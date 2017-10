By The Associated Press

BC-FBC–T25-UCLA-Washington Stats

No. 12 Washington 44, UCLA 23

UCLA 3 6 0 14—23 Washington 3 17 17 7—44 First Quarter

UCLA_FG Molson 42, 8:00

WAS_FG Vizcaino 31, 4:00

Second Quarter

WAS_Browning 1 run (Vizcaino kick), 14:07

UCLA_J.Wilson 8 pass from Rosen (kick failed), 10:23

WAS_Coleman 1 run (Vizcaino kick), 9:46

WAS_FG Vizcaino 26, 3:50

Third Quarter

WAS_Coleman 33 run (Vizcaino kick), 8:27

WAS_FG Vizcaino 24, 2:39

WAS_Gaskin 6 run (Vizcaino kick), 1:01

Fourth Quarter

UCLA_Andrews 4 pass from Modster (Molson kick), 11:54

WAS_Coleman 13 run (Vizcaino kick), 8:29

UCLA_Odighizuwa 51 fumble return (Molson kick), 2:07

UCLA WAS First downs 15 24 Rushes-yards 28-62 58-333 Passing 170 109 Comp-Att-Int 19-33-0 9-12-1 Return Yards 123 216 Punts-Avg. 8-36.25 2-34.5 Fumbles-Lost 1-1 3-1 Penalties-Yards 6-59 4-47 Time of Possession 26:09 33:51

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_UCLA, Jamabo 9-28, Olorunfunmi 5-26, Stephens 7-18, Modster 1-9, Rosen 6-(minus 19). Washington, Gaskin 27-169, Coleman 14-94, Ahmed 6-40, Pettis 0-17, Pleasant 4-14, Carta-Samuels 1-2, Browning 4-1, (Team) 2-(minus 4).

PASSING_UCLA, Rosen 12-21-0-93, Modster 7-12-0-77. Washington, Browning 8-11-1-98, Carta-Samuels 1-1-0-11.

RECEIVING_UCLA, Andrews 8-73, J.Wilson 4-38, Pabico 3-36, Howard 2-13, Stephens 2-10. Washington, Coleman 2-46, Jones 2-14, H.Bryant 1-17, Pettis 1-12, Pounds 1-8, Ahmed 1-7, Gaskin 1-5.

MISSED FIELD GOALS_None.

