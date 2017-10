NCAA Football

By The Associated Press

All Times EDT AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE East Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA South Florida 2 0 104 38 5 0 224 100 UCF 2 0 91 36 4 0 190 63 Temple 1 2 54 73 3 3 115 156 East Carolina 1 2 82 133 1 5 133 287 Cincinnati 0 2 55 93 2 4 137 198 UConn 0 3 97 160 1 4 142 218 West Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Navy 3 0 96 74 5 0 186 138 Houston 2 0 55 35 4 1 136 81 Memphis 1 1 83 71 4 1 212 176 SMU 1 1 71 63 4 2 263 186 Tulane 1 1 83 51 3 2 161 138 Tulsa 0 2 49 93 1 5 203 264

Friday’s Games

Memphis 70, UConn 31

Saturday’s Games

Temple 34, East Carolina 10

Navy 48, Air Force 45

Tulane 62, Tulsa 28

Houston 35, SMU 22

UCF 51, Cincinnati 23

Saturday, Oct. 14

UConn at Temple, Noon

Navy at Memphis, 3:45 p.m.

Houston at Tulsa, 4 p.m.

Tulane at FIU, 7 p.m.

East Carolina at UCF, 7 p.m.

Cincinnati at South Florida, 7:30 p.m.

ATLANTIC COAST CONFERENCE Atlantic Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Clemson 4 0 140 59 6 0 210 68 NC State 3 0 99 71 5 1 213 142 Syracuse 1 1 52 57 3 3 192 146 Louisville 1 2 93 121 4 2 225 162 Wake Forest 1 2 67 64 4 2 184 100 Florida St. 1 2 67 70 1 3 74 94 Boston College 0 3 27 91 2 4 98 168 Coastal Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Miami 2 0 55 26 4 0 148 69 Georgia Tech 2 0 68 24 3 1 146 76 Virginia 1 0 28 21 4 1 153 106 Virginia Tech 1 1 40 41 5 1 200 82 Duke 1 2 54 76 4 2 189 120 Pittsburgh 0 2 41 62 2 4 146 185 North Carolina 0 3 59 107 1 5 152 198

Thursday’s Games

NC State 39, Louisville 25

Saturday’s Games

Clemson 28, Wake Forest 14

Virginia 28, Duke 21

Syracuse 27, Pittsburgh 24

Notre Dame 33, North Carolina 10

Miami 24, Florida St. 20

Virginia Tech 23, Boston College 10

Friday’s Games

Clemson at Syracuse, 7 p.m.

Saturday, Oct. 14

Florida St. at Duke, TBA

Georgia Tech at Miami, TBA

NC State at Pittsburgh, Noon

Boston College at Louisville, 12:30 p.m.

Virginia at North Carolina, 3:30 p.m.

BIG 12 CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA TCU 2 0 75 55 5 0 222 98 Texas 2 0 57 41 3 2 178 119 Oklahoma St. 1 1 72 78 4 1 234 130 Oklahoma 1 1 80 79 4 1 223 116 Texas Tech 1 1 99 60 4 1 234 139 Iowa St. 1 1 45 48 3 2 169 130 Kansas St. 1 1 67 60 3 2 184 100 West Virginia 1 1 80 65 3 2 219 132 Kansas 0 2 53 121 1 4 148 224 Baylor 0 2 61 82 0 5 136 181

Saturday’s Games

Iowa St. 38, Oklahoma 31

Texas Tech 65, Kansas 19

TCU 31, West Virginia 24

Texas 40, Kansas St. 34, 2OT

Saturday, Oct. 14

Kansas at Iowa St., Noon

TCU at Kansas St., Noon

Texas Tech at West Virginia, Noon

Oklahoma vs. Texas at Dallas, 3:30 p.m.

Baylor at Oklahoma St., 3:30 p.m.

