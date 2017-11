By The Associated Press

BC-FBC–South Dakota-N. Iowa Stats

N. Iowa 34, South Dakota 29

South Dakota 7 9 7 6 —29 N. Iowa 3 10 7 14 —34 First Quarter

SDAK_Hale 16 pass from Streveler (Weese kick), 12:00.

UNI_FG Drysdale 37, 2:39.

Second Quarter

SDAK_FG Weese 32, 14:21.

UNI_FG Drysdale 45, 9:46.

SDAK_FG Weese 24, 6:13.

UNI_Weston 59 pass from Dunne (Drysdale kick), 4:50.

SDAK_FG Weese 33, 0:35.

Third Quarter

SDAK_Samson 11 run (Weese kick), 12:37.

UNI_Weston 4 pass from Dunne (Drysdale kick), 3:56.

Fourth Quarter

UNI_Weymiller 8 run (Drysdale kick), 3:02.

UNI_Brookins 29 interception return (Drysdale kick), 2:23.

SDAK_Allen 1 pass from Streveler (pass failed), 0:11.

___

SDAK UNI First downs 25 16 Rushes-yards 36-89 35-55 Passing 401 228 Comp-Att-Int 34-51-2 14-24-0 Return Yards 55 104 Punts-Avg. 3-47.7 6-40.2 Fumbles-Lost 4-2 0-0 Penalty-Yards 4-30 7-54 Time of Possession 31:12 28:48

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_South Dakota, K. Henry 13-39, M. Fredrick 14-35, B. Samson 1-11, B. Klett 2-3, A. Simmons 1-2, C. Streveler 5-(minus 1). N. Iowa, M. Weymiller 24-69, T. Allen 2-9, C. Jegen 3-7, E. Dunne 5-(minus 29).

PASSING_South Dakota, C. Streveler 34-51-2-401. N. Iowa, E. Dunne 14-24-0-228.

RECEIVING_South Dakota, J. Hale 6-151, S. Jackson 8-92, D. Allen 4-51, M. Fredrick 4-32, B. Samson 3-25, K. Case 2-25, B. Van Roekel 4-12, A. Brooks 1-5, R. Baker 1-4, K. Henry 1-4. N. Iowa, B. Moore 5-100, I. Weston 3-62, D. Fountain 1-21, M. Weymiller 2-16, J. James 1-12, E. Nissen 1-10, C. Jegen 1-7.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.