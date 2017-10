By The Associated Press

BC-FBC–Tuskegee-Jackson St. Stats

Tuskegee 33, Jackson St. 7

Tuskegee 6 7 14 6 —33 Jackson St. 0 7 0 0 —7 First Quarter

TUSKU_Owens 1 run (kick failed), 7:58.

Second Quarter

TUSKU_Cheatham 35 pass from Ezell (Hall kick), 10:42.

JKST_Johnson 5 pass from Lyles (Jacquemin kick), 4:10.

Third Quarter

TUSKU_Johnson 25 pass from Ezell (Hall kick), 8:57.

TUSKU_McCain 35 pass from Deramus (Hall kick), 5:09.

Fourth Quarter

TUSKU_Lowe 41 run (kick failed), 14:06.

___

TUSKU JKST First downs 23 11 Rushes-yards 36-226 24-21 Passing 253 96 Comp-Att-Int 12-21-0 14-28-1 Return Yards 20 128 Punts-Avg. 3-43.7 7-41.3 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalty-Yards 11-91 7-125 Time of Possession 32:50 27:10

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Tuskegee, H. Lowe 10-90, J. Ezell 5-73, E. Thomas 5-29, J. Goodloe 3-17, P. Brown 3-14, J. Owens 4-3, A. DeRamus 2-1, M. Vigille 2-0, M. Burdette 2-(minus 1). Jackson St., J. Johnson 10-48, T. Kennedy III 2-7, K. Harper 3-(minus 2), B. Lyles 9-(minus 32).

PASSING_Tuskegee, J. Ezell 10-18-0-183, A. DeRamus 2-2-0-70, D. Ramseur 0-1-0-0. Jackson St., B. Lyles 14-27-1-96, J. Hayes 0-1-0-0.

RECEIVING_Tuskegee, J. Cheatham 4-106, C. Johnson 2-60, T. McCain 3-51, J. Bowens 1-20, P. Ramzy 2-16. Jackson St., C. Ollie 5-43, M. James 2-15, J. Williams 2-14, J. Floyd 1-9, R. Shumake 1-7, J. Johnson 1-5, T. Kennedy III 1-2, S. Ward 1-1.

