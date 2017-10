By The Associated Press

BC-FBC–T25-Baylor-Oklahoma St. Stats

No. 14 Oklahoma St. 59, Baylor 16

Baylor 7 3 6 0—16 Oklahoma St. 7 28 10 14—59 First Quarter

BAY_Ebner fumble recovery in endzone (C.Martin kick), 8:23

OKS_Ateman 38 pass from Rudolph (Ammendola kick), 3:06

Second Quarter

OKS_McCleskey 25 pass from Rudolph (Ammendola kick), 14:44

BAY_FG C.Martin 38, 9:18

OKS_Hill 79 run (Ammendola kick), 8:43

OKS_Rudolph 1 run (Ammendola kick), 5:14

OKS_King 1 run (Ammendola kick), :37

Third Quarter

BAY_FG C.Martin 40, 11:47

OKS_FG Ammendola 40, 9:24

BAY_FG C.Martin 29, 6:56

OKS_Washington 68 pass from Rudolph (Ammendola kick), 6:24

Fourth Quarter

OKS_Washington 2 run (Ammendola kick), 14:55

OKS_Cornelius 40 run (Ammendola kick), 10:37

___

BAY OKS First downs 22 29 Rushes-yards 46-219 38-276 Passing 168 471 Comp-Att-Int 14-36-2 20-33-0 Return Yards 85 62 Punts-Avg. 5-46.0 1-34.0 Fumbles-Lost 3-1 2-2 Penalties-Yards 5-39 5-40 Time of Possession 35:39 24:21

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Baylor, T.Williams 10-95, Lovett 11-62, Ebner 9-37, Brewer 5-21, Hasty 6-15, Z.Smith 4-(minus 5), Mims 1-(minus 6). Oklahoma St., Hill 14-117, Cornelius 3-66, King 9-47, L.Brown 2-19, Ja.Wilson 6-14, Rudolph 3-11, Washington 1-2.

PASSING_Baylor, Nicholson 0-1-0-0, Z.Smith 11-28-1-127, Brewer 3-7-1-41. Oklahoma St., Rudolph 19-31-0-459, Cornelius 1-2-0-12.

RECEIVING_Baylor, Nicholson 4-57, Stricklin 3-41, Feuerbacher 2-25, Mims 2-20, Jaynes 1-12, Holmes 1-12, Lovett 1-1. Oklahoma St., Washington 6-235, Ateman 4-119, McCleskey 4-49, T.Johnson 3-39, Alexander 1-12, Lacy 1-10, Hill 1-7.

MISSED FIELD GOALS_None.

