FBS Independent Individual Leaders

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ford,UMass 7 272 1,814 259.1 Wimbush,NDame 6 233 1,410 235.0 Mangum,BYU 6 211 1,045 174.2

___

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg Wimbush,NDame 6 0 0 0 60 10.0 Yoon,NDame 7 38 7 10 59 8.4 Adams,NDame 7 0 0 0 48 6.9

___

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg Adams,NDame 7 105 967 8 138.1 Bradshaw,Army 8 119 867 7 108.4 Wimbush,NDame 6 82 508 10 84.7 Walker,Army 7 54 471 4 67.3 Young,UMass 7 101 458 5 65.4

___

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts Ford,UMass 7 223 142 2 1,880 13 151.9 Wimbush,NDame 6 151 78 2 902 8 116.7

___

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg Breneman,UMass 6 43 581 7.2

___

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD Breneman,UMass 6 43 581 96.8 Isabella,UMass 7 29 476 68.0

___

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG Crawford,NDame 7 2 0 0 .3

___

Punt Returns

G PRYd Yds Avg Finke,NDame 7 16 80 5.0 Rodgers,UMass 7 9 29 3.2

___

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Sanders,NDame 7 14 317 22.6 Walker,Army 7 18 387 21.5 Rodgers,UMass 7 10 209 20.9 Trinnaman,BYU 8 17 332 19.5 Britt,UMass 7 11 202 18.4

___

Punting

G Punts Avg Newsome,NDame 7 37 45.0 Linehan,BYU 8 42 42.4 Laurent,UMass 7 36 41.1

___

Field Goals

G FG FGA Pct PG Almond,BYU 7 7 10 .700 1.00 Yoon,NDame 7 7 10 .700 1.00

___

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg Adams,NDame 7 967 84 0 0 0 114 1,051 150.14 Walker,Army 7 471 69 0 387 0 76 927 132.43 Bradshaw,Army 8 867 0 0 0 0 119 867 108.38 Young,UMass 7 458 139 0 129 0 123 726 103.71 Breneman,UMass 6 0 581 0 0 0 43 581 96.83

