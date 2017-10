By The Associated Press

BC-FBC–T25-Colorado-Washington St. Stats

No. 15 Washington St. 28, Colorado 0

Colorado 0 0 0 0— 0 Washington St. 0 14 7 7—28 Second Quarter

WST_D.Martin 50 pass from Falk (Powell kick), 11:25

WST_Arconado 18 pass from Falk (Powell kick), 4:50

Third Quarter

WST_Morrow 9 run (Powell kick), 9:26

Fourth Quarter

WST_R.Bell 5 pass from Falk (Powell kick), 5:17

A_31,461.

___

COL WST First downs 13 21 Rushes-yards 40-80 35-194 Passing 94 212 Comp-Att-Int 13-34-0 20-43-0 Return Yards 56 0 Punts-Avg. 10-38.6 7-33.57 Fumbles-Lost 2-1 2-2 Penalties-Yards 5-45 6-70 Time of Possession 26:58 33:02

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Colorado, Lindsay 29-98, Montez 3-3, Bisharat 1-1, Noyer 5-1, Marksberry 1-(minus 5), (Team) 1-(minus 18). Washington St., Morrow 11-73, Williams 9-59, Falk 9-41, Wicks 5-15, Harrington 1-6.

PASSING_Colorado, Montez 4-13-0-21, Noyer 7-18-0-53, Marksberry 2-3-0-20. Washington St., Falk 17-34-0-197, Hilinski 3-9-0-15.

RECEIVING_Colorado, Ross 4-27, Winfree 2-20, Bobo 2-19, Fields 2-12, G.Frazier 1-9, MacIntyre 1-7, Lindsay 1-0. Washington St., D.Martin 4-78, Patmon 4-48, Morrow 2-28, R.Bell 2-13, Dimry 2-10, Williams 2-9, Arconado 1-18, Sweet 1-7, Johnson-Mack 1-1, Calvin 1-0.

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.