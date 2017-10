By The Associated Press

BC-FBC–Tulsa-SMU Stats

SMU 38, Tulsa 34

Tulsa 14 14 6 0—34 SMU 7 14 7 10—38 First Quarter

TSA_Carter 41 pass from Skipper (R.Jones kick), 11:01

SMU_Quinn 7 pass from Hicks (Jos.Williams kick), 7:11

TSA_Brooks 4 run (R.Jones kick), 3:02

Second Quarter

TSA_President 8 run (R.Jones kick), 12:01

SMU_West 75 run (Jos.Williams kick), 11:49

TSA_Brewer 9 run (R.Jones kick), 3:53

SMU_Quinn 23 pass from Hicks (Jos.Williams kick), 2:47

Third Quarter

TSA_FG R.Jones 49, 11:01

SMU_K.Freeman 2 run (Jos.Williams kick), 3:36

TSA_FG R.Jones 51, 1:08

Fourth Quarter

SMU_X.Jones 9 run (Jos.Williams kick), 13:26

SMU_FG Jos.Williams 29, 9:31

A_14,930.

___

TSA SMU First downs 22 20 Rushes-yards 53-246 30-215 Passing 212 366 Comp-Att-Int 9-25-1 20-34-0 Return Yards 108 57 Punts-Avg. 4-41.75 5-41.8 Fumbles-Lost 0-0 2-0 Penalties-Yards 8-73 7-90 Time of Possession 34:26 25:34

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Tulsa, Brewer 33-156, Skipper 12-65, Brooks 6-19, President 2-6. SMU, West 2-89, X.Jones 13-69, Hicks 5-30, K.Freeman 9-22, Gillins 1-5.

PASSING_Tulsa, President 0-1-0-0, Kee.Johnson 0-1-0-0, Skipper 9-23-1-212. SMU, K.Freeman 1-1-0-28, Hicks 19-32-0-338, (Team) 0-1-0-0.

RECEIVING_Tulsa, Carter 4-60, Hobbs 3-141, Kee.Johnson 2-11. SMU, Quinn 8-101, C.Sutton 6-136, Proche 4-123, X.Jones 1-4, Gailliard 1-2.

MISSED FIELD GOALS_Tulsa, R.Jones 31.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.