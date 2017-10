BC-FBC–Schedule,9th Add

By The Associated Press

SOUTH ALABAMA (2-4) 27 at Mississippi 47 7 Oklahoma St. 44 45 Alabama A&M 0 23 Idaho, 2OT 29 16at Louisiana Tech 34 19 at Troy 8

Oct. 21 Louisiana-Monroe, TBA

Oct. 26 at Georgia St., 7:30 p.m.

Nov. 4 Louisiana-Lafayette, TBA

Nov. 11 Arkansas St., TBA

Nov. 18 at Georgia Southern, 3 p.m.

Dec. 2 at New Mexico St., 4 p.m.

SOUTH CAROLINA (5-2) 35 NC State 28 31 at Missouri 13 13 Kentucky 23 17 Louisiana Tech 16 17 at Texas A&M 24 48 Arkansas 22 15 at Tennessee 9

Oct. 28 Vanderbilt, TBA

Nov. 4 at Georgia, TBA

Nov. 11 Florida, TBA

Nov. 18 Wofford, TBA

Nov. 25 Clemson, TBA

SOUTH FLORIDA (6-0) 42at San Jose St. 22 31 Stony Brook 17 47 Illinois 23 43 Temple 7 61at East Carolina 31 33 Cincinnati 3

Oct. 21 at Tulane, TBA

Oct. 28 Houston, TBA

Nov. 4 at UConn, TBA

Nov. 16 Tulsa, 8 p.m.

Nov. 24 at UCF, TBA

SOUTHERN CAL (6-1) 49 W. Michigan 31 42 Stanford 24 27 Texas, 2OT 24 30 at California 20 27at Washington St. 30 38 Oregon St. 10 28 Utah 27

Oct. 21 at Notre Dame, 7:30 p.m.

Oct. 28 at Arizona St., TBA

Nov. 4 Arizona, TBA

Nov. 11 at Colorado, TBA

Nov. 18 UCLA, TBA

SOUTHERN MISS. (4-2) 17 Kentucky 24 45 Southern U. 0 28at Louisiana-Monroe 17 28 North Texas 43 31 at UTSA 29 24 UTEP 0

Oct. 21 at Louisiana Tech, 7 p.m.

Oct. 28 UAB, 7 p.m.

Nov. 4 at Tennessee, TBA

Nov. 11 at Rice, 3:30 p.m.

Nov. 18 Charlotte, 3 p.m.

Nov. 25 at Marshall, 2:30 p.m.

STANFORD (5-2) 62 Rice 7 24at Southern Cal 42 17at San Diego St. 20 58 UCLA 34 34 Arizona St. 24 23 at Utah 20 49 Oregon 7

Oct. 26 at Oregon St., 9 p.m.

Nov. 4 at Washington St., TBA

Nov. 10 Washington, 10:30 p.m.

Nov. 18 California, TBA

Nov. 25 Notre Dame, TBA

SYRACUSE (4-3) 50 CCSU 7 23Middle Tennessee 30 41 Cent. Michigan 17 26 at LSU 35 25 at NC State 33 27 Pittsburgh 24 27 Clemson 24

Oct. 21 at Miami, 3:30 p.m.

Nov. 4 at Florida St., TBA

Nov. 11 Wake Forest, TBA

Nov. 18 at Louisville, TBA

Nov. 25 Boston College, TBA

TCU (6-0) 63 Jackson St. 0 28 at Arkansas 7 56 SMU 36 44at Oklahoma St. 31 31 West Virginia 24 26 at Kansas St. 6

Oct. 21 Kansas, TBA

Oct. 28 at Iowa St., TBA

Nov. 4 Texas, TBA

Nov. 11 at Oklahoma, TBA

Nov. 18 at Texas Tech, TBA

Nov. 24 Baylor, Noon

TEMPLE (3-4) 16at Notre Dame 49 16 Villanova 13 29 UMass 21 7at South Florida 43 13 Houston 20 34at East Carolina 10 24 UConn 28

Oct. 21 at Army, Noon

Nov. 2 Navy, 8 p.m.

Nov. 10 at Cincinnati, 7 p.m.

Nov. 18 UCF, TBA

Nov. 25 at Tulsa, TBA

TENNESSEE (3-3) 42at Georgia Tech, 2OT 41 42 Indiana St. 7 20 at Florida 26 17 UMass 13 0 Georgia 41 9 South Carolina 15

Oct. 21 at Alabama, 3:30 p.m.

Oct. 28 at Kentucky, TBA

Nov. 4 Southern Miss., TBA

Nov. 11 at Missouri, TBA

Nov. 18 LSU, TBA

Nov. 25 Vanderbilt, TBA

