BC-FBC–SE Missouri-Jacksonville St. Stats

Jacksonville St. 23, SE Missouri 7

SE Missouri 7 0 0 0 —7 Jacksonville St. 7 6 0 10 —23 First Quarter

JVST_Barry 65 pass from Doss (Stinnett kick), 6:38.

SEMO_Smith 37 pass from Hosket (Litang kick), 6:23.

Second Quarter

JVST_FG Stinnett 22, 12:37.

JVST_FG Stinnett 39, 0:18.

Fourth Quarter

JVST_FG Stinnett 36, 3:41.

JVST_Thomas 27 run (Stinnett kick), 2:46.

SEMO JVST First downs 16 20 Rushes-yards 36-22 43-174 Passing 187 179 Comp-Att-Int 16-35-0 7-19-1 Return Yards 86 29 Punts-Avg. 4-39.8 4-35.0 Fumbles-Lost 1-0 0-0 Penalty-Yards 6-60 8-85 Time of Possession 32:42 27:18

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_SE Missouri, M. Terry 24-57, C. Sanders 1-3, L. Larson 1-2, E. Morris 2-0, J. Hosket 6-(minus 24). Jacksonville St., R. Thomas 13-92, B. Horn 20-47, T. Terry 8-38.

PASSING_SE Missouri, J. Hosket 15-34-0-190, M. Terry 1-1-0-(minus 3). Jacksonville St., B. Horn 5-14-0-106, K. Doss 2-5-1-73.

RECEIVING_SE Missouri, Z. Smith 4-81, E. Williams 1-40, R. Eisenhart 3-21, M. Terry 2-14, T. Billington 2-12, L. Larson 2-12, E. Scales 1-10, C. Sanders 1-(minus 3). Jacksonville St., T. Barry 1-65, R. Thomas 1-59, S. Davidson 3-49, J. Hester 1-8, D. Terry 1-(minus 2).

