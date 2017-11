By The Associated Press

BC-FBC–Youngstown St.-Indiana St. Stats

Youngstown St. 66, Indiana St. 24

Youngstown St. 28 10 14 14 —66 Indiana St. 7 17 0 0 —24 First Quarter

YSU_Davis 57 run (Kennedy kick), 12:14.

YSU_Davis 1 run (Kennedy kick), 5:28.

YSU_Bailey 0 fumble recovery (Kennedy kick), 3:08.

YSU_Brawell 39 pass from Davis (Kennedy kick), 0:25.

INST_Booker 77 run (Nunez kick), 0:00.

Second Quarter

YSU_FG Kennedy 19, 10:29.

INST_Keys 1 run (Nunez kick), 8:17.

YSU_McCaster 1 run (Kennedy kick), 5:16.

INST_McClendon 73 pass from Sparks (Nunez kick), 4:57.

INST_FG Nunez 35, 0:28.

Third Quarter

YSU_Surin 61 pass from. Davis (Kennedy kick), 12:27.

YSU_Surin 64 pass from Davis (Kennedy kick), 5:38.

Fourth Quarter

YSU_Alessi 5 run (Kennedy kick), 12:16.

YSU_Alessi 67 run (Kennedy kick), 7:31.

___

YSU INST First downs 22 16 Rushes-yards 55-289 33-177 Passing 349 265 Comp-Att-Int 10-12-0 14-30-3 Return Yards 97 120 Punts-Avg. 3-44.0 6-33.2 Fumbles-Lost 1-0 0-0 Penalty-Yards 3-18 2-15 Time of Possession 33:25 26:35

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Youngstown St., R. Davis 14-98, J. Alessi 6-86, T. McCaster 22-71, L. Pearson 4-13, C. Turner 5-12, C. Durkin 2-11. Indiana St., L. Booker 19-167, T. McCoy 5-10, J. Keys 5-9, B. Pugh 1-0, I. Harker 2-(minus 3), C. Sparks 1-(minus 6).

PASSING_Youngstown St., R. Davis 10-12-0-349. Indiana St., C. Sparks 12-22-2-224, T. Bouldin 1-1-0-35, I. Harker 1-7-1-6.

RECEIVING_Youngstown St., D. Patterson 5-143, S. St. Surin 2-125, J. Braswell 1-39, A. Bailey 1-23, K. Rader 1-19. Indiana St., J. McClendon 6-101, B. Pugh 2-71, R. Morgan 1-36, M. Fleming II 1-35, Z. Larkin 1-13, M. Thomas 1-6, C. Lee 1-3, L. Booker 1-0.

