,Fla.At 13 7 121 0 .5 Cox,CMich 12 6 118 0 .5 Elliott,Texas 12 6 127 2 .5 Gilbert,Duke 12 6 7 0 .5 Monday,KentSt 10 5 33 0 .5 Nickerson,Tulane 12 6 8 0 .5 Brinson,Ga.So. 12 5 57 0 .4 Brown,Troy 12 5 93 1 .4 Bunting,CMich 12 5 19 0 .4 Burns,Ariz 12 5 58 0 .4 Carter,Memphs 12 5 74 0 .4 Davis,UtahSt 12 5 120 3 .4 Dowell,MichSt 12 5 78 0 .4 Duck,App.St 12 5 103 0 .4 Johnson,NIU 12 5 85 2 .4 Thompson,SDSt 12 5 83 1 .4 Williams,UAB 12 5 80 1 .4 Williams,LSU 12 5 28 0 .4 Lomax,N.M.St 10 4 19 1 .4 Oruwariye,PennSt 10 4 17 0 .4 Reed,Kan.St 10 4 32 0 .4 George,Akron 13 5 58 0 .4 Reid,Stan. 13 5 1 0 .4 Abraham,So.Fla 11 4 78 0 .4 Davis,Houstn 11 4 94 0 .4 Dawson,Fla. 11 4 54 1 .4 Gaines,UTSA 11 4 52 0 .4 Henderson,Fla. 11 4 82 2 .4 Moses,UMass 11 4 88 1 .4 Thornhill,Va. 11 4 4 0 .4 Williams,Ga.St. 11 4 42 0 .4 Williams,Houstn 11 4 62 0 .4 Wyatt,SMU 11 4 165 2 .4 Blanding,Va. 12 4 72 1 .3 Edwards,Ky 12 4 1 0 .3 Gafford,Wyo. 12 4 45 1 .3 Gibson,UCF 12 4 26 0 .3 Green,OklaSt 12 4 65 0 .3 Hayes,App.St 12 4 75 0 .3 Hughes,UCF 12 4 92 1 .3 Jackson,MiaFla 12 4 0 0 .3 Johnson,MiaFla 12 4 57 1 .3 Muhammad,FlaInt 12 4 25 1 .3 Nelson,Va. 12 4 31 0 .3 Parker,TxTech 12 4 114 0 .3 Queiro,NW’ern 12 4 59 0 .3 Randall,Temple 12 4 16 0 .3 Robertson,LaTech 12 4 96 0 .3 Stephens,BGreen 9 3 0 0 .3 Stroman,VaTech 12 4 47 1 .3 Thompson,WashSt 12 4 0 0 .3 Washingto,L’vill 12 4 81 1 .3 Watts,TexA&M 12 4 15 0 .3 Wingard,Wyo. 12 4 34 0 .3 Edwards,Wis. 13 4 63 1 .3 Ferguson,Wis. 13 4 136 1 .3 Jones,So.Cal 13 4 17 0 .3 Lewis,Fla.At 13 4 28 0 .3 Robinson,Toledo 13 4 40 0 .3 Tooley,Fla.At 13 4 14 0 .3 Webb,OhioSt 13 4 51 0 .3 Adams,Kan.St 10 3 51 1 .3 Coleman,CMich 10 3 33 1 .3 Wilson,Ala 10 3 21 0 .3 Cotton-Mo,IowaSt 11 3 54 1 .3 Harris,Rutgrs 11 3 29 0 .3 Hester,Rutgrs 11 3 95 2 .3 Jackson,Marsh 11 3 108 1 .3 McDuffie,Duke 11 3 78 1 .3 Moore,Ohio 11 3 46 0 .3 Moore,Miss. 11 3 63 0 .3 Nichols,So.Fla 11 3 14 0 .3 Wilkins,So.Fla 11 3 21 0 .3 Williams,Ill. 11 3 55 0 .3 Allen,Mia.Oh 12 3 49 1 .3 Amadi,Oregon 12 3 21 0 .3 Baber,Nevada 12 3 139 2 .3 Bachie,MichSt 12 3 15 0 .3 Bassey,WF 12 3 30 1 .3 Boone,N.C.St 12 3 47 1 .3 Briones,CMich 12 3 2 0 .3 Carter,ODU 12 3 32 0 .3 Cruikshan,Ariz 12 3 65 0 .3 Dodson,TexA&M 12 3 41 1 .3 Epps,Wyo. 12 3 90 0 .3 Fields,Duke 12 3 81 2 .3 Flannigan,Ariz 12 3 5 0 .3 Floyd,VaTech 12 3 106 1 .3 Graham Jr,Oregon 12 3 48 0 .3 Hall,Memphs 12 3 29 0 .3 Hall,Idaho 12 3 27 0 .3 Hamilton,Miss. 12 3 26 0 .3 Harrison,Ala 12 3 7 0 .3 Huff,Minn. 12 3 67 1 .3 Jackson,Md. 12 3 0 0 .3 Kelly,SDSt 12 3 44 0 .3 LaForce,N.M.St 12 3 29 0 .3 Leavitt,UtahSt 12 3 26 0 .3 Lewis,LaTech 12 3 70 1 .3 Lewis Jr.,Tulane 12 3 16 0 .3 Love,NDame 12 3 153 2 .3 Matautia,Hawaii 12 3 60 1 .3 McLaurin,MissSt 12 3 43 0 .3 Milton,BGreen 12 3 47 0 .3 Moore,S.Caro 12 3 52 1 .3 Moore,S.Miss 12 3 54 0 .3 Mullen,Clem 12 3 0 0 .3 Neal,UCF 12 3 79 1 .3 Phillips,W.Mich 12 3 63 1 .3 Reaves,S.Ala 12 3 7 0 .3 Richardso,Ark 12 3 7 0 .3 Robinson,W.Va. 12 3 170 2 .3 Rodgers,UMass 12 3 59 1 .3 Savage,Md. 12 3 93 1 .3 Strnad,WF 12 3 44 0 .3 Taylor,WashSt 12 3 -1 0 .3 Thomas,Navy 12 3 55 0 .3 Toliver,Ark 12 3 66 0 .3 Vildor,Ga.So. 12 3 0 0 .3 Wallace,Ala 12 3 66 1 .3 White,W.Va. 12 3 2 0 .3 Whittaker,Ariz 12 3 70 1 .3 Williamso,Bufalo 12 3 18 0 .3 Worthingo,Colo 12 3 44 0 .3

