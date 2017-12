BC-FBC–NCAA FBS Individual Field Goals

By The Associated Press

National Individual Leaders

Field Goals

Through games of Dec. 09

G FG FGA Pct PG Gay,Utah 12 27 31 .871 2.25 Vest,Toledo 13 25 30 .833 1.92 Sackett,UTSA 10 19 22 .864 1.90 Pantels,UNLV 9 17 22 .773 1.89 Barnes,LaTech 12 22 29 .759 1.83 Nadelman,So.Fla 11 20 24 .833 1.82 MacGinnis,Ky 12 21 27 .778 1.75 McCrane,Kan.St 12 21 26 .808 1.75 Rui,Kansas 10 17 20 .850 1.70 Ammendola,OklaSt 12 20 26 .769 1.67 Anderson,Cal 12 20 27 .741 1.67 Martin,Baylor 12 20 24 .833 1.67 Murphy,Syr. 12 20 27 .741 1.67 Camacho,Fresno 13 21 26 .808 1.62 Carlson,Auburn 13 21 28 .750 1.62 Powell,WashSt 12 19 23 .826 1.58 Weaver,WF 12 19 22 .864 1.58 Pineiro,Fla. 11 17 18 .944 1.55 Stefanou,Colo 11 17 22 .773 1.55 Wunderlic,Miss. 11 17 21 .810 1.55 Toner,Stan. 13 20 24 .833 1.54 Ruiz,ArizSt 12 18 25 .720 1.50 Slye,VaTech 10 15 22 .682 1.50 Suder,BGreen 12 18 22 .818 1.50 Moore,N.Tex 13 19 21 .905 1.46 LaCamera,TexA&M 12 17 20 .850 1.42 Owens,IowaSt 12 17 21 .810 1.42 Parker,Duke 12 17 21 .810 1.42 Shaunfiel,S.Miss 12 17 20 .850 1.42 Pappanast,Ala 11 15 19 .789 1.36 Rice,ODU 11 15 20 .750 1.36 Williams,Ark.St 11 15 21 .714 1.36 Badgley,MiaFla 12 16 20 .800 1.33 Eberle,UtahSt 12 16 18 .889 1.33 Molson,UCLA 12 16 20 .800 1.33 Oakes,Ind. 12 16 17 .941 1.33 Patterson,S.Ala 12 16 19 .842 1.33 Verity,E.Caro 12 16 25 .640 1.33 Hoggarth,Boise 13 17 21 .810 1.31 Carpenter,Minn. 11 14 20 .700 1.27 McCann,Mo. 11 14 16 .875 1.27 Aguayo,Fla.St 12 15 18 .833 1.25 Bass,Ga.So. 12 15 19 .789 1.25 Boumerhi,Temple 12 15 23 .652 1.25 Bryan,ColoSt 12 15 18 .833 1.25 Coghlin,MichSt 12 15 19 .789 1.25 Creque,L’vill 12 15 17 .882 1.25 Fricano,E.Mich 12 15 21 .714 1.25 Grant,W.Mich 12 15 23 .652 1.25 Mitcheson,Bufalo 12 15 24 .625 1.25 Nordin,Mich. 12 15 20 .750 1.25 Zervos,Ohio 12 15 18 .833 1.25 Nuernberg,OhioSt 13 16 20 .800 1.23 Culp,LSU 9 11 15 .733 1.22 Borregale,FlaInt 12 14 16 .875 1.17 Crawford,SnJose 12 14 17 .824 1.17 Rooker,MidTen 12 14 17 .824 1.17 Blankensh,Ga. 13 15 17 .882 1.15 Joseph,Fla.At 13 15 19 .789 1.15 Seibert,Okla. 13 15 18 .833 1.15 Yoon,NDame 11 12 16 .750 1.09 Almond,BYU 12 13 19 .684 1.08 Laurent,UMass 12 13 15 .867 1.08 Williams,SMU 12 13 19 .684 1.08 Gaglianon,Wis. 13 14 16 .875 1.08 Baron,SDSt 12 12 15 .800 1.00 Brown,Neb. 12 12 14 .857 1.00 Choukair,Ore.St 12 12 19 .632 1.00 Coffey,Idaho 12 12 17 .706 1.00 Jones,Tulsa 12 12 16 .750 1.00 Kuhbander,NW’ern 12 12 14 .857 1.00 McLaughli,Ill. 12 12 17 .706 1.00 Rothe,Wyo. 12 12 15 .800 1.00 Sloman,Mia.Oh 12 12 16 .750 1.00 Tarbutt,UConn 12 12 18 .667 1.00 Vizcaino,Wash. 12 12 19 .632 1.00 White,S.Caro 12 12 22 .545 1.00 McGrath,So.Cal 13 12 16 .750 .92 Brown,N.M.St 12 11 15 .733 .92 Christman,MissSt 12 11 12 .917 .92 Kessman,Pitt. 12 11 19 .579 .92 Pollack,Ariz 12 11 15 .733 .92 Vogel,UAB 12 11 14 .786 .92 Wright,UCF 12 11 14 .786 .92 Novikoff,Houstn 11 10 12 .833 .91 Wright,Ga.St. 11 10 20 .500 .91 Artigue,La.Laf 12 10 14 .714 .83 Ford,LaMnro 12 10 13 .769 .83 Lichtenbe,BC 12 10 17 .588 .83 Rowland,Texas 12 10 17 .588 .83 Sanders,N.Mex. 12 10 15 .667 .83 Dellinger,Purdue 11 9 12 .750 .82 Moehring,Navy 10 8 14 .571 .80 Davis,PennSt 12 9 16 .563 .75 Hagan,NIU 12 9 16 .563 .75 Hagee,BallSt 12 9 16 .563 .75 Hynes,KentSt 12 9 15 .600 .75 Jones,UNC 12 9 14 .643 .75 Nuss,W.Ky 12 9 15 .600 .75 Patterson,Memphs 12 9 13 .692 .75 Recinos,Iowa 12 9 11 .818 .75 Rubino,App.St 12 9 15 .600 .75 Schneider,Oregon 12 9 12 .750 .75 Strebel,AFA 12 9 12 .750 .75 Vedvik,Marsh 12 9 15 .600 .75

