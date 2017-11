By The Associated Press

BC-FBC–Houston Baptist-Nicholls Stats

Nicholls 23, Houston Baptist 17

Houston Baptist 7 7 0 3 —17 Nicholls 3 3 3 14 —23 First Quarter

NICH_FG Fonseca 50, 8:35.

HBU_Kelly 1 run (Chadwick kick), 3:13.

Second Quarter

HBU_Fry 9 pass from Zappe (Chadwick kick), 9:04.

NICH_FG Fonseca 40, 0:00.

Third Quarter

NICH_FG Fonseca 35, 9:58.

Fourth Quarter

NICH_Taylor 3 run (pass failed ), 14:37.

NICH_Team safety, 10:48.

HBU_FG Chadwick 50, 0:23.

NICH_Dixon 44 pass from Fourcade, 0:00.

___

HBU NICH First downs 13 24 Rushes-yards 40-151 47-191 Passing 125 254 Comp-Att-Int 9-24-2 20-41-1 Return Yards 64 70 Punts-Avg. 6-43.8 5-40.4 Fumbles-Lost 1-1 2-2 Penalty-Yards 8-70 7-73 Time of Possession 27:27 32:33

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Houston Baptist, B. Zappe 12-80, T. Peters 7-38, J. Swensen 1-16, B. Kelly 14-7, J. Brown 5-5, I. Hall 1-5. Nicholls, D. Taylor 24-103, K. Irvin 17-61, C. Fourcade 6-27.

PASSING_Houston Baptist, B. Zappe 9-20-2-125, J. Swensen 0-2-0-0. Nicholls, C. Fourcade 20-40-1-254.

RECEIVING_Houston Baptist, E. Fry 7-111, T. Kelly 1-11, T. Peters 1-3. Nicholls, D. Jeanpiere Jr. 6-60, D. Dixon 1-44, M. Roberts 3-40, J. Rogers 3-40, R. Falkins 2-19, C. Booker 1-16, S. Guarisco 1-14, D. Taylor 1-9, K. Irvin 1-8, S. LeBouef 1-4.

