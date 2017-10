FBS Independent Team Leaders

By The Associated Press

Net Punting

G Yds Punts Net BYU 8 47 43 40.79 Army West Point 8 58 22 40.64 Notre Dame 7 135 38 39.24 Massachusetts 7 174 36 34.58

___

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Notre Dame 7 521 2,530 361.4 Army West Point 8 469 3,038 379.8 Massachusetts 7 482 2,746 392.3 BYU 8 578 3,167 395.9

___

Scoring Offense

G FG Pts Avg Notre Dame 7 7 289 41.3 Army West Point 8 3 252 31.5 Massachusetts 7 2 209 29.9 BYU 8 7 97 12.1

___

Scoring Defense

G Saf Pts Avg Notre Dame 7 0 115 16.4 Army West Point 8 0 170 21.3 BYU 8 1 224 28.0 Massachusetts 7 0 217 31.0

___

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Notre Dame 7 508 3,324 474.9 Massachusetts 7 517 3,145 449.3 Army West Point 8 522 3,163 395.4 BYU 8 462 2,118 264.8

___

Rushing Offense

G Car RuYD Tds Yds Pg Army West Point 8 466 2,897 31 362.1 Notre Dame 7 315 2,225 28 317.9 Massachusetts 7 254 965 13 137.9 BYU 8 216 717 3 89.6

___

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Notre Dame 7 248 883 1 126.1 Army West Point 8 256 1,412 13 176.5 BYU 8 357 1,424 12 178.0 Massachusetts 7 284 1,318 15 188.3

___

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Massachusetts 7 263 161 2 2,180 16 311.4 BYU 8 246 135 14 1,401 7 175.1 Notre Dame 7 193 98 4 1,099 9 157.0 Army West Point 8 56 16 5 266 2 33.3

___

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg Notre Dame 7 10 7 17 3 4 7 10 1.43 Army West Point 8 7 3 10 2 5 7 3 .38 Massachusetts 7 4 2 6 7 2 9 -3 -0.43 BYU 8 4 5 9 4 14 18 -9 -1.13

___

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Notre Dame 7 273 154 7 1,647 12 116.46 Massachusetts 7 198 109 2 1,428 11 131.95 Army West Point 8 213 134 3 1,626 10 139.71 BYU 8 221 146 5 1,743 12 145.71

___

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Notre Dame 7 17 357 21.00 Massachusetts 7 33 674 20.42 Army West Point 8 22 438 19.91 BYU 8 25 439 17.56

___

Punt Returns

G PRYd Yds Avg Army West Point 8 9 85 9.44 Notre Dame 7 16 80 5.00 Massachusetts 7 12 32 2.67 BYU 8 12 19 1.58

