BC-FBC–NCAA FBS Team Total Offense

National Team Leaders

Total Offense

Through games of Nov. 04

G Plays Yds Yds Pg Oklahoma 9 639 5,474 608.2 Oklahoma St. 9 706 5,215 579.4 Louisville 9 684 4,944 549.3 Ohio St. 9 690 4,941 549.0 UCF 8 549 4,323 540.4 Toledo 9 657 4,660 517.8 West Virginia 9 685 4,647 516.3 Arizona 9 625 4,563 507.0 Texas Tech 9 691 4,562 506.9 SMU 9 699 4,545 505.0 Memphis 9 670 4,526 502.9 South Fla. 9 762 4,521 502.3 Notre Dame 9 665 4,456 495.1 Southern California 10 745 4,924 492.4 Missouri 9 599 4,357 484.1 Colorado St. 10 722 4,836 483.6 Alabama 9 630 4,297 477.4 North Texas 9 666 4,290 476.7 La.-Monroe 9 641 4,276 475.1 Fla. Atlantic 9 662 4,212 468.0 Washington St. 10 803 4,674 467.4 Auburn 9 653 4,195 466.1 Arkansas St. 7 530 3,261 465.9 Ole Miss 9 598 4,161 462.3 Miami (FL) 8 541 3,688 461.0 New Mexico St. 9 682 4,149 461.0 Navy 8 578 3,657 457.1 Syracuse 9 787 4,103 455.9 UCLA 9 639 4,052 450.2 NC State 9 667 4,026 447.3 Georgia 9 593 4,011 445.7 Wake Forest 9 652 4,005 445.0 Penn St. 9 616 3,992 443.6 Clemson 9 671 3,986 442.9 Houston 9 666 3,972 441.3 Hawaii 9 640 3,956 439.6 Wisconsin 9 617 3,949 438.8 TCU 9 643 3,914 434.9 Air Force 9 667 3,896 432.9 Massachusetts 9 649 3,892 432.4 Tulsa 10 728 4,318 431.8 Virginia Tech 9 691 3,871 430.1 Mississippi St. 9 674 3,859 428.8 Oregon 10 729 4,287 428.7 UTSA 8 542 3,406 425.8 UNLV 9 616 3,820 424.4 Ohio 9 611 3,820 424.4 Appalachian St. 9 616 3,805 422.8 Southern Miss. 9 666 3,788 420.9 Colorado 10 763 4,206 420.6 Utah 9 649 3,744 416.0 Georgia Tech 8 570 3,322 415.3 Texas 9 708 3,721 413.4 Washington 9 581 3,717 413.0 UConn 9 654 3,708 412.0 Arizona St. 9 679 3,704 411.6 Troy 9 602 3,692 410.2 Western Mich. 9 656 3,690 410.0 Buffalo 9 628 3,686 409.6 East Carolina 9 684 3,674 408.2 Northwestern 9 701 3,663 407.0 LSU 9 588 3,648 405.3 Michigan St. 9 677 3,623 402.6 Stanford 9 527 3,617 401.9 Baylor 9 647 3,612 401.3 Northern Ill. 9 701 3,602 400.2 UAB 9 627 3,597 399.7 San Diego St. 10 667 3,965 396.5 Army West Point 9 581 3,555 395.0 Fresno St. 9 589 3,554 394.9 Central Mich. 9 668 3,535 392.8 Louisiana Tech 9 619 3,530 392.2 Miami (OH) 9 639 3,518 390.9 Nebraska 9 628 3,507 389.7 Purdue 9 623 3,500 388.9 Arkansas 9 622 3,496 388.4 Marshall 9 640 3,492 388.0 Western Ky. 9 682 3,490 387.8 Louisiana 8 571 3,102 387.8 Eastern Mich. 9 632 3,471 385.7 Nevada 9 605 3,471 385.7 Texas A&M 9 662 3,440 382.2 New Mexico 9 601 3,439 382.1 California 10 752 3,819 381.9 FIU 8 533 3,046 380.8 Michigan 9 610 3,425 380.6 Iowa St. 9 614 3,408 378.7 Kansas St. 9 541 3,403 378.1 Bowling Green 9 645 3,390 376.7 Temple 9 632 3,374 374.9 Boise St. 9 615 3,371 374.6 Virginia 9 671 3,367 374.1 Utah St. 10 713 3,729 372.9 Georgia St. 8 555 2,980 372.5 Tulane 9 598 3,350 372.2 Duke 9 693 3,341 371.2 Boston College 9 699 3,331 370.1 Idaho 9 622 3,327 369.7 Indiana 9 693 3,321 369.0 Middle Tenn. 9 605 3,288 365.3 Pittsburgh 9 623 3,274 363.8 Iowa 9 594 3,254 361.6 Texas St. 9 653 3,199 355.4 Kansas 9 650 3,188 354.2 Kentucky 9 571 3,183 353.7 Cincinnati 9 620 3,155 350.6 South Ala. 9 585 3,124 347.1 North Carolina 9 628 3,098 344.2 Oregon St. 9 576 3,059 339.9 Ball St. 9 678 3,059 339.9 Florida 8 498 2,705 338.1 Maryland 9 566 3,033 337.0 Florida St. 8 499 2,692 336.5 South Carolina 9 548 3,017 335.2 Rice 9 547 2,988 332.0 Akron 9 576 2,975 330.6 Vanderbilt 9 532 2,913 323.7 Old Dominion 9 623 2,884 320.4 Minnesota 9 600 2,873 319.2 San Jose St. 10 683 3,174 317.4 Charlotte 9 563 2,789 309.9 Ga. Southern 8 556 2,466 308.3 BYU 10 609 3,052 305.2 Illinois 9 563 2,727 303.0 Tennessee 9 562 2,683 298.1 Rutgers 9 564 2,650 294.4 Wyoming 9 533 2,549 283.2 Kent St. 9 552 2,281 253.4 UTEP 9 501 1,917 213.0

