BC-FBC–Valparaiso-Jacksonville Stats

By The Associated Press

Jacksonville 20, Valparaiso 17

Valparaiso 7 7 0 3 —17 Jacksonville 3 10 7 0 —20 First Quarter

JAC_FG Ramirez 28, 6:48.

VALP_Larose 22 pass from Seewald (Latsonas kick), 1:37.

Second Quarter

JAC_FG Ramirez 46, 12:15.

JAC_Riley 14 run Ramirez kick), 4:58.

VALP_Morgan 3 run (Latsonas kick), 1:42.

Third Quarter

JAC_Riley 1 run Ramirez kick), 0:41.

Fourth Quarter

VALP_FG Latsonas 20, 11:03.

___

VALP JAC First downs 20 17 Rushes-yards 34-109 44-190 Passing 296 190 Comp-Att-Int 21-30-3 9-14-0 Return Yards 35 58 Punts-Avg. 1-34.0 3-42.7 Fumbles-Lost 3-1 2-0 Penalty-Yards 6-49 4-52 Time of Possession 30:59 29:01

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Valparaiso, K. Cartales 11-63, J. Morgan 10-40, C. Boxrucker 6-18, F. Catrine 3-12, J. Nunes 1-0, J. Seewald 3-(minus 24). Jacksonville, I. Riley 14-90, P. Rattray 7-65, K. Simpson 6-14, L. Washington 3-14, J. Brito 3-10, R. Wells 10-(minus 1).

PASSING_Valparaiso, J. Seewald 21-30-3-296. Jacksonville, R. Wells 9-14-0-190.

RECEIVING_Valparaiso, K. Cartales 3-67, M. Sutter 4-66, F. Catrine 4-56, J. Seewald 1-29, D. Navarro 3-27, D. Larose 2-27, J. Rene 2-11, J. Morgan 1-9, B. Gessinger 1-4. Jacksonville, P. Gray 6-73, N. Duch 1-59, J. Brito 1-43, M. Bailey 1-15.

