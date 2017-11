BC-FBC–Major Scores,1st Add

By The Associated Press

tx <

$vmajorscores2 <

SOUTH

Alabama 24, LSU 10<

Alabama St. 13, Jackson St. 3<

Alcorn St. 47, Alabama A&M 22<

Austin Peay 35, Tennessee Tech 28<

Bethune-Cookman 41, Morgan St. 28<

Butler 23, Stetson 6<

Campbell 42, Davidson 29<

Charleston Southern 10, Gardner-Webb 9<

Cincinnati 17, Tulane 16<

Clemson 38, NC State 31<

ETSU 24, VMI 6<

Elon 33, Towson 30, 2OT<

FIU 14, UTSA 7<

Florida St. 27, Syracuse 24<

Georgia 24, South Carolina 10<

Georgia St. 21, Georgia Southern 17<

Howard 37, Florida A&M 26<

Jacksonville 20, Valparaiso 17<

Jacksonville St. 59, Murray St. 23<

Liberty 27, Duquesne 24<

Louisiana-Lafayette 19, South Alabama 14<

Louisiana-Monroe 52, Appalachian St. 45<

McNeese St. 13, SE Louisiana 3<

Miami 28, Virginia Tech 10<

Middle Tennessee 30, UTEP 3<

Mississippi 37, Kentucky 34<

Mississippi St. 34, UMass 23<

NC A&T 35, Norfolk St. 7<

NC Central 14, Hampton 6<

New Hampshire 35, William & Mary 16<

Nicholls 23, Houston Baptist 17<

North Texas 24, Louisiana Tech 23<

Northwestern St. 26, Abilene Christian 23, OT<

Old Dominion 6, Charlotte 0<

Samford 20, Mercer 3<

Savannah St. 35, Delaware St. 21<

Southern U. 37, Prairie View 31<

Tennessee 24, Southern Miss. 10<

Tennessee St. 60, Va. Lynchburg 0<

Texas Southern 38, MVSU 21<

UAB 52, Rice 21<

Vanderbilt 31, W. Kentucky 17<

Virginia 40, Georgia Tech 36<

W. Carolina 31, The Citadel 19<

Wofford 24, Chattanooga 21, 2OT<

MORE

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.