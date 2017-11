By The Associated Press

BC-FBC–N. Colorado-Sacramento St. Stats

Sacramento St. 50, N. Colorado 21

N. Colorado 7 14 0 0 —21 Sacramento St. 14 6 9 21 —50 First Quarter

SAC_Dotson 25 run (Medeiros kick), 11:36.

SAC_Rucker 3 pass from Ale (Medeiros kick), 5:30.

UNCO_Cartagena 5 run (Root kick), 2:35.

Second Quarter

SAC_FG Medeiros 44, 4:23.

UNCO_Wesley 83 pass from Regan (Root kick), 4:04.

UNCO_Regan 5 run (Root kick), 1:31.

SAC_FG Medeiros 34, 0:00.

Third Quarter

SAC_Team Safety, 11:27.

SAC_Dotson 41 run (Medeiros kick), 4:01.

Fourth Quarter

SAC_Gable 4 run (Medeiros kick), 10:17.

SAC_Anderson 21 interception return (Medeiros kick), 5:55.

SAC_Robinson 17 pass from Ale (Medeiros kick), 2:05.

___

UNCO SAC First downs 12 23 Rushes-yards 28-126 61-333 Passing 220 137 Comp-Att-Int 17-30-2 13-21-0 Return Yards 70 75 Punts-Avg. 7-30.1 6-33.0 Fumbles-Lost 2-1 1-1 Penalty-Yards 6-44 5-40 Time of Possession 23:45 36:15

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_N. Colorado, T. Riek 12-114, K. Mott 4-18, B. Cartagena 4-6, A. Davis 1-2, C. Regan 6-(minus 3). Sacramento St., E. Dotson 16-124, I. Gable 18-86, J. Ajeigbe 16-70, B. Perkinson 6-29, A. Lindsey 1-29, R. Ale 4-(minus 5).

PASSING_N. Colorado, C. Regan 16-28-2-212, K. Mott 1-2-0-8. Sacramento St., R. Ale 13-21-0-137.

RECEIVING_N. Colorado, A. Wesley 7-144, H. Deggs 4-39, E. Onic II 2-24, R. Frazier-Turnbull 1-8, B. Cartagena 1-5, T. Verna 1-5, T. Riek 1-(minus 5). Sacramento St., J. Rucker 4-44, A. Lindsey 2-36, I. Hennie 3-21, A. Robinson 1-17, N. Merker 1-16, B. Perkinson 1-3, I. Gable 1-0.

