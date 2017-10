By The Associated Press

BC-FBC–T25-Stanford-Utah Stats

Stanford 23, No. 20 Utah 20

Stanford 3 10 3 7—23 Utah 7 3 3 7—20 First Quarter

STA_FG Toner 21, 11:19

UTH_Moss 2 run (Gay kick), 6:00

Second Quarter

STA_Chryst 7 run (Toner kick), 9:35

UTH_FG Gay 30, 3:00

STA_FG Toner 46, :06

Third Quarter

STA_FG Toner 29, 11:26

UTH_FG Gay 30, 3:00

Fourth Quarter

STA_Love 68 run (Toner kick), 12:02

UTH_Carrington 18 pass from T.Williams (Gay kick), :44

A_45,991.

___

STA UTH First downs 14 25 Rushes-yards 31-196 33-144 Passing 188 238 Comp-Att-Int 13-24-0 20-40-2 Return Yards 41 14 Punts-Avg. 5-41.8 3-42.33 Fumbles-Lost 1-0 1-0 Penalties-Yards 9-84 7-62 Time of Possession 27:23 32:37

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Stanford, Love 20-152, Chryst 4-23, Costello 2-19, Scarlett 3-5, (Team) 2-(minus 3). Utah, Moss 15-79, Henry-Cole 7-55, T.Williams 9-24, (Team) 2-(minus 14).

PASSING_Stanford, Costello 6-10-0-82, Chryst 7-14-0-106. Utah, Simpkins 0-1-0-0, T.Williams 20-39-2-238.

RECEIVING_Stanford, Schultz 3-29, K.Smith 2-57, Irwin 2-44, Stewart 2-21, Love 2-14, Parkinson 1-14, Wedington 1-9. Utah, Carrington 7-99, McCormick 4-37, Singleton 3-62, Moss 3-13, Nacua 2-22, Simpkins 1-5.

MISSED FIELD GOALS_Stanford, Toner 27. Utah, Gay 50.

