By The Associated Press

BC-FBC–N. Illinois-Toledo Stats

Toledo 27, N. Illinois 17

N. Illinois 7 0 7 3—17 Toledo 7 3 14 3—27 First Quarter

TOL_Swanson 4 run (Vest kick), 12:07

NIL_Harbison 1 run (Hagan kick), 2:39

Second Quarter

TOL_FG Vest 23, 1:04

Third Quarter

NIL_Childers 1 run (Hagan kick), 13:23

TOL_Swanson 13 run (Vest kick), 8:55

TOL_Swanson 1 run (Vest kick), 4:02

Fourth Quarter

NIL_FG Hagan 25, 14:09

TOL_FG Vest 34, 8:58

A_17,084.

___

NIL TOL First downs 25 23 Rushes-yards 40-185 40-166 Passing 245 361 Comp-Att-Int 24-44-2 23-31-0 Return Yards 70 78 Punts-Avg. 5-36.6 5-34.2 Fumbles-Lost 0-0 2-1 Penalties-Yards 7-45 4-35 Time of Possession 28:06 31:54

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_N. Illinois, Mar.Jones 14-80, Harbison 8-57, Childers 15-49, D..Brown 1-3, (Team) 2-(minus 4). Toledo, Swanson 29-116, Thompkins 2-29, Woodside 7-17, D.Johnson 1-4, Seymour 1-0.

PASSING_N. Illinois, Blake 1-1-0-10, Childers 23-43-2-235. Toledo, Woodside 23-31-0-361.

RECEIVING_N. Illinois, Wimann 6-37, Mar.Jones 5-51, Beebe 4-58, Tears 3-63, D..Brown 3-10, Blake 2-16, Childers 1-10. Toledo, D.Johnson 10-166, Fisher 6-102, McKinley-Lewis 2-25, Richards 1-31, Rosi 1-24, Jo.Johnson 1-8, Swanson 1-3, Phillips 1-2.

MISSED FIELD GOALS_N. Illinois, Hagan 47.

