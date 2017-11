BC-FBC–NCAA FBS Team Total Defense

By The Associated Press

National Team Leaders

Total Defense

Through games of Nov. 04

G Plays Yds Yds Pg Washington 9 585 2,168 240.9 Alabama 9 554 2,194 243.8 Michigan 9 529 2,208 245.3 Georgia 9 542 2,287 254.1 Wisconsin 9 547 2,410 267.8 TCU 9 581 2,557 284.1 Mississippi St. 9 529 2,604 289.3 San Diego St. 10 576 2,945 294.5 UTSA 8 466 2,378 297.3 Washington St. 10 612 2,975 297.5 Virginia Tech 9 574 2,705 300.6 Michigan St. 9 584 2,733 303.7 Clemson 9 611 2,747 305.2 Auburn 9 624 2,765 307.2 Boise St. 9 607 2,771 307.9 Fresno St. 9 585 2,802 311.3 LSU 9 566 2,853 317.0 Southern Miss. 9 583 2,862 318.0 South Fla. 9 631 2,878 319.8 Ohio St. 9 614 2,907 323.0 Troy 9 612 2,917 324.1 Marshall 9 595 2,958 328.7 Minnesota 9 557 2,961 329.0 Wyoming 9 640 2,963 329.2 Penn St. 9 655 2,983 331.4 Northern Ill. 9 645 2,984 331.6 Middle Tenn. 9 633 2,984 331.6 Georgia Tech 8 505 2,668 333.5 Duke 9 583 3,062 340.2 Virginia 9 599 3,098 344.2 Utah 9 601 3,112 345.8 Indiana 9 643 3,144 349.3 Eastern Mich. 9 622 3,184 353.8 New Mexico 9 584 3,217 357.4 Army West Point 9 516 3,228 358.7 Florida St. 8 570 2,894 361.8 Syracuse 9 595 3,286 365.1 UCF 8 556 2,926 365.8 Miami (OH) 9 591 3,293 365.9 Iowa St. 9 629 3,304 367.1 Purdue 9 610 3,306 367.3 Miami (FL) 8 634 2,941 367.6 Texas 9 628 3,309 367.7 Iowa 9 648 3,321 369.0 Toledo 9 618 3,338 370.9 Western Ky. 9 600 3,346 371.8 Florida 8 501 2,977 372.1 Ohio 9 658 3,369 374.3 UAB 9 625 3,378 375.3 Notre Dame 9 670 3,380 375.6 Oregon 10 717 3,777 377.7 FIU 8 546 3,039 379.9 BYU 10 718 3,815 381.5 Northwestern 9 669 3,447 383.0 Appalachian St. 9 611 3,455 383.9 Central Mich. 9 670 3,458 384.2 NC State 9 627 3,485 387.2 Tennessee 9 619 3,486 387.3 Western Mich. 9 618 3,494 388.2 South Carolina 9 652 3,498 388.7 Georgia St. 8 522 3,110 388.8 Massachusetts 9 629 3,506 389.6 Texas A&M 9 627 3,528 392.0 Southern California 10 704 3,932 393.2 Temple 9 632 3,544 393.8 Rutgers 9 619 3,545 393.9 Air Force 9 522 3,549 394.3 Arkansas St. 7 518 2,767 395.3 Idaho 9 601 3,572 396.9 South Ala. 9 605 3,574 397.1 Boston College 9 663 3,581 397.9 Illinois 9 641 3,604 400.4 Stanford 9 629 3,606 400.7 Nebraska 9 624 3,606 400.7 Buffalo 9 658 3,623 402.6 Vanderbilt 9 636 3,626 402.9 Texas St. 9 611 3,634 403.8 Oklahoma St. 9 674 3,650 405.6 Utah St. 10 743 4,062 406.2 Navy 8 507 3,265 408.1 Kentucky 9 631 3,674 408.2 Cincinnati 9 624 3,686 409.6 Louisville 9 619 3,691 410.1 Louisiana Tech 9 650 3,692 410.2 New Mexico St. 9 658 3,697 410.8 Colorado St. 10 677 4,130 413.0 Oklahoma 9 631 3,718 413.1 Old Dominion 9 658 3,728 414.2 Wake Forest 9 693 3,765 418.3 Pittsburgh 9 598 3,786 420.7 Ball St. 9 572 3,788 420.9 Arkansas 9 587 3,800 422.2 Fla. Atlantic 9 701 3,801 422.3 Kansas St. 9 672 3,803 422.6 Rice 9 591 3,850 427.8 Charlotte 9 660 3,851 427.9 Kent St. 9 608 3,870 430.0 Houston 9 716 3,885 431.7 California 10 751 4,319 431.9 North Texas 9 680 3,898 433.1 Maryland 9 687 3,903 433.7 Colorado 10 736 4,394 439.4 Tulane 9 574 3,961 440.1 Missouri 9 680 3,973 441.4 Arizona St. 9 632 3,977 441.9 Akron 9 672 3,996 444.0 UTEP 9 638 4,007 445.2 Texas Tech 9 681 4,008 445.3 Ga. Southern 8 525 3,569 446.1 North Carolina 9 688 4,024 447.1 West Virginia 9 673 4,032 448.0 Oregon St. 9 654 4,045 449.4 Memphis 9 732 4,046 449.6 Kansas 9 642 4,119 457.7 SMU 9 654 4,132 459.1 Hawaii 9 605 4,178 464.2 UNLV 9 691 4,186 465.1 Ole Miss 9 659 4,195 466.1 Arizona 9 717 4,232 470.2 Louisiana 8 613 3,797 474.6 Baylor 9 650 4,315 479.4 UCLA 9 688 4,406 489.6 Bowling Green 9 690 4,470 496.7 Nevada 9 703 4,536 504.0 La.-Monroe 9 658 4,548 505.3 San Jose St. 10 815 5,087 508.7 Tulsa 10 732 5,475 547.5 UConn 9 729 4,989 554.3 East Carolina 9 662 5,093 565.9

