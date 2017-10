By The Associated Press

BC-FBC–T25-Oklahoma-Kansas St. Stats

No. 9 Oklahoma 42, Kansas St. 35

Oklahoma 7 3 10 22—42 Kansas St. 14 7 0 14—35 First Quarter

KST_A.Barnes 75 run (McCrane kick), 14:42

OKL_Flowers 6 pass from Mayfield (Seibert kick), 12:16

KST_Delton 1 run (McCrane kick), 1:26

Second Quarter

KST_Delton 21 run (McCrane kick), 10:15

OKL_FG Seibert 19, :38

Third Quarter

OKL_Mayfield 14 run (Seibert kick), 12:16

OKL_FG Seibert 36, 5:57

Fourth Quarter

OKL_Mayfield 3 run (Flowers pass from Mayfield), 14:19

KST_Delton 1 run (McCrane kick), 1:26

OKL_Anderson 5 pass from Mayfield (Seibert kick), 5:16

KST_Zuber 5 pass from Delton (McCrane kick), 2:25

OKL_Anderson 22 run (Seibert kick), :07

OKL KST First downs 29 18 Rushes-yards 38-209 42-268 Passing 410 144 Comp-Att-Int 32-41-1 12-14-1 Return Yards 58 29 Punts-Avg. 1-48.0 3-43.66 Fumbles-Lost 0-0 1-1 Penalties-Yards 5-37 2-25 Time of Possession 32:49 27:11

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Oklahoma, Anderson 19-147, Mayfield 9-69, Sermon 4-18, Sutton 1-4, Ky.Murray 2-4, Flowers 2-(minus 1), (Team) 1-(minus 32). Kansas St., Delton 27-142, A.Barnes 6-108, Silmon 4-12, Dimel 3-5, Warmack 1-3, Zuber 1-(minus 2).

PASSING_Oklahoma, Mayfield 32-40-1-410, (Team) 0-1-0-0. Kansas St., Delton 12-14-1-144.

RECEIVING_Oklahoma, Andrews 7-61, M.Brown 6-126, Badet 5-42, Anderson 4-30, My.Jones 3-76, Flowers 2-20, Sermon 2-7, J.Mead 1-31, Lamb 1-12, Smallwood 1-5. Kansas St., Zuber 7-25, Pringle 2-70, Schoen 1-39, Silmon 1-8, Heath 1-2.

MISSED FIELD GOALS_Kansas St., McCrane 59.

