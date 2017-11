BC-FBC–Scores,2nd Add

By The Associated Press

tx <

$vscores3 <

MIDWEST

Augustana (SD) 28, Concordia (St.P.) 13<

Aurora 36, Concordia (Wis.) 14<

Baldwin-Wallace 27, Heidelberg 10<

Baylor 38, Kansas 9<

Bemidji St. 17, St. Cloud St. 10<

Benedictine (Ill.) 44, Wis. Lutheran 7<

Bethel (Minn.) 42, Augsburg 22<

Bluffton 65, Earlham 21<

Carroll (Wis.) 60, North Park 21<

Case Reserve 41, Westminster (Pa.) 10<

Cent. Missouri 52, Northeastern St. 24<

Cent. Oklahoma 27, Washburn 10<

Central 23, Luther 21<

Chadron St. 35, Black Hills St. 14<

Chicago 19, Macalester 14<

Colorado Mesa 69, S. Dakota Tech 7<

Concordia (Moor.) 54, St. Olaf 12<

Concordia (Neb.) 35, Briar Cliff 7<

Cornell (Iowa) 41, Grinnell 20<

Dakota Wesleyan 62, Dordt 52<

Dayton 36, Marist 17<

DePauw 37, Kenyon 32<

Denison 36, Wooster 26<

Dubuque 35, Coe 21<

E. Illinois 23, E. Kentucky 20, OT<

Emporia St. 30, Missouri Western 27<

Eureka 63, Martin Luther 26<

Evangel 34, Avila 14<

Faulkner 54, Cincinnati Christian 3<

Ferris St. 26, Davenport 0<

Findlay 70, Alderson-Broaddus 28<

Fort Hays St. 13, NW Missouri St. 12<

Franklin 63, Anderson (Ind.) 17<

Friends 49, Bethany (Kan.) 18<

Graceland (Iowa) 42, William Penn 6<

Grand View 30, Benedictine (Kan.) 27<

Greenville 49, Minn.-Morris 21<

Hillsdale 45, Malone 7<

Hope 48, Albion 10<

John Carroll 52, Otterbein 16<

Kalamazoo 13, Rockford 6<

Kansas Wesleyan 58, Bethel (Kan.) 24<

Lake Forest 28, Illinois College 21<

Lakeland 49, Concordia (Ill.) 13<

Lindenwood (Mo.) 37, Missouri Southern 17<

Mac Murray 34, St. Scholastica 26<

Manchester 35, Hanover 34<

Marian (Ind.) 62, Missouri Baptist 0<

Marietta 49, Capital 21<

Mid-Am Nazarene 37, Cent. Methodist 21<

Midland 32, Hastings 24<

Millikin 41, Elmhurst 7<

Minn. Duluth 54, Minn.-Crookston 6<

Minn. St.-Mankato 48, Wayne (Neb.) 27<

Minn. St.-Moorhead 22, Minot St. 16<

Missouri 45, Florida 16<

Missouri St. 36, S. Illinois 28<

Missouri Valley 27, Baker 22<

Monmouth (Ill.) 52, Knox 10<

Morningside 41, Doane 10<

Mount St. Joseph 56, Defiance 10<

Mount Union 59, Muskingum 7<

N. Iowa 34, South Dakota 29<

Nebraska Wesleyan 45, Simpson (Iowa) 38<

North Central (Ill.) 43, Carthage 20<

Northwestern (Minn.) 24, Crown (Minn.) 7<

Northwood (Mich.) 35, Saginaw Valley St. 21<

Notre Dame Coll. 31, Virginia-Wise 28<

Oberlin 27, Hiram 14<

Ohio Dominican 63, Kentucky Wesleyan 7<

Ohio Northern 49, Wilmington (Ohio) 45<

Peru St. 47, Culver-Stockton 42<

Pittsburg St. 35, Nebraska-Kearney 13<

Purdue 29, Illinois 10<

Ripon 14, Lawrence 7<

S. Dakota St. 33, N. Dakota St. 21<

Siena Heights 48, Lindenwood (Ill.) 0<

Sioux Falls 19, Upper Iowa 7<

Southwestern (Kan.) 44, Ottawa, Kan. 17<

St. Francis (Ill.) 28, Robert Morris-Chicago 18<

St. Francis (Ind.) 40, Taylor 20<

St. John’s (Minn.) 72, Hamline 6<

St. Mary (Kan.) 39, Sterling 19<

St. Norbert 47, Beloit 7<

St. Thomas (Minn.) 58, Gustavus 7<

St. Xavier 30, Olivet Nazarene 29, 2OT<

Tabor 46, McPherson 29<

Tiffin 14, Michigan Tech 7<

Trine 41, Alma 6<

UT Martin 16, SE Missouri 14<

Valley City St. 40, Jamestown 14<

W. Illinois 31, Illinois St. 14<

Waldorf 41, Presentation 33<

Walsh 31, Lake Erie 7<

Wartburg 56, Buena Vista 14<

Wayne (Mich.) 26, N. Michigan 24<

Westminster (Mo.) 27, Iowa Wesleyan 21, OT<

Wheaton (Ill.) 53, Augustana (Ill.) 10<

William Jewell 13, Lincoln (Mo.) 3<

Winona St. 45, SW Minnesota St. 7<

Wis.-LaCrosse 21, Wis.-Stout 7<

Wis.-Oshkosh 42, Wis.-Eau Claire 7<

Wis.-Whitewater 17, Wis.-Platteville 16<

Wisconsin 45, Indiana 17<

Wittenberg 42, Ohio Wesleyan 23<

Youngstown St. 66, Indiana St. 24<

MORE

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.