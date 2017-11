By The Associated Press

BC-FBC–Albany (NY)-Stony Brook Stats

Stony Brook 28, Albany (NY) 21

Albany (NY) 7 7 0 7 0 —21 Stony Brook 14 7 0 0 7 —28 First Quarter

STON_Liotine 6 run (Courtney kick), 13:00.

ALBY_Harris 7 pass from Brunson (Stark kick), 6:41.

STON_Bedell 4 run (Courtney kick), 3:31.

Second Quarter

STON_Washington 26 pass from Carbone (Courtney kick), 7:02.

ALBY_McDonald 15 pass from Brunson (Stark kick), 0:54.

Fourth Quarter

ALBY_Mofor 3 run (Stark kick), 1:34.

OVERTIME

STON_Jackson 13 pass from Carbone (Courtney kick), 15:00.

___

ALBY STON First downs 18 20 Rushes-yards 35-85 31-79 Passing 216 218 Comp-Att-Int 23-35-0 21-29-0 Return Yards 73 23 Punts-Avg. 3-44.7 3-38.7 Fumbles-Lost 2-2 3-2 Penalty-Yards 7-86 7-42 Time of Possession 33:24 26:36

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Albany (NY), K. Mofor 15-34, W. Brunson 12-31, K. Rodgers Jr. 8-20. Stony Brook, D. Liotine 11-48, S. Bedell 12-24, J. Gowins 3-11, S. Alston Jr. 2-4, T. Fields 1-4, J. Carbone 1-(minus 11).

PASSING_Albany (NY), W. Brunson 23-35-0-216. Stony Brook, J. Carbone 21-29-0-218.

RECEIVING_Albany (NY), A. Ellis 4-60, J. Reeves 3-47, D. McDonald 4-37, M. Hussain 4-26, B. Harris 4-23, J. Diggs 1-9, A. Manzo-Lewis 2-8, K. Rodgers Jr. 1-6. Stony Brook, R. Bolden 9-82, D. Washington 6-75, H. Jackson 3-31, C. Daniels 2-20, S. Bedell 1-10.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.