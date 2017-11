By The Associated Press

BC-FBC–Utah St.-New Mexico Stats

Utah St. 24, New Mexico 10

Utah St. 7 7 3 7—24 New Mexico 0 3 0 7—10 First Quarter

UTS_Hunt 1 run (Eberle kick), 1:10

Second Quarter

NM_FG Sanders 42, 2:08

UTS_Hunt 65 run (Eberle kick), 1:44

Third Quarter

UTS_FG Eberle 28, 9:00

Fourth Quarter

UTS_Woodward 70 fumble return (Eberle kick), 8:56

NM_Tuioti 34 run (Sanders kick), 3:20

___

UTS NM First downs 12 21 Rushes-yards 24-129 57-265 Passing 114 75 Comp-Att-Int 13-24-1 12-22-0 Return Yards 18 61 Punts-Avg. 6-40.33 5-41.2 Fumbles-Lost 2-1 5-4 Penalties-Yards 5-50 9-63 Time of Possession 20:53 39:07

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Utah St., Hunt 14-117, Love 4-8, Scarver 2-3, T.Miller 4-1. New Mexico, L.Jordan 16-85, Owens 14-44, Chestnut 9-42, Tuioti 5-39, McQuarley 9-37, R.Jordan 3-17, Moran 1-1.

PASSING_Utah St., Love 13-24-1-114. New Mexico, L.Jordan 4-6-0-21, McQuarley 0-1-0-0, Tuioti 8-15-0-54.

RECEIVING_Utah St., Tarver 2-40, Vaughns 2-22, Raymond 2-16, Nathan 2-15, Scarver 2-9, Hunt 2-2, Roberts 1-10. New Mexico, Griffin 5-35, C.Davis 2-13, Owens 2-2, Drennan 1-19, R.Jordan 1-8, Reed 1-(minus 2).

MISSED FIELD GOALS_New Mexico, Sanders 47.

