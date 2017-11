By The Associated Press

BC-FBC–Alabama A&M-Alcorn St. Stats

Alcorn St. 47, Alabama A&M 22

Alabama A&M 0 10 3 9 —22 Alcorn St. 13 6 21 7 —47 First Quarter

ALCN_FG McCullough 24, 7:14.

ALCN_Simmons 33 run (McCullough kick), 4:52.

ALCN_FG McCullough 37, 2:49.

Second Quarter

AAMU_FG Carden 39, 13:52.

ALCN_FG McCullough 38, 12:12.

AAMU_Bailey 6 pass from Glass (Carden kick), 1:38.

ALCN_FG McCullough 39, 0:00.

Third Quarter

ALCN_N.Johnson 69 run (McCullough kick), 12:24.

ALCN_N.Johnson 16 run (McCullough kick), 7:40.

AAMU_FG Carden 41, 3:40.

ALCN_Simmons 43 run (McCullough kick), 0:58.

Fourth Quarter

AAMU_Team safety, 12:18.

ALCN_Turner 51 run (McCullough kick), 10:17.

AAMU_Bentley 3 run (Carden kick), 5:18.

___

AAMU ALCN First downs 23 13 Rushes-yards 39-160 33-416 Passing 236 84 Comp-Att-Int 20-52-1 9-22-0 Return Yards 142 195 Punts-Avg. 7-38.3 6-51.5 Fumbles-Lost 2-2 0-0 Penalty-Yards 6-45 16-191 Time of Possession 34:28 25:32

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Alabama A&M, J. Bentley 16-134, T. Walters 17-22, D. Smith 4-21, A. Glass 2-(minus 17). Alcorn St., P. Simmons 10-172, N. Johnson 7-124, D. Turner 11-113, K. Marsh 4-7, F. Harper 1-0.

PASSING_Alabama A&M, A. Glass 13-34-0-142, D. Smith 7-18-1-94. Alcorn St., N. Johnson 8-21-0-74, F. Harper 1-1-0-10.

RECEIVING_Alabama A&M, I. Bailey 5-93, K. Robertson 3-59, M. Clash 4-28, J. Bentley 3-16, R. Randolph 2-15, M. Jones 1-15, J. Jones 1-7, Z. Moore 1-3. Alcorn St., C. Hughes 4-46, N. Veals 3-26, A. Griffin 1-10, T. Johnson 1-2.

