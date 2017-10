By The Associated Press

BC-FBC–T25-Georgia Tech-Miami Stats

No. 11 Miami 25, Georgia Tech 24

Georgia Tech 7 7 10 0—24 Miami 3 10 3 9—25 First Quarter

MFL_FG Badgley 33, 8:10

GT_Green 5 run (S.Davis kick), 4:27

Second Quarter

GT_Green 3 pass from T.Marshall (S.Davis kick), 14:28

MFL_FG Badgley 32, 10:11

MFL_Homer 17 pass from Rosier (Badgley kick), :12

Third Quarter

GT_L.Simmons 42 kickoff return (S.Davis kick), 14:53

GT_FG King 31, 5:52

MFL_FG Badgley 21, 3:33

Fourth Quarter

MFL_Homer 27 run (pass failed), 13:36

MFL_FG Badgley 24, :04

___

GT MFL First downs 16 24 Rushes-yards 53-226 36-184 Passing 55 297 Comp-Att-Int 3-8-0 23-38-0 Return Yards 192 132 Punts-Avg. 6-39.33 6-37.16 Fumbles-Lost 2-1 0-0 Penalties-Yards 1-6 6-45 Time of Possession 32:49 27:11

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Georgia Tech, Lynch 5-71, Searcy 7-42, Benson 7-40, Cottrell 3-24, T.Marshall 19-18, Weimerskirch 6-17, Green 6-14. Miami, Homer 20-170, Rosier 11-20, T.Gray 2-6, J.Thomas 1-4, (Team) 2-(minus 16).

PASSING_Georgia Tech, T.Marshall 3-8-0-55. Miami, Rosier 23-37-0-297, (Team) 0-1-0-0.

RECEIVING_Georgia Tech, Jeune 2-52, Green 1-3. Miami, Berrios 6-44, Langham 5-100, Herndon 5-41, J.Thomas 2-78, Homer 2-18, Mullins 2-17, Gauthier 1-(minus 1).

MISSED FIELD GOALS_None.

