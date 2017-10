By The Associated Press

BC-FBC–SE Louisiana-Abilene Christian Stats

SE Louisiana 56, Abilene Christian 21

SE Louisiana 7 14 14 21 —56 Abilene Christian 3 10 0 8 —21 First Quarter

SELA_Dickey 0 fumble recovery (Burkhard kick), 10:26.

AC_FG Grau 46, 7:33.

Second Quarter

SELA_Nunez 39 run (Burkhard kick), 13:04.

AC_James 19 run (Grau kick), 9:19.

SELA_Nunez 3 run (Burkhard kick), 5:43.

AC_FG Grau 31, 0:00.

Third Quarter

SELA_Dickey 2 pass from Nunez (Burkhard kick), 8:01.

SELA_Bethea 65 run (Burkhard kick), 3:42.

Fourth Quarter

SELA_Nunez 11 run (Burkhard kick), 14:34.

SELA_Cooper 54 pass from Walker (Burkhard kick), 9:05.

SELA_Mitchell 41 pass from Walker (Burkhard kick), 6:41.

AC_Grant 3 pass from Anthony (Anthony run), 4:50.

___

SELA AC First downs 28 17 Rushes-yards 61-443 31-174 Passing 180 119 Comp-Att-Int 10-21-0 15-34-0 Return Yards 39 41 Punts-Avg. 2-41.5 7-38.1 Fumbles-Lost 3-1 0-0 Penalty-Yards 7-85 5-65 Time of Possession 33:39 26:21

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_SE Louisiana, E. Bethea 8-108, D. Johnson 13-105, D. Hall 6-79, L. Nunez 13-70, M. Cooper 7-44, J. Petit-Frere 2-30, J. Maracalin 8-12, B. Walker 2-4, D. Durall 1-(minus 6). Abilene Christian, T. James 16-99, A. Bunting 1-61, D. Sealey 8-9, Q. Washington 4-4, J. Miller 1-2, D. Qualls 1-(minus 1).

PASSING_SE Louisiana, B. Walker 2-2-0-95, L. Nunez 8-19-0-85. Abilene Christian, D. Sealey 12-29-0-105, L. Anthony 3-5-0-14.

RECEIVING_SE Louisiana, M. Cooper 1-54, A. Mitchell 1-41, J. Dickey 4-33, B. Schwebel 1-33, N. Jackson 1-8, Z. Jenkins 1-6, J. Tolbert 1-5. Abilene Christian, T. James 5-36, T. Crain 3-29, C. Whitley 1-18, T. Grant 2-15, C. Cokley 2-11, J. Fink 1-6, K. Sadler 1-4.

